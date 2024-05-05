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Чехія офіційно відкликала свого посла з РФ

Чехія відкликала посла з РФ

Чехія відкликала свого посла з Росії, при цьому з 2022 року він фактично перебував у Празі.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в ефірі телеканалу TV NOVA, передає Цензор.НЕТ.

Ліпавський підтвердив, що уряд відкликав посла Чехії в Росії Вітезслава Півоньку.

Офіційно Півонька обійматиме посаду посла до кінця травня. В Москві він працював з 2018 року, але останні понад 2 роки фактично перебував у Празі.

Крім того, Чехія не має наміру відправляти свого представника на "інавгурацію" Володимира Путіна.

"Нинішні відносини Чехії з Росією не відповідають тому, щоби наш тимчасовий повірений Ян Ондржейка брав участь у такій церемонії", - підкреслив очільник МЗС.

Читайте: Чехія не підтримує українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову, - голова МЗС Ліпавський

Вибухи на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році

Нагадаємо, влада Чехії у квітні 2021 року оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014-му.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські шпигуни-нелегали Шапошнікови допомогли ГРУ підірвати склади боєприпасів у Врбетіце, - ЗМІ

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

25 квітня 2021 року президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мішкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".

Автор: 

посол (1094) росія (64946) Чехія (1607) Ліпавський Ян (103)


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Топ коментарі
+20
ОТ ШО ЗНАЧИТЬ ПРЕЗИДЕНТ ГНГЕРАЛ, А НЕ ШУТ - ПЯСЮАНИСТ.
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05.05.2024 19:18
+10
В неї рот вже повний - туди лавров по-великому сходив ...
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05.05.2024 19:33
+10
т.зв. "інавгурація" буйла буде в стилі тропічєской вечірки з деякими представниками "глобального юга"

форма одягу - набєдрєнні пов'язки
😂
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05.05.2024 20:00
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05.05.2024 19:05 Відповісти
т.зв. "інавгурація" буйла буде в стилі тропічєской вечірки з деякими представниками "глобального юга"

форма одягу - набєдрєнні пов'язки
😂
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05.05.2024 20:00 Відповісти
їстимуть чиїсь пальці?
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05.05.2024 20:42 Відповісти
Івнагурація ще нашого бйла...
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05.05.2024 20:57 Відповісти
Западные спецслужбы предупреждают: Россия планирует диверсии в Европе

Редакция

16:33

Европейские спецслужбы предупредили свои правительства о том, что Россия взяла курс на постоянный конфликт с Западом и потому готовит диверсионные акты по всей Европе, сообщает Financial Times.

По мнению представителей разведки, Россия уже начала более активно готовить тайные взрывы, поджоги и другие акции по нанесению ущерба инфраструктуре на европейской земле напрямую и через своих агентов, практически не беспокоясь о гибели гражданского населения.

Согласно оценкам аналитических центров трех разных европейских стран, в последнее время появились свидетельства более агрессивных и согласованных усилий по организации диверсий со стороны Кремля. «Мы считаем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает», - заявил Томас Хальденванг, глава внутренней разведки Германии. