Люксембург присоединился к артиллерийской коалиции и будет покупать дроны для Украины

К артиллерийской коалиции присоединился Люксембург. Также он будет покупать дроны для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как сообщили в министерстве, одним из результатов 20-й встречи в формате "Рамштайн" стало присоединение Люксембурга к артиллерийской коалиции, возглавляемой Францией и Германией.

Также Люксембург будет закупать дроны для Украины в сотрудничестве с Бельгией и Нидерландами.

"Продолжает поддержку Украины, доставляя крайне необходимое оборудование", - подчеркнули в украинском Минобороны.

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Военная помощь для Украины

Напомним, союзники Украины уже создали несколько коалиций, сосредоточенных на развитии ее Военно-воздушных сил и информационно-технологических возможностей. В частности, это танковая коалиция, коалиция по поставкам бронетранспортеров, коалиция по разминированию, объединение по передаче самолетов F-16, которое возглавит США, коалиция по противовоздушной обороне, IT-коалиция, а также коалиция дронов. Канцлер Германии Олаф Шольц также анонсировал создание коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины.