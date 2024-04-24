Дания предоставит Украине более 420 млн евро на восстановление и энергетику

Украина и Дания заключили меморандум о долгосрочном сотрудничестве и восстановлении Украины.

Об этом сообщили в Минэкономики, информирует Цензор.НЕТ.

Документ предусматривает, что правительство Дании выделит около 40 млн евро на поддержку частного сектора, который участвует в восстановлении Украины.

380 млн евро пойдут на поддержку критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

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Деньги поступят в Экспортно-инвестиционный фонд Дании, который является частью Датско-украинского фонда. Его задача - снизить финансовые риски для компаний, участвующих в восстановлении Украины. Часть из вышеупомянутых денег поможет укрепить энергосистему Украины, которая пострадала от ракетных и дроновых атак войск России.

Документ также предусматривает содействие встречам между бизнесом обеих стран и усиление сотрудничества в сфере судостроения, развития и восстановления морской портовой инфраструктуры.

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Отдельное внимание будет уделяться зеленой трансформации экономики и внедрению инновационных решений в сфере критической инфраструктуры, где Дания имеет ведущие позиции на мировом рынке.