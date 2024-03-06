ІТ-коаліція об’єднала вже 11 держав, - Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав партнерів України поповнити лави ІТ коаліції, яка вже об’єднала 11 держав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозвернення Умєрова на Facebook-сторінці Міністерства оборони України.

"ІТ коаліція – це важлива довгострокова ініціатива, і ми вдячні партнерам за підтримку. Естонія та Люксембург демонструють справжнє лідерство та партнерство як країни, що головують в коаліції та допомагають нам долучати нових учасників.

Ініціатива об’єднала вже 11 держав та накопичила достатньо внесків для перших закупівель за нашими пріоритетними запитами", - зазначив Умєров.

Він також подякував партнерам за готовність підтримувати Україну у довгостроковій перспективі, а також Естонії та Люксембургу за їх лідерство та запросив партнерів приєднатися до ІТ-коаліції.

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Нагадаємо, у вересні 2023 року на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) міністри оборони України, Естонії та Люксембургу провели стартову зустріч ІТ-коаліції у рамках "формату Рамштайн".