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Шольц объявил о создании коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал создание коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.

Как отмечается, об этом он заявил после встречи с премьером Польши Дональдом Туском и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Берлине.

По словам Шольца, коалиция по закупкам реактивной артиллерии будет сформирована в рамках контактной группы "Рамштайн".

Кроме того, члены "Веймарского треугольника" договорились о расширении производства военной техники для Украины.

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"Отныне мы будем покупать больше оружия для Украины во всем мире. Мы будем расширять производство военной техники также путем сотрудничества с партнерами в Украине", - сказал Шольц.

Напомним, союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. В частности, это танковая коалиция, коалиция по поставкам бронетранспортеров, коалиция по разминированию, объединение по передаче самолетов F-16, которое возглавит США, коалиция по противовоздушной обороне, IT-коалиция, а также коалиция дронов.

Автор: 

коалиция (3836) артиллерия (644) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+27
Толкова ініціатива. Враховуючи те що Німеччина "реактивної артилерії великої дальності" не виробляє. На відміну від крилатих ракет великої дальності які не боїться давати. Навіть через треті країни.
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15.03.2024 21:38
+20
Чого тільки не напридумуєш аби тільки Тауруси не давать...
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15.03.2024 21:41
+11
лайки ставлять хто зрозумів.
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15.03.2024 21:44
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Толкова ініціатива. Враховуючи те що Німеччина "реактивної артилерії великої дальності" не виробляє. На відміну від крилатих ракет великої дальності які не боїться давати. Навіть через треті країни.
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15.03.2024 21:38 Ответить
лайки ставлять хто зрозумів.
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15.03.2024 21:44 Ответить
Чесно - я вже заплутався від кількості тих коаліцій...
Скоро кількість коаліцій пережене кількість снарядів, що надходять.
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15.03.2024 22:08 Ответить
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15.03.2024 22:43 Ответить
Скоро они создадут коалицию по созданию коалиций
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15.03.2024 23:07 Ответить
Якщо Шольц візьметься керувати реактивною артілеріею великою дальності ,

То це буле як з Таурусами.

слово Шольця коштуе небагато..
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16.03.2024 05:41 Ответить
Шо? Таки Макрончик гризонув разок?
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15.03.2024 21:39 Ответить
Чи присунув на піввершка.
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15.03.2024 21:42 Ответить
В Макрона є атомна бомба, а в Шольца нема...
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15.03.2024 21:59 Ответить
А все через предків, які з 1933 по 1945 роки третій рейх будували. А так була б і Німеччина з ядерною зброєю.
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15.03.2024 22:01 Ответить
Вони тоді найбільших успіхів у тій сфері досягли, щоправда...
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15.03.2024 22:47 Ответить
Гітлер ніколи не будував ЯЗ.

Все його військові разробки була довжиною у 6 місяців.
Він хотів швидкий результат. А грошей було не дуже…
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16.03.2024 05:44 Ответить
Є. Але чужі. На додачу до інших семи країн-членів ядерного клубу (Велика Британія, Франція, Китай, Ізраїль, Індія, Пакистан, та Північна Корея), на території п'яти країн-членів НАТО (Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Туреччина) є близько 150 американських ядерних бомб на шести авіабазах.
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15.03.2024 22:11 Ответить
Чого тільки не напридумуєш аби тільки Тауруси не давать...
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15.03.2024 21:41 Ответить
Герр Шольц ніяк не може собі дозволити дати "Телят". Уявіть, прийде час, подасть він резюме на вакантну посаду "член наглядової ради "Газпрому". Газпром, як годиться, запросить у КДБ ФСБ "характєрістіку - об'єктівку". А там буде написано: "під час сво надавав ракети великої дальності укронацистам". Шкандаль!
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15.03.2024 21:56 Ответить
Ну даст він 10 таурусів, це звісно добре але війну не виграти без своєї ракетної програми
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15.03.2024 22:07 Ответить
"Відтепер"!
До цього дня вони тіпа нахєр не були потрібні. А от "відтепер"...
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15.03.2024 21:43 Ответить
Гут, гер Шольц. Зер гут.
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15.03.2024 21:44 Ответить
Років через ** надцять буде, значить.
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15.03.2024 21:44 Ответить
Можливо, але труби мають бути квадратовими)))
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15.03.2024 22:07 Ответить
Допоможуть Україні з "Нептунами"?

