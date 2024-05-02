6 мая в Брюсселе состоится Форум оборонной промышленности ЕС-Украина.
С целью укрепления оборонно-промышленного сотрудничества между ЕС и Украиной в Брюсселе 6 мая состоится форум оборонной промышленности.
Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних действий, передает Цензор.НЕТ.
"Более 350 представителей институтов ЕС, правительств, европейской и украинской оборонной промышленности, отраслевых ассоциаций, ключевых стран-партнеров и организаций соберутся для укрепления оборонно-промышленного сотрудничества между ЕС и Украиной. Мероприятие организовано при поддержке Бельгийского председательства в Совете ЕС и Европейской ассоциации аэрокосмической, по вопросам безопасности и оборонной промышленности", - указано в сообщении.
Сообщается, что утром в рамках мероприятия состоится конференция высокого уровня, а после обеда - деловое заседание.
Целью Форума является укрепление сотрудничества между европейской и украинской оборонной промышленностью и помощь Украине в получении возможностей в приоритетных сферах, среди которых противовоздушная оборона, боеприпасы, ракеты и беспилотники.
Также отмечается, что Форум оборонной промышленности ЕС-Украина является первым конкретным шагом в реализации Европейской оборонно-промышленной стратегии (EDIS) и важной частью более широкой поддержки ЕС Украины в ее борьбе за суверенитет, свободу и независимость против агрессивной войны России.
Как отмечается, в мероприятии примут участие высокий представитель Жозеп Боррель, еврокомиссар Тьери Бретон, министр обороны Бельгии Людвин Дедондер, а также министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.
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