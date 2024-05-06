ЄС відкриє офіс оборонних інновацій у Києві: практична робота вже почалась
Європейський Союз розпочав роботу над відкриттям Офісу оборонних інновацій у Києві. Очікується, що він стає своєрідним мостом між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами.
Про це на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна розповів єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.
За словами Бретона, нещодавно Європейський Союз ухвалив нову стратегію у сфері оборонної індустрії. Він зазначив, що ця стратегія покликана не лише підтримати європейську оборонну готовність, але також і посилити зв'язки між європейською та українською оборонними індустріями.
Бретон додав, що одним із пріоритетів нової стратегії є подальший розвиток співпраці. Саме тому ЄС планує запустити в українській столиці Офіс оборонних інновацій.
"Ось чому ми відкриємо Офіс оборонних інновацій у Києві – щоб створити міст між інноваційними стартапами у ЄС та українськими компаніями і Збройними силами, щоб європейські стартапи могли допомогти українським солдатам на полі бою. І я радий, що практична робота із виконання цього завдання вже почалась", - сказав він.
Своєю чергою міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що зараз триває робота над формуванням задач і структури майбутнього Офісу оборонних інновацій.
Що відомо про Форум оборонної промисловості ЄС-Україна
У понеділок, 6 травня, у Брюсселі розпочався Форум оборонної промисловості ЄС-Україна. Його головною метою є зміцнення співпраці між європейською та українською оборонною промисловістю та допомога Україні в отриманні спроможностей у пріоритетних сферах, серед яких протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети та безпілотники.
Крім цього, Форум оборонної промисловості ЄС-Україна є першим конкретним кроком у реалізації Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS) і важливою частиною ширшої підтримки ЄС України в її боротьбі за суверенітет, свободу та незалежність проти агресивної війни Росії.
У заході візьмуть участь високий представник Жозеп Боррель, єврокомісар Тьєррі Бретон, міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер. Українську сторону представлятиме міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін.
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