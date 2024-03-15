Шольц объявил о создании коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал создание коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.

Как отмечается, об этом он заявил после встречи с премьером Польши Дональдом Туском и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.

По словам Шольца, коалиция по закупкам реактивной артиллерии будет сформирована в рамках контактной группы "Рамштайн".

Кроме того, члены "Веймарского треугольника" договорились о расширении производства военной техники для Украины.

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"Отныне мы будем покупать больше оружия для Украины во всем мире. Мы будем расширять производство военной техники также путем сотрудничества с партнерами в Украине", - сказал Шольц.

Напомним, союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. В частности, это танковая коалиция, коалиция по поставкам бронетранспортеров, коалиция по разминированию, объединение по передаче самолетов F-16, которое возглавит США, коалиция по противовоздушной обороне, IT-коалиция, а также коалиция дронов.