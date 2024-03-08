Канада долучиться до "коаліції дронів" для України

Канада вже передала Україні понад сотню спеціалізованих камер для БпЛА й минулого місяця анонсувала передачу понад 800 дронів канадського виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це оголосили у міністерстві оборони Канади.

"Для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері дронів, міністр Блер пообіцяв, що Канада приєднається до коаліції спроможностей з розбудови дронів Контактної групи з питань оборони України, співголовами якої є Латвія та Велика Британія. Як член коаліції спроможностей, Канада продовжить шукати шляхи посилення України у сфері дронів", - йдеться у поширеному повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія профінансує понад 10 тисяч дронів для України, - міністр оборони Британії Шеппс