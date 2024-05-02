6 травня у Брюсселі відбудеться Форум оборонної промисловості ЄС-Україна

З метою зміцнення оборонно-промислового співробітництва між ЄС та Україною у Брюсселі 6 травня відбудеться форум оборонної промисловості.

Про це повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 350 представників інституцій ЄС, урядів, європейської та української оборонної промисловості, галузевих асоціацій, ключових країн-партнерів та організацій зберуться для зміцнення оборонно-промислового співробітництва між ЄС та Україною. Захід організовано за підтримки Бельгійського головування в Раді ЄС та Європейської асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості", - зазначено в повідомленні.

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Повідомляється, що вранці в межах заходу відбудеться конференцієя високого рівня, а після обіду - ділове засідання.

Метою Форуму є зміцнення співпраці між європейською та українською оборонною промисловістю та допомога Україні в отриманні спроможностей у пріоритетних сферах, серед яких протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети та безпілотники.

Також зауважується, що Форум оборонної промисловості ЄС-Україна є першим конкретним кроком у реалізації Європейської оборонно-промислової стратегії (EDIS) і важливою частиною ширшої підтримки ЄС України в її боротьбі за суверенітет, свободу та незалежність проти агресивної війни Росії.

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Як зазначається, у заході візьмуть участь високий представник Жозеп Боррель, єврокомісар Тьєрі Бретон, міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер, а також міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишін.