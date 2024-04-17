Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на €295 млн

Правительство Дании объявило о новом пакете военной помощи Украине на 295 млн евро. Денежные средства, в частности, пойдут на развитие морского потенциала украинских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.

Средства направят на развитие морского потенциала Вооруженных Сил Украины, беспилотники, снаряды и производство ракетных деталей в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.

"В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало понятно, что есть большой потенциал для будущего сотрудничества, которое может поставлять необходимое оборудование в Украину, что поможет изменить ситуацию на поле боя", - отметил глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен.

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Он подчеркнул, что прямые инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс – это новая инициатива, которая может вдохновить другие страны сделать то же, чтобы Украина сама могла производить больше военного оборудования.

В общем, Дания уже объявила о военной поддержку Украины почти на 41,4 млрд датских крон (5,9 миллиарда евро).