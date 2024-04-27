Данія посилить фінансову допомогу оборонній промисловості України
Міністр оборони Данії Трольс Люнд Паульсен, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков підписали Лист про наміри стосовно підтримки оборонного виробництва України.
Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, документ фіксує намір посилити пряму фінансову підтримку оборонної промисловості України з боку Данії і декларує намір встановити механізм такої фінансової підтримки.
"Це важливий етап співробітництва між нашими країнами. Данія вже виділила 17 пакетів військової допомоги Україні на суму понад 4 млрд євро. Вона однією з перших оголосила про намір направити гроші на закупівлю зброї для України безпосередньо в українських виробників. На це буде спрямовано 200 млн данських крон", - зазначив Кліменков.
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