Завод під Карпатами, ракетне паливо, електроніка і все таке.... Було б не зайве.
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15.03.2024 21:45 Ответить
Шольц:
Коаліція - ya, ya, ya !!
Тауруси - nicht, nicht, nicht.
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15.03.2024 21:45 Ответить
Не вже передумав і на решті дасть згоду на Taurus???
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15.03.2024 21:47 Ответить
MLRS це такий аналог Хаймарс на гусеницях Німеччина вже надавала. Цікаво Тауруси можна у вищезазначені системи залпового вогню засунути і вистрілити у окупантів?
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15.03.2024 21:50 Ответить
M142 HIMARS это облегченная M270 MLRS, с 6 а не 12 ракетами и на автомобильном шасси. "Засунуть" Taurus не получится).
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15.03.2024 21:58 Ответить
Жаль.
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15.03.2024 21:59 Ответить
Якщо Хаймарсу приладнати крила і підняти в небо, то можна і вистрілити!
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15.03.2024 22:05 Ответить
Mars nemeckyje nazyvajetsia MLRS.Glavnoje skolko raket dast dlia nix sojuzniki.Brity i amerikansi kogda sturmovali placdarmi primerno zapuskali 300 raket v cas i bolse
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15.03.2024 23:35 Ответить
нам для Курської, Брянської, Бєлгородської, Воронезької та Ростовської області потрібна своя "Вільха". Бо ваша сциклива реактивна артилерія через кордон не літає.
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15.03.2024 21:50 Ответить
Німецька промисловість могла б половину комплектуючих до Вільхи освоїти за пару місяців, разом з чехами чи шведами 75%. В Україні залишилось би тільки збирати докупи. Але шоу про щось інше.
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15.03.2024 22:03 Ответить
То все наші тимчасово окуповані землі. Туди треба танками та САУ заходити. А ракети потрібні на 300-500-700-1000 км.
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15.03.2024 22:33 Ответить
хай туди заходять РДК з ЛСРами. А нам треба мати свою реактивну артилерию на кордонах 91-го року з дальністю 200+ км. Нашого вже там ***** нема, там вже все таке токсичне, що його ніколи не перетравити.
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15.03.2024 22:46 Ответить
Вільха то Смерч. РСЗВ 300 мм. Нема там 200+ км від слова "ніяк".
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15.03.2024 22:54 Ответить
ніхто нам не заважає "розігнати" "Вільху" на 200+ км.
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15.03.2024 23:10 Ответить
Китайцям, пакистанцям, туркам і ізраїльтянам щось таки завадило.
Але ми змогем, але не сейчас.
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15.03.2024 23:19 Ответить
задача така не стояла. У них на таку дальність є інша зброя плюс спроможності авіації. Буде замовлення від МО - полетить і на триста.
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15.03.2024 23:29 Ответить
З часів першого Шатлу ніякого прогресу у твердопаливних ракетних двигунах немає. В новітній SLS за ******** мільярдів доларів стоять майже ті самі прискорювачи. Тому полетить, але с БЧ не 250 кг, а в кращому випадку з 25 кг. Ну і накой возити ракети по 800 кг, які пулять 25 кг?
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15.03.2024 23:38 Ответить
PrSM летить на 500, тому не бачу труднощів для виробнитва ракет РСЗВ на 200+ км.
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16.03.2024 00:22 Ответить
і так, для справки - б\ч у неї при тому 90 кг.
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16.03.2024 00:25 Ответить
1. 90 не 250
2. Вона ще нікуди не летить.
3. Вона замість ATACMS 610 мм 1700 кг. Не 300 мм 800 кг.
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16.03.2024 00:30 Ответить
але ж і 200+ км - це не 500 км.
Тому не бачу проблеми у б\ч 150 кг на 200 км.
Якщо PrSM ще не принята на озброєння, то це не означає, що вона не летить на 500 км.
Буде запрос - все буде літати. А запрос у військових заходу буде. І у нас теж.
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16.03.2024 01:24 Ответить
https://defence-ua.com/army_and_war/scho_treba_znati_pro_raketu_prsm_jaku_armija_ssha_otrimuje_zamist_atacms-13759.html Армія США оголосила, що почала отримувати далекобійні ракети Precision Strike Missile (або ж PrSM) у базовій версії Increment 1 Early Operational Capability (Inc 1), що передбачає дальність стрільби до 500 кілометрів.
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16.03.2024 01:28 Ответить
Ніколи не говори "ніколи".
Чи спробуй пошукати Індіанців в Північній Америці.
Чи австралійських аборигенів. Чи айнів в Японії.
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15.03.2024 23:01 Ответить
вам в приклад ватна Німеччина, яка по цих пір не перетравила свій "совок". А на кацапії тамошнє населення - це вам навіть не НДР. Це вже споконвічна помийка. Дай нам Бог "перетравити" років за 30 повернутий Крим і Донбас, щоб не отруїти життя наших дітей та онуків.
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15.03.2024 23:14 Ответить
Не дайте йому можливості очолить цю коаліцію, навіть якщо це він її запропонував. Бо одержимо чергові багатомісячні пустопорожні обіцянки пообіцяти, а потім зненацька -ніхт нікогда!
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15.03.2024 21:51 Ответить
"Зокрема, це танкова коаліція, коаліція , коаліція об'єднання з передання літаків F-16, яке очолить США, коаліція з , а також

