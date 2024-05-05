Главная цель российских диверсий в Европе - подорвать поддержку Украины, - спецслужбы Финляндии

Заместитель руководителя Полиции безопасности Финляндии (Supo) Теему Турунен считает, что главная цель диверсий России в Европе заключается в том, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Турунен считает, что Россия стремится влиять на западные страны, Финляндия также не застрахована от диверсий, хоть и не находится среди главных приоритетов РФ.

"Особый интерес России связан с поддержкой Украины. Не Финляндия интересует Россию, а единство Запада в поддержке Украины", - отметил он.

По его оценкам, как потенциальные цели для атак, Россию интересуют организация и логистика помощи Украине.

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Ранее в этом году в Supo заявили, что главной угрозой национальной безопасности Финляндии, по-прежнему, остается Россия.

"Финляндия и другие западные страны в России классифицированы как "недружественные или враждебные" государства. В таком случае, в арсенале России присутствуют различные вредительства и запугивания", - подчеркнул Турунен.

Он сказал, что Россия может, например, использовать мелких преступников или хулиганов для причинения ущерба или запугивания.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что на территории Европы Россия готовится проводить различные виды диверсий - от взрывов, поджогов до какого-либо другого повреждения инфраструктуры. При этом, считаться с возможными жертвами среди гражданского населения россияне не собираются.