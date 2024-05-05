Головна ціль російських диверсій в Європі - підірвати підтримку України, - спецслужби Фінляндії
Заступник керівника Поліції безпеки Фінляндії (Supo) Теему Турунен вважає, що головна мета диверсій Росії в Європі полягає в тому, щоб підірвати підтримку України з боку ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Турунен вважає, що Росія прагне впливати на західні країни, Фінляндія також не застрахована від диверсій, хоч і не перебуває серед головних пріоритетів РФ.
"Особливий інтерес Росії пов'язаний із підтримкою України. Не Фінляндія цікавить Росію, а єдність Заходу у підтримці України", - зазначив він.
За його оцінками, як потенційні цілі для атак Росію цікавлять організація та логістика допомоги Україні.
Раніше цього року у Supo заявили, що головною загрозою національній безпеці Фінляндії, як і раніше, залишається Росія.
"Фінляндія та інші західні країни у Росії класифіковані як "недружні чи ворожі" держави, в такому разі в арсеналі Росії присутні різноманітні шкідництва та залякування", - підкреслив Турунен.
Він пояснив, що Росія може, наприклад, використовувати дрібних злочинців чи хуліганів для заподіяння збитків чи залякування.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що на території Європи Росія готується проводити різні види диверсій. Від вибухів, підпалів до іншого пошкодження інфраструктури. При цьому рахуватися з можливими жертвами серед цивільного населення росіяни не збираються.
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Це все, що треба знати щодо безпеки в Європі.
і в думках не було.
Припускаю, що можливо\колись\за якихось обставин у нас може зявитись чи то французький, і навіть британський або польський контингент, але німецький контингент буде останній, який зявиться на нашій теріторії, якщо взагалі з'явиться. Скоріше тут зявиться албанський контингент, ніж німецький.
Щодо ганьби, то німці нормально її переносять (як це не раз вже відбувалось), просто це буде потребувати додаткової порції ковбасок з пивом.
І да, у НАТО нема війська. Війська є у країн, які є членами альянсу. Тому "війська НАТО" - це теж *****, яку придумала кацапська пропаганда.
Таке враження що з Москви тягнуть за ниточки всіх своїх маріонеток.
Так, посилаючись на публікацію NYT, один з інтернет-ресурсів зазначив, що американська газета дуже "далеко зайшла" у своїх висловлюваннях про дуже важливу та секретну інформацію.
Зокрема, у матеріалі даного іноЗМІ йдеться, що тиждень тому, в неділю 28.04.2024, Україні передано протитанкові ракети, а також 155-міліметрові ********** для артилерії. На наступний день, у понеділок, було передано чергову партію ракет, що використовуються проти танків, а також снарядів 155-міліметрового калібру. А у вівторок з Іспанії до Польщі було доставлено ракети для систем ППО Patriot.
Коментуючи таку публікацію американської газети, враховуючи, що прочитати це може кожен бажаючий, у тому числі й російські окупанти, ресурс написав: "Не вистачає хіба тільки інформації про те, до яких підрозділів вони будуть відправлені, а також у якій кількості. Здається, що Штатам необхідно заборонити своїм мас-медіа публічно озвучувати такі дані? Звичайно, всім відомо, що Flightradar відстежує пересування всіх вантажних засобів авіації в Жешув. Але озвучувати такі деталі…".
Насамкінець, говорячи про це, ресурс додав, що "СВР" росії вже можна розформовувати, адже відтепер в рашистів у помічниках американське видання The New York Times.