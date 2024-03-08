УКР
Канада долучиться до "коаліції дронів" для України

канада

Канада вже передала Україні понад сотню спеціалізованих камер для БпЛА й минулого місяця анонсувала передачу понад 800 дронів канадського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це оголосили у міністерстві оборони Канади.

"Для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері дронів, міністр Блер пообіцяв, що Канада приєднається до коаліції спроможностей з розбудови дронів Контактної групи з питань оборони України, співголовами якої є Латвія та Велика Британія. Як член коаліції спроможностей, Канада продовжить шукати шляхи посилення України у сфері дронів", - йдеться у поширеному повідомленні.

Канада (2249) коаліція (410) дрони (5302)
А де наш дурік з міліоном дронів?
08.03.2024 06:41 Відповісти
Британія і Канада хочуть "примазатись" до потужної ініціативи преЗЕдента про мульйон дронів.
Сарказм, якщо що...
08.03.2024 06:55 Відповісти
 
 