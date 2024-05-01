Умєров обговорив з міністром оборони Австралії Марлесом створення спільних підприємств
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з австралійським колегою Річардом Марлесом.
Про це Умєров повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обговорили співпрацю в оборонній промисловості, а також можливість створення спільних підприємств з австралійською оборонною промисловістю", - зазначив міністр оборони України.
Міністр також подякував Австралії за новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів.
Умєров наголосив, що попри значну відстань між нашими країнами, австралійська підтримка залишається непохитною.
"Разом ми виженемо ворога з української землі", - додав український міністр.
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Gary Grant
показати весь коментар01.05.2024 15:28 Відповісти Мені подобається 1
Марина Нєчаєва #584540
показати весь коментар01.05.2024 15:41 Відповісти Мені подобається 0
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olko11 olko
показати весь коментар01.05.2024 16:51 Відповісти Мені подобається 0
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