Зустріч Веймарського трикутника у Берліні буде присвячено допомозі Україні, - Шольц

У Берліні 15 березня відбудеться зустріч Веймарського трикутника, на якій будуть присутні канцлер Олаф Шольц, французький лідер Емманюель Макрон та прем’єр Польщі Дональд Туск.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання BR24.

"Добре, що ми збираємося разом у Веймарському трикутнику в цей час", - сказав канцлер.

За словами Шольца, важливо, щоб три країни ЄС зібралися, хоча б тому, що Росія веде агресивну війну проти України.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб організувати якомога більше підтримки України. Чи вистачає боєприпасів? Чи вистачає артилерії? Чи вистачає ППО?" - зазначив він.

Шольц також спростував враження про розрив із Макроном.

"У нас з Емманюелем Макроном дуже хороші особисті стосунки, я б назвав їх дуже дружніми", - підсумував канцлер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у п’ятницю, 15 березня, президент Франції Емманюель Макрон відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб зменшити напруженість навколо України. До зустрічі долучиться прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

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