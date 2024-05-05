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Головна ціль російських диверсій в Європі - підірвати підтримку України, - спецслужби Фінляндії

В чому головна мета російських диверсій в Європі

Заступник керівника Поліції безпеки Фінляндії (Supo) Теему Турунен вважає, що головна мета диверсій Росії в Європі полягає в тому, щоб підірвати підтримку України з боку ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Турунен вважає, що Росія прагне впливати на західні країни, Фінляндія також не застрахована від диверсій, хоч і не перебуває серед головних пріоритетів РФ.

"Особливий інтерес Росії пов'язаний із підтримкою України. Не Фінляндія цікавить Росію, а єдність Заходу у підтримці України", - зазначив він.

За його оцінками, як потенційні цілі для атак Росію цікавлять організація та логістика допомоги Україні.

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Раніше цього року у Supo заявили, що головною загрозою національній безпеці Фінляндії, як і раніше, залишається Росія.

"Фінляндія та інші західні країни у Росії класифіковані як "недружні чи ворожі" держави, в такому разі в арсеналі Росії присутні різноманітні шкідництва та залякування", - підкреслив Турунен.

Він пояснив, що Росія може, наприклад, використовувати дрібних злочинців чи хуліганів для заподіяння збитків чи залякування.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що на території Європи Росія готується проводити різні види диверсій. Від вибухів, підпалів до іншого пошкодження інфраструктури. При цьому рахуватися з можливими жертвами серед цивільного населення росіяни не збираються.

Автор: 

Європа (1793) росія (64946) Фінляндія (1297) диверсія (346)


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Топ коментарі
+6
Недавно з AFD людей на шпигунстві на користь Китаю заарештували. Такі на словах націоналісти, Німеччина для німців все таке. А на ділі шпигуни і зрадники своєї ж країни. Вже не кажу про їх фінансування з Росії. І чомусь не забороняють їх.
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05.05.2024 22:34
+5
Німців арабського походження ще намагаються качати. Маніфестували недавно в Гамбурзі здається, що їм потрібен халіфат в Європі.
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05.05.2024 22:39
+4
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05.05.2024 22:51
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Логічно. Якщо не враховувати загальну ірраціональність , на яку вчора звернув увагу пан Сікорський.
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05.05.2024 22:34 Відповісти
Недавно з AFD людей на шпигунстві на користь Китаю заарештували. Такі на словах націоналісти, Німеччина для німців все таке. А на ділі шпигуни і зрадники своєї ж країни. Вже не кажу про їх фінансування з Росії. І чомусь не забороняють їх.
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05.05.2024 22:34 Відповісти
Рашисти знімали дронами відео з полігонів, де німецькі інструктори тренували українські підрозділи. Поліція та Бундесвер один на одного стрілки переводили: "це ви маєте дронам протидіяти - ні, це ви маєте дронам протидіяти". Жодного дрона не збили, жодного зловмисника не затримали.

