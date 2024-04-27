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Данія посилить фінансову допомогу оборонній промисловості України

україна,данія

Міністр оборони Данії Трольс Люнд Паульсен, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підписали Лист про наміри стосовно підтримки оборонного виробництва України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, документ фіксує намір посилити пряму фінансову підтримку оборонної промисловості України з боку Данії і декларує намір встановити механізм такої фінансової підтримки.

"Це важливий етап співробітництва між нашими країнами. Данія вже виділила 17 пакетів військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд євро. Вона однією з перших оголосила про намір направити гроші на закупівлю зброї для України безпосередньо в українських виробників. На це буде спрямовано 200 млн данських крон", - зазначив Кліменков.

Також читайте: Данія збільшить військову підтримку України у 2024 році на 590 млн євро

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Данія (768) Міноборони (7304) допомога (8288) ОПК (208)


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Раб Ахмєтова Камишін все в аграрний бізнес боса переведе - це ж він обіцяв мільйон дронів до кінця 20236 а насправді тільки збіжжя АХМЕТОВА ВИВІЗ ЯК Й ДО ВІЙНИ..УСІ ЗМІ НАХВАЛЯЛИСЯ
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27.04.2024 21:11 Відповісти
 
 