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Новини Війна
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Зеленський і Шольц провели телефонну розмову: Обговорили політичну, економічну та оборонну співпраці

олаф,шольц

Канцлер Олаф Шольц провів розмову із президентом Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ми непохитно стоїмо на боці України, я це підтвердив президенту України Володимиру Зеленському ще раз у телефонній розмові. Ми продовжимо підтримувати Україну в тісній координації з нашими міжнародними партнерами. Так довго, як це буде потрібно", - зазначив канцлер.

Олаф Шольц

Президент Зеленський у Telegram розповів про деталі розмови.

Глава держави подякував Шольцу та німецькому народу за тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді.

"Обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю. Привітав затвердження Європейською комісією проекту переговорних рамок. Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за державами-членами. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС.

Обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу та локалізацію оборонного виробництва в Україні. Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Також дякую Німеччині за приєднання до зусиль Чеської Республіки щодо закупівлі артилерійських снарядів для України", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника, яка відбудеться у пʼятницю в Берліні за участі Олафа Шольца, Еммануеля Макрона та Дональда Туска.

Окрім цього Зеленський та Шольц, обговорили організацію Конференції з відновлення України (URC-2024) у Берліні в червні. Відзначив участь представника Німеччини в підготовці Глобального саміту миру.

Також читайте: Зустріч Веймарського трикутника у Берліні буде присвячено допомозі Україні, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7470) Зеленський Володимир (24263) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+3
Говорили, балакали…
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14.03.2024 17:16
+3
Про Тауруси побалакали? Чи запрошував на шашлики?
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14.03.2024 17:46
+3
Шольц поцікавився: з якою метою було призупинено українську ракетну програму?
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14.03.2024 18:08
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Говорили, балакали…
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14.03.2024 17:16 Відповісти
На даний момент ФРН найбільший спонсор України. Тай колінно-ліктьова поза орбана і фіцца також їх заслуга.
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14.03.2024 17:21 Відповісти
Я це розумію, але це моя алергічна реакція на прізвище зеленський!
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14.03.2024 17:25 Відповісти
буває
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14.03.2024 17:50 Відповісти
Боневтик предложил Шольцу обменять Сапсан на Таурус. Шольц в ответ предложил обменять украинский асфальт на немецкий. 10 км немецкого на 1 км украинского. Пропорционально его цене для бюджета. Выгодное предложение, надо брать.
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14.03.2024 17:26 Відповісти
Сподіваюсь після його жартів нам не пришлють таке:
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14.03.2024 17:31 Відповісти
Один крутиться аби не дати ракети, а інший крутиться якби виконати ''оманські договорняки'' і при цьому зберегти свою шкуру.
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14.03.2024 17:39 Відповісти
V etom godu nemci predast takyje *******,eto novyje.Mogut streliat do 40 kilometrov,interesno to strelbi oni neostanavlivajetsia sxodu streliajet i ujedet
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14.03.2024 17:42 Відповісти
Patriot nado bylo prosit s nemcev ecio 2 sistemi primerno 18 puskatelej.U nix 15 sistem Patriot jest
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14.03.2024 17:44 Відповісти
Про Тауруси побалакали? Чи запрошував на шашлики?
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14.03.2024 17:46 Відповісти
Шольц поцікавився: з якою метою було призупинено українську ракетну програму?
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14.03.2024 18:08 Відповісти
https://t.me/voynareal/85544 😁Той самий десант в Козинці Інфа сотка, кум сусіда, що працює в ЦРУ скинув ,
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14.03.2024 18:43 Відповісти
Козинка (Бєлгородська область)
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14.03.2024 18:44 Відповісти
От не розумію... Про що міг політик гворити з клованом?
Про висоту клавіатури піаніно?
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14.03.2024 19:18 Відповісти
 
 