Це все, що треба знати щодо безпеки в Європі.
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05.05.2024 22:37 Відповісти
Німців арабського походження ще намагаються качати. Маніфестували недавно в Гамбурзі здається, що їм потрібен халіфат в Європі.
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05.05.2024 22:39 Відповісти
точка неповернення (24.02.22) уже пройдена. тож Європа має мобілізувати на повну усі свої спецслужби і за короткий термін вичистити з Європи усю цю сплячу кацапську гебняву агентуру. і не лише депортаціями, а і реальними арештами. інакше Врбетіце буде по всій Європі..
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05.05.2024 22:43 Відповісти
не вийде. У багатьох вже давно німецькі паспорти.
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05.05.2024 23:12 Відповісти
і що? наявність німецького паспорта хіба дозволяє тим персонажам творити подібну дичину? навпаки, за такими "німцями" там потрібен тотальний нагляд спецслужб, щоб мати можливість запобігти черговим Врбетіце.
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05.05.2024 23:33 Відповісти
виходить що дозволяє. І ті, хто встановлював відеокамери для слідкування за постачаннями військової допомоги, і запускав дрони на тренувальні табори теж мають німецькі\європейські паспорти. Щодо тотального нагляду, то на це у німців своя думка.
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06.05.2024 00:07 Відповісти
просто там мабуть їм потрібно, щоб їх дійсно півень клюнув в одне місце. і подібні клювання уже почали траплятись як от якісь вибухи недавно на підприємствах ВПК. тож не думаю, що там і далі будуть сидіти склавши руки. хоча, поки дійсно запрацюють на повну, то пройде ще немало часу. Фрау штазі постаралась колись на славу..
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06.05.2024 00:28 Відповісти
німців у повсякденному житті https://www.youtube.com/watch?v=UWVl6OpdKFg російська вата з німеькими паспортами клює кожен день вже десяткі років, тому німці звикли. І зараз це вже невід'ємна частина їхнього життя., тому вони приймають вже https://twitter.com/i/status/1772941962674385362 нову хвилю рускомірців . Тож думаю, що ми можемо не застати той час, коли німці таки розкладуть свої руки, бо життя людське швидкоплинне, а історичні процеси повільні.
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06.05.2024 01:04 Відповісти
хм.. пройде дійсно немало часу, коли німці з пацифістів знову стануть німцями, пруссаками.. хоча у зв'язку з нинішніми подіями цей процес може і прискоритись, буде видно. Не думаю, що вони і далі будуть витирати соплі, коли якесь кацапське бидло з німецьким паспортом буде закликати путєна їпанути по Дрездену чи Берліну ракетою... звісно, що мирних чіпати не будуть. а от щодо шпигунів чи диверсантів, то там роботу будуть проводити ретельно і в першу чергу. і вже є успіхи у цих напрямках. я постійно моніторю "Лінію оборони" від Антиколорадоса Готельєра Бандерівця і його блозі подається багато цікавих аналітичних викладок на цю тематику. тож там вже крига скресла. https://dl-news.defence-line.org/
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06.05.2024 01:23 Відповісти
прискорити ці процеси у Німеччині в значній мірі можуть успіхи України у війні проти росії. А інакше вони так і будуть жити у тій ваті, перемішаній з ісламськими кварталами.
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06.05.2024 01:29 Відповісти
варіант. проте ще більше прискорить ці процеси, коли у Німеччині ті шпигуни-диверсанти вчинять кілька диверсій на зразок у Врбетіце. уже багатьох упоротих ісламістів любителів хамасу видворили із Німеччини. тож настануть часи, коли і тих кацапів тоже будуть гнати в шию назад на їхні болота.. і не думаю, що я тут дуже помиляюсь.
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06.05.2024 01:36 Відповісти
ніт. Так вони і будуть їздити по Німеччині з колорадськими стрічками на дзеркалі і з дулєю у кишені.
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06.05.2024 02:13 Відповісти
то це поки так.. питання часу. тут взагалі з часом може на порядку денному постати питання введення німецьких військ в Україну.
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06.05.2024 02:40 Відповісти
ну це наврядчи. Як показує історія, Бундесвер не любить вештатись по закордонам.
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06.05.2024 03:09 Відповісти
нуу побачимо. я в це також мало вірю, проте і стверджувати, що їх не буде з часом в Україні теж не буду. для початку їм ще самим потрібно відродитись після старанної роботи комсомолки.
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06.05.2024 03:15 Відповісти
з часом вони будуть в Україні - офіцери років через 10-15 приїдуть переймати досвід.
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06.05.2024 03:18 Відповісти
Україна стільки років самотужки навряд чи вистоїть..
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06.05.2024 03:24 Відповісти
а де я казав, що ми будемо стільки років у активних бойових діях?? Я просто наголошую, що раніше Бундесвер не роздуплиться, а приїде вже у безпечний період переймати досвід у ЗСУ.
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06.05.2024 03:31 Відповісти
що, вірите в заморозку війни і в черговий Мінськ/Стамбул?
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06.05.2024 03:36 Відповісти
навіщо за мене домислюєте?
і в думках не було.
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06.05.2024 04:49 Відповісти
не домислюю, лише запитую. ) якщо в Україні не буде військ Бундесверу і не тільки Бундесверу, а ще Легіону Макрона, британського контингенту, можливо ще когось, то Україні самотужки протриматися проти русні буде дуже і дуже важко. І коли ви говорите, що через 10-15 років офіцери Бундесверу будуть стажуватись у ЗСУ, то тут напрошуються висновки - або заморожування війни, або щось здохне на раші і вони заберуться з України.. бо у вигнання орків за поребрик у нинішній ситуації власними силами, відверто кажучи, навряд чи хтось зараз повірить.
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06.05.2024 05:19 Відповісти
ну, ви ж припустили, що я начебто вірю у заморозку і "стамбул" (що, вірите в заморозку війни і в черговий Мінськ/Стамбул?)

