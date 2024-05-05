Чехія офіційно відкликала свого посла з РФ
Чехія відкликала свого посла з Росії, при цьому з 2022 року він фактично перебував у Празі.
Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в ефірі телеканалу TV NOVA, передає Цензор.НЕТ.
Ліпавський підтвердив, що уряд відкликав посла Чехії в Росії Вітезслава Півоньку.
Офіційно Півонька обійматиме посаду посла до кінця травня. В Москві він працював з 2018 року, але останні понад 2 роки фактично перебував у Празі.
Крім того, Чехія не має наміру відправляти свого представника на "інавгурацію" Володимира Путіна.
"Нинішні відносини Чехії з Росією не відповідають тому, щоби наш тимчасовий повірений Ян Ондржейка брав участь у такій церемонії", - підкреслив очільник МЗС.
Вибухи на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році
Нагадаємо, влада Чехії у квітні 2021 року оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014-му.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.
25 квітня 2021 року президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мішкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".
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Редакция
16:33
Европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом и потому готовит диверсионные акты по всей Европе, сообщает Financial Times.
По мнению представителей разведки, Россия уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и другие акции по нанесению ущерба инфраструктуре на европейской земле напрямую и через своих агентов, практически не беспокоясь о гибели гражданского населения.
Согласно оценкам аналитических центров трех разных европейских стран, в последнее время появились свидетельства более агрессивных и согласованных усилий по организации диверсий со стороны Кремля. «Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», - заявил Томас Хальденванг, глава внутренней разведки Германии. Сейчас Россия, кажется, чувствует себя комфортно, проводя операции на европейской земле «с высоким потенциалом ущерба», заявил он на конференции по безопасности, организованной в прошлом месяце Федеральным ведомством по защите Конституции.
Один из представителей разведки заявил, что диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать отдельно от других операций, заявив, что усиление активности отражает стремление России оказать максимальное давление «по всем направлениям».
За последние месяцы в Европе произошло несколько инцидентов, которые трудно назвать случайностями. Так, в прошлую пятницу на заводе в Берлине, принадлежащем оружейной компании Diehl, снабжающей своей продукцией в том числе и Украину, произошел сильный пожар.
В конце апреля в Великобритании двум мужчинам были предъявлены обвинения в поджоге склада с грузами гуманитарной помощи для Украины. Английские прокуроры обвиняют их в работе на российское правительство, https://www.afr.com/world/europe/russia-plotting-sabotage-across-europe-intelligence-agencies-warn-20240505-p5fp1k пишет Financial Review. Перечисляются и другие акты сабботажа, виновником которых считают Россию.
Сообщается, что службы безопасности Швеции расследуют серию недавних железнодорожных крушений, которые, как они подозревают, могли быть устроены другим государством. В прошлом месяце СМИ цитировали заявление министра транспорта Чехии о том, что Россия попыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах. Служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что нападение на машину министра внутренних дел и журналистов в феврале совершили сотрудники российской разведки. Министерство обороны Франции также предупредило в этом году о возможных диверсионных атаках России на военные объекты.
петр павел найкращій!
А не популісти.
Доречі, моя думка така- при воєнному стані - керувати повинні військові.
Звичайний просторовий парадокс, жоден фізик не здивується.