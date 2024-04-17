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Новини Допомога Україні
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Данія виділила новий пакет військової допомоги Україні на €295 млн

поульсен

Уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 295 млн євро. Кошти, зокрема, підуть на розвиток морського потенціалу українських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Данії.

Зазначається, що кошти спрямують на розвиток морського потенціалу Збройних Сил України, безпілотники, снаряди та виробництво ракетних деталей у співпраці з Нідерландами та Чехією.

"У березні я відвідав низку українських підприємств оборонної промисловості в Києві, і стало зрозумілим, що є великий потенціал для майбутньої співпраці, яка може постачати необхідне обладнання в Україну, що допоможе змінити ситуацію на полі бою", - зазначив глава Міноборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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Він наголосив, що прямі інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс - це нова ініціатива, яка може надихнути інші країни зробити те саме, щоб Україна сама могла виробляти більше військового обладнання.

Загалом Данія вже оголосила про військову підтримку України на майже 41,4 млрд данських крон (5,9 мільярда євро).

Автор: 

Данія (767) допомога (8284)


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ДА, а Ф-16 на 300 млн. 24 шт продали Аргентині, з індєйцями воювати, а Україні не потрібно багато давати, хай її нищать
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17.04.2024 09:35 Відповісти
жирно
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17.04.2024 12:29 Відповісти
так в України вже й моря нема, а флоту і не було
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17.04.2024 12:31 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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17.04.2024 13:14 Відповісти
Ха, шило з подельниками за місяць таки гроші заробляє.
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17.04.2024 13:14 Відповісти
 
 