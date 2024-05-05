Головна ціль російських диверсій в Європі - підірвати підтримку України, - спецслужби Фінляндії

Заступник керівника Поліції безпеки Фінляндії (Supo) Теему Турунен вважає, що головна мета диверсій Росії в Європі полягає в тому, щоб підірвати підтримку України з боку ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Турунен вважає, що Росія прагне впливати на західні країни, Фінляндія також не застрахована від диверсій, хоч і не перебуває серед головних пріоритетів РФ.

"Особливий інтерес Росії пов'язаний із підтримкою України. Не Фінляндія цікавить Росію, а єдність Заходу у підтримці України", - зазначив він.

За його оцінками, як потенційні цілі для атак Росію цікавлять організація та логістика допомоги Україні.

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Раніше цього року у Supo заявили, що головною загрозою національній безпеці Фінляндії, як і раніше, залишається Росія.

"Фінляндія та інші західні країни у Росії класифіковані як "недружні чи ворожі" держави, в такому разі в арсеналі Росії присутні різноманітні шкідництва та залякування", - підкреслив Турунен.

Він пояснив, що Росія може, наприклад, використовувати дрібних злочинців чи хуліганів для заподіяння збитків чи залякування.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що на території Європи Росія готується проводити різні види диверсій. Від вибухів, підпалів до іншого пошкодження інфраструктури. При цьому рахуватися з можливими жертвами серед цивільного населення росіяни не збираються.