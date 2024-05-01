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Новини Війна
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Умєров обговорив з міністром оборони Австралії Марлесом створення спільних підприємств

Умєров провів розмову з главою Міноборони Австралії Річардом Марлесом

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з австралійським колегою Річардом Марлесом.

Про це Умєров повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили співпрацю в оборонній промисловості, а також можливість створення спільних підприємств з австралійською оборонною промисловістю", - зазначив міністр оборони України.

Міністр також подякував Австралії за новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів.

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Умєров наголосив, що попри значну відстань між нашими країнами, австралійська підтримка залишається непохитною.

"Разом ми виженемо ворога з української землі", - додав український міністр.

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Автор: 

Австралія (428) ОПК (208) Умєров Рустем (587)


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А рустемчик все обговорює. Трудяга.
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01.05.2024 15:28 Відповісти
Консервовану кенгурятину..бо наврядчи озброєння..
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01.05.2024 15:41 Відповісти
Умєркін! Збирай чумайдани! Тебе переводять на міністра інфраструктури. Справи здавай Безумній разом з Верещучкою.
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01.05.2024 16:51 Відповісти
 
 