Дания усилит финансовую помощь оборонной промышленности Украины

Министр обороны Дании Трольс Люнд Паульсен, министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин и заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков подписали Письмо о намерениях по поддержке оборонного производства Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, документ фиксирует намерение усилить прямую финансовую поддержку оборонной промышленности Украины со стороны Дании и декларирует намерение установить механизм такой финансовой поддержки.

"Это важный этап сотрудничества между нашими странами. Дания уже выделила 17 пакетов военной помощи Украине на сумму более 4 млрд евро. Она одной из первых объявила о намерении направить деньги на закупку оружия для Украины непосредственно у украинских производителей. На это будет направлено 200 млн датских крон", - отметил Клименков.

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