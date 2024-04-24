Данія надасть Україні понад 420 млн євро на відбудову та енергетику
Україна та Данія уклали меморандум щодо довгострокової співпраці та відбудови України.
Про це повідомили в Мінекономіки, інформує Цензор.НЕТ.
Документ передбачає, що уряд Данії виділить близько близько 40 млн євро на підтримку приватного сектора, який бере участь у відбудові України.
380 млн євро підуть на підтримку критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.
Гроші надійдуть до Експортно-інвестиційного фонду Данії, який є частиною Дансько-українського фонду. Його завдання - знизити фінансові ризики для компаній, що беруть участь у відбудові України. Частина з вищезгаданих грошей допоможе зміцнити енергосистему України, яка постраждала від ракетних і дронових атак військ Росії.
Документ також передбачає сприяння зустрічам між бізнесом обох країн та посилення співробітництва у сфері суднобудування, розвитку та відбудови морської портової інфраструктури.
Окрема увага приділятиметься зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури, де Данія має провідні позиції на світовому ринку.
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