Припускаю, що можливо\колись\за якихось обставин у нас може зявитись чи то французький, і навіть британський або польський контингент, але німецький контингент буде останній, який зявиться на нашій теріторії, якщо взагалі з'явиться. Скоріше тут зявиться албанський контингент, ніж німецький.
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06.05.2024 06:29 Відповісти
ні, не припускав я таке. а лише запитував чи вірите ви у заморозку (бо інакше як через 10-15 років буде можливе те, що офіцери Бундесверу будуть проходити стажування у ЗСУ). бо ж очевидно, що без допомоги військових контингентів наших партнерів, Україна сама навряд чи зможе вигнати орків з окупованих земель. і якщо реально постане питання, навіть не якщо, а точніше коли реально постане питання про введення військових контингентів в Україну для допомоги ЗСУ, то навряд чи німці будуть до останнього відсиджуватись і останніми пришлють в Україну частини свого Бундесверу. це ж для них буде ганьба на всю Європу і весь світ. звісно, що вони будуть не першими, проте і не останніми. Не хотілося б помилитись. ). я ніяк не можу догнати от нахріна ці всі дипломати, чиновники носяться з тими заявами, військ НАТО не буде в Україні, бо це ескалація... такі заяви взагалі не мають бути сказані... сказані мають бути заяви про війська антипутнської коаліції на базі Рамштайну. ось від чого потрібно, на мою думку, відштовхуватись усім цим дипломатам, експертам, чиновникам. щоб не виглядало так, шо кацапи воюють в Україні з НАТО і західним імперіалізмом. А мають звучати заяви, що це саме антипутінська коаліція воює в Україні із найбільшим злом 21 століття - російким імперським нацизмом. і такі заяви мають іти у світові маси, особливо у країни Африки, Азії і Латинської Америки.
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06.05.2024 19:43 Відповісти
"заморозка" - це концепція, придумана у кремлі. Це приблизно, як теоретизувати про можливу "заморозку" німецько-совєцького фронту на момент 42-го чи 43-го року. Тому про заморозку хай розмірковують пригодовані російськими грошами маргінальні політики та рьопки різного штибу.
Щодо ганьби, то німці нормально її переносять (як це не раз вже відбувалось), просто це буде потребувати додаткової порції ковбасок з пивом.
І да, у НАТО нема війська. Війська є у країн, які є членами альянсу. Тому "війська НАТО" - це теж *****, яку придумала кацапська пропаганда.
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06.05.2024 20:41 Відповісти
так отож. не потрібні в Україні війська НАТО. в Україні потрібні війська Антипутінської коаліції.
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06.05.2024 21:32 Відповісти
sic
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06.05.2024 21:33 Відповісти
Ще недавно RAF - це такі ліваки терористи з 1970-х 90-х років, які починали як борці з нацизмом!!111, а на ділі були вбивцями грабіжниками спалили дачу керівнику Райнметаллу Арміну Паппергеру і написали що він наживається на крові.

Таке враження що з Москви тягнуть за ниточки всіх своїх маріонеток.
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05.05.2024 22:48 Відповісти
Я вже не кажу про корисних ідіотів у інтернет ЗМІ, ютубі і.т.д.
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05.05.2024 22:49 Відповісти
Нема нічого дивного ,німці це асімільовані Араби ... не кажучи вже шо Елізавета праправнучка Мухамета, то шо ви хочете від Заходу ? Вони слиною вдавляться разом з московією та Азією , дуже хочуть залишки української землі ...Боже допоможи їм вдавитися !!!
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05.05.2024 22:50 Відповісти
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05.05.2024 22:51 Відповісти
Святі гранати.
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05.05.2024 22:53 Відповісти
це для сьогодняшніх скидів у окопи?
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05.05.2024 23:13 Відповісти
У Мережі з'явилася інформація про те, що одна з авторитетних американських газет публічно оприлюднила інформацію про те, в які дні та яка військова допомога прибуває із США та ЄС в Україну. Такі дії американських ЗМІ викликали чималий ажіотаж серед користувачів Мережі, адже, начебто, ця інформація, враховуючи заходи безпеки та питання цілісності допомоги, має триматися в таємниці.
Так, посилаючись на публікацію NYT, один з інтернет-ресурсів зазначив, що американська газета дуже "далеко зайшла" у своїх висловлюваннях про дуже важливу та секретну інформацію.
Зокрема, у матеріалі даного іноЗМІ йдеться, що тиждень тому, в неділю 28.04.2024, Україні передано протитанкові ракети, а також 155-міліметрові ********** для артилерії. На наступний день, у понеділок, було передано чергову партію ракет, що використовуються проти танків, а також снарядів 155-міліметрового калібру. А у вівторок з Іспанії до Польщі було доставлено ракети для систем ППО Patriot.
Коментуючи таку публікацію американської газети, враховуючи, що прочитати це може кожен бажаючий, у тому числі й російські окупанти, ресурс написав: "Не вистачає хіба тільки інформації про те, до яких підрозділів вони будуть відправлені, а також у якій кількості. Здається, що Штатам необхідно заборонити своїм мас-медіа публічно озвучувати такі дані? Звичайно, всім відомо, що Flightradar відстежує пересування всіх вантажних засобів авіації в Жешув. Але озвучувати такі деталі…".
Насамкінець, говорячи про це, ресурс додав, що "СВР" росії вже можна розформовувати, адже відтепер в рашистів у помічниках американське видання The New York Times.
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05.05.2024 23:27 Відповісти
Який тверезий погляд на стан справ! Це вам не 95 квартал на чолі з випускником КВНу. А в нас МЗС взагалі існує? Чи там синекура для наьлижених до тіла пісюаніста?
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06.05.2024 09:08 Відповісти
 
 