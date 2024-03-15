Шольц объявил о создании коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал создание коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.
Как отмечается, об этом он заявил после встречи с премьером Польши Дональдом Туском и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.
По словам Шольца, коалиция по закупкам реактивной артиллерии будет сформирована в рамках контактной группы "Рамштайн".
Кроме того, члены "Веймарского треугольника" договорились о расширении производства военной техники для Украины.
"Отныне мы будем покупать больше оружия для Украины во всем мире. Мы будем расширять производство военной техники также путем сотрудничества с партнерами в Украине", - сказал Шольц.
Напомним, союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. В частности, это танковая коалиция, коалиция по поставкам бронетранспортеров, коалиция по разминированию, объединение по передаче самолетов F-16, которое возглавит США, коалиция по противовоздушной обороне, IT-коалиция, а также коалиция дронов.
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Скоро кількість коаліцій пережене кількість снарядів, що надходять.
То це буле як з Таурусами.
слово Шольця коштуе небагато..
Все його військові разробки була довжиною у 6 місяців.
Він хотів швидкий результат. А грошей було не дуже…
КДБФСБ "характєрістіку - об'єктівку". А там буде написано: "під час сво надавав ракети великої дальності укронацистам". Шкандаль!
До цього дня вони тіпа нахєр не були потрібні. А от "відтепер"...
Завод під Карпатами, ракетне паливо, електроніка і все таке.... Було б не зайве.
Коаліція - ya, ya, ya !!
Тауруси - nicht, nicht, nicht.
Але ми змогем, але не сейчас.
2. Вона ще нікуди не летить.
3. Вона замість ATACMS 610 мм 1700 кг. Не 300 мм 800 кг.
Тому не бачу проблеми у б\ч 150 кг на 200 км.
Якщо PrSM ще не принята на озброєння, то це не означає, що вона не летить на 500 км.
Буде запрос - все буде літати. А запрос у військових заходу буде. І у нас теж.
Чи спробуй пошукати Індіанців в Північній Америці.
Чи австралійських аборигенів. Чи айнів в Японії.
І які реальні справи всіх цих коаліцій? Танки та бронетранспортери везуть до нас цілими ешелонами? А що там з Ф-16?
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66-річний Кирило Ющенко закінчив військове училище Сен-Сір і має за плечима десятки успішних операцій у Боснії, Джибуті, ПАР, Чаді, Малі, Буркіна-Фасо.
Вон кулеба говорил, что они лопатами будут отбиваться от оккупантов.