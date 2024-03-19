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Люксембург присоединился к артиллерийской коалиции и будет покупать дроны для Украины

люксембург

К артиллерийской коалиции присоединился Люксембург. Также он будет покупать дроны для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как сообщили в министерстве, одним из результатов 20-й встречи в формате "Рамштайн" стало присоединение Люксембурга к артиллерийской коалиции, возглавляемой Францией и Германией.

Также Люксембург будет закупать дроны для Украины в сотрудничестве с Бельгией и Нидерландами.

"Продолжает поддержку Украины, доставляя крайне необходимое оборудование", - подчеркнули в украинском Минобороны.

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Военная помощь для Украины

Напомним, союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. В частности, это танковая коалиция, коалиция по поставкам бронетранспортеров, коалиция по разминированию, объединение по передаче самолетов F-16, которое возглавит США, коалиция по противовоздушной обороне, IT-коалиция, а также коалиция дронов. Канцлер Германии Олаф Шольц также анонсировал создание коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины.

Автор: 

коалиция (3836) Люксембург (121) артиллерия (648) дроны (4107)


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10 лет войны (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?author=7

Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024

https://dl-news.defence-line.org/?p=26061

Важливий аналіз для Українців!!
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19.03.2024 21:25 Ответить
Дякуємо, друзі.
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19.03.2024 21:27 Ответить
Залишилися Ліхтенштейн, Монако, Андорра, Гібралтар, Ватикан, Сан Томе і Принсіпі...
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19.03.2024 21:30 Ответить
Залишилося подякувати людям що допомагають , а якщо щось не влаштовує - усі претензії до сонцесяйного шашличника .
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20.03.2024 02:01 Ответить
коли читаю коаліція, чомусь згадую йулю. напевно наповнення цього виразу таке ж.
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19.03.2024 22:53 Ответить
А де наш мільон дронів,гроші тю тю,а дронівннема
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20.03.2024 01:24 Ответить
 
 