І які реальні справи всіх цих коаліцій? Танки та бронетранспортери везуть до нас цілими ешелонами? А що там з Ф-16?
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15.03.2024 21:52 Ответить
Навпаки.. Тягну ногу, плутаю слід...В юрбі і тауруси легше давати
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15.03.2024 21:55 Ответить
Муділо, то все добре, але про тауруси не забувай.
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15.03.2024 22:00 Ответить
Мда, що небуть вигадають аби тільки не дати. Так і скажіть -"не дамо ракет, і не діставайте''.
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15.03.2024 22:01 Ответить
Щоб було про що поговорити замість таурусів.
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15.03.2024 22:01 Ответить
Спиніть дужика!
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15.03.2024 22:02 Ответить
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15.03.2024 22:03 Ответить
То вже створіть коаліцію по гальмуванню надання далекобійного озброєння.
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15.03.2024 22:04 Ответить
Шольц крутиться як воша на сковорідці = Таурус належить до реактивної артилерії
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15.03.2024 22:04 Ответить
Буде потужна коаліція з Люксембургу, Латвії та Молдови. Вони точно зможуть задавити кацапів економікой
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15.03.2024 22:05 Ответить
Насамперед велика подяка Макрону - це мужик з ...цями.
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15.03.2024 22:11 Ответить
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15.03.2024 22:19 Ответить
Головнокомандувач Іноземного Французького Легіону - Бригадний Генерал - Кирило Ющенко, етнічний Українець
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?comment_id=Y29tbWVudDo3MTM5NjI1NzIyODIxODAzXzY2NjAwNTk3NTU4MDQwNg%3D%3D&__cft__[0]=AZWdS3NY2oBuftLu5IeZD5wQ0a41CgCzWWz1eXeBIUw_mkM7FH6bz6b7o31fgc-dahYnqmpdGz6evdpfaymO5wUM1inZQjI8kH-3Duea5t-_oJNR9gZMFpsiOvYl5niUyihssWohOevqdIPE-oeIcpDelzqpIB-ou77PWseRwugDeA&__tn__=R*F Олександер Турчинов

66-річний Кирило Ющенко закінчив військове училище Сен-Сір і має за плечима десятки успішних операцій у Боснії, Джибуті, ПАР, Чаді, Малі, Буркіна-Фасо.
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15.03.2024 22:20 Ответить
Таурус давай шольц хітрожопий!!! Як ви всі плешивого гітлера сцитеся аж по ногам тече….
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15.03.2024 22:19 Ответить
така ж сама мабуть куйня для України .як з 1 млн *********** до березня, як з літаками F-16,котрих буде можливо аж 6, з ракетами "Taurus і з американськими 61 млрд.доларів допомоги Україні...Аферисти довершені...
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15.03.2024 22:31 Ответить
Зате як гарно звучить - коаліція...
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15.03.2024 23:16 Ответить
Каоліції, форуми і різні сборища--а толку немає Одне базікання і переливання з "пустого в порожнє" Наших хлопчиків водять за ніс як лохів.а допомоги немає.
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15.03.2024 22:36 Ответить
Постачання Таурусів стало хоч на крок ближче?
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15.03.2024 22:45 Ответить
смертельна...бюрократія.
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15.03.2024 23:11 Ответить
Це щоб таурусів не давати і натомість збирати старий радянський мотлох по всьому світі?
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15.03.2024 23:14 Ответить
Як гнівно каже одна бабуся- це ІГРИЩА.
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16.03.2024 00:48 Ответить
Позорный клоун и просто куколд.
Вон кулеба говорил, что они лопатами будут отбиваться от оккупантов.
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16.03.2024 00:50 Ответить
https://twitter.com/i/status/1768570611519860748 реактивні карлсони вже вилетіли
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16.03.2024 02:33 Ответить
Как думаете путлер спит в бункере, или еще нет?
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16.03.2024 12:11 Ответить
Прочитав інтерв"ю Сирського... Приоритетом в нього дрончики... 15 дронів треба щоб укалампоцати одного загарбника... От скільки взривчатки може нести один дрончи в порівнянні з снарядом 155 калібру? (Про ракети я вже мовчу... Скільки ще треба часу, щоб ВСУ стали силою з якою будуть рахуватися загарбники (не тільки росіянські)?
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18.03.2024 23:04 Ответить
 
 