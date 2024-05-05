Главная цель российских диверсий в Европе - подорвать поддержку Украины, - спецслужбы Финляндии
Заместитель руководителя Полиции безопасности Финляндии (Supo) Теему Турунен считает, что главная цель диверсий России в Европе заключается в том, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Турунен считает, что Россия стремится влиять на западные страны, Финляндия также не застрахована от диверсий, хоть и не находится среди главных приоритетов РФ.
"Особый интерес России связан с поддержкой Украины. Не Финляндия интересует Россию, а единство Запада в поддержке Украины", - отметил он.
По его оценкам, как потенциальные цели для атак, Россию интересуют организация и логистика помощи Украине.
Ранее в этом году в Supo заявили, что главной угрозой национальной безопасности Финляндии, по-прежнему, остается Россия.
"Финляндия и другие западные страны в России классифицированы как "недружественные или враждебные" государства. В таком случае, в арсенале России присутствуют различные вредительства и запугивания", - подчеркнул Турунен.
Он сказал, что Россия может, например, использовать мелких преступников или хулиганов для причинения ущерба или запугивания.
Ранее Цензор.НЕТ писал, что на территории Европы Россия готовится проводить различные виды диверсий - от взрывов, поджогов до какого-либо другого повреждения инфраструктуры. При этом, считаться с возможными жертвами среди гражданского населения россияне не собираются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це все, що треба знати щодо безпеки в Європі.
і в думках не було.
Припускаю, що можливо\колись\за якихось обставин у нас може зявитись чи то французький, і навіть британський або польський контингент, але німецький контингент буде останній, який зявиться на нашій теріторії, якщо взагалі з'явиться. Скоріше тут зявиться албанський контингент, ніж німецький.
Щодо ганьби, то німці нормально її переносять (як це не раз вже відбувалось), просто це буде потребувати додаткової порції ковбасок з пивом.
І да, у НАТО нема війська. Війська є у країн, які є членами альянсу. Тому "війська НАТО" - це теж *****, яку придумала кацапська пропаганда.
Таке враження що з Москви тягнуть за ниточки всіх своїх маріонеток.
Так, посилаючись на публікацію NYT, один з інтернет-ресурсів зазначив, що американська газета дуже "далеко зайшла" у своїх висловлюваннях про дуже важливу та секретну інформацію.
Зокрема, у матеріалі даного іноЗМІ йдеться, що тиждень тому, в неділю 28.04.2024, Україні передано протитанкові ракети, а також 155-міліметрові ********** для артилерії. На наступний день, у понеділок, було передано чергову партію ракет, що використовуються проти танків, а також снарядів 155-міліметрового калібру. А у вівторок з Іспанії до Польщі було доставлено ракети для систем ППО Patriot.
Коментуючи таку публікацію американської газети, враховуючи, що прочитати це може кожен бажаючий, у тому числі й російські окупанти, ресурс написав: "Не вистачає хіба тільки інформації про те, до яких підрозділів вони будуть відправлені, а також у якій кількості. Здається, що Штатам необхідно заборонити своїм мас-медіа публічно озвучувати такі дані? Звичайно, всім відомо, що Flightradar відстежує пересування всіх вантажних засобів авіації в Жешув. Але озвучувати такі деталі…".
Насамкінець, говорячи про це, ресурс додав, що "СВР" росії вже можна розформовувати, адже відтепер в рашистів у помічниках американське видання The New York Times.