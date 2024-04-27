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Дания усилит финансовую помощь оборонной промышленности Украины

україна,данія

Министр обороны Дании Трольс Люнд Паульсен, министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин и заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков подписали Письмо о намерениях по поддержке оборонного производства Украины.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, документ фиксирует намерение усилить прямую финансовую поддержку оборонной промышленности Украины со стороны Дании и декларирует намерение установить механизм такой финансовой поддержки.

"Это важный этап сотрудничества между нашими странами. Дания уже выделила 17 пакетов военной помощи Украине на сумму более 4 млрд евро. Она одной из первых объявила о намерении направить деньги на закупку оружия для Украины непосредственно у украинских производителей. На это будет направлено 200 млн датских крон", - отметил Клименков.

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Дания (581) Минобороны (9285) помощь (7758) ОПК (141)


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Раб Ахмєтова Камишін все в аграрний бізнес боса переведе - це ж він обіцяв мільйон дронів до кінця 20236 а насправді тільки збіжжя АХМЕТОВА ВИВІЗ ЯК Й ДО ВІЙНИ..УСІ ЗМІ НАХВАЛЯЛИСЯ
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27.04.2024 21:11 Ответить
 
 