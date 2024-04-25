Дания увеличит военную поддержку Украины в 2024 году на 590 млн евро

Правительство и парламент Дании договорились об увеличении военной поддержки Украины еще на 4,4 млрд датских крон (EUR 590 млн) в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр обороны Трольс Лунд Пульсен отметил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Дания была одной из самых активных стран-доноров.

"Мы должны продолжать в том же духе, поэтому я рад, что широкое большинство партий в датском парламенте поддерживает добавление дополнительных 4,4 млрд датских крон в фонд военной поддержки Украины в 2024 г. Крайне важно показать украинцам, что мы поддерживаем их в нынешней серьезной ситуации", - подчеркнул министр.

В министерстве отмечают, что большая часть уже выделенных средств на военную поддержку на 2024 г. уже была использована. Однако правительство и парламент Дании согласились о необходимости дальнейшей военной поддержки Украины в этом году, поэтому было принято решение о ее увеличении.

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"Целью военной поддержки в рамках Фонда для Украины в 2023-2028 годах по-прежнему будет оказание прямой военной поддержки Украине в виде вооружений, другого военного оборудования и усилий по обучению. Это включает в себя закупку оборудования, оружия и т.д. у датских и иностранных оборонных предприятий для передачи Украине, а также финансовые пожертвования и сотрудничество с другими странами для поддержки Украины", - говорится в сообщении Министерства обороны Дании.

Помимо этого, представители правительства и парламента Дании согласились, что возможности прямых закупок у украинской оборонной промышленности могут быть реализованы при наличии необходимых механизмов контроля.

В целом сумма военной поддержки в рамках Фонда Украины с учетом ее увеличения составит 64,8 млрд датских крон (EUR8,7 млрд) в 2023-2028 гг.

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