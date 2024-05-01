Умєров обговорив з міністром оборони Австралії Марлесом створення спільних підприємств

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з австралійським колегою Річардом Марлесом.

Про це Умєров повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили співпрацю в оборонній промисловості, а також можливість створення спільних підприємств з австралійською оборонною промисловістю", - зазначив міністр оборони України.

Міністр також подякував Австралії за новий пакет військової допомоги Україні на суму 100 мільйонів доларів.

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Умєров наголосив, що попри значну відстань між нашими країнами, австралійська підтримка залишається непохитною.

"Разом ми виженемо ворога з української землі", - додав український міністр.

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