Зеленський і Шольц провели телефонну розмову: Обговорили політичну, економічну та оборонну співпраці

Канцлер Олаф Шольц провів розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ми непохитно стоїмо на боці України, я це підтвердив президенту України Володимиру Зеленському ще раз у телефонній розмові. Ми продовжимо підтримувати Україну в тісній координації з нашими міжнародними партнерами. Так довго, як це буде потрібно", - зазначив канцлер.

Президент Зеленський у Telegram розповів про деталі розмови.

Глава держави подякував Шольцу та німецькому народу за тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді.

"Обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю. Привітав затвердження Європейською комісією проекту переговорних рамок. Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС.



Обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні. Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Також дякую Німеччині за приєднання до зусиль Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів для України", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска.

Окрім цього Зеленський та Шольц, обговорили організацію Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні в червні. Відзначив участь представника Німеччини в підготовці Глобального саміту миру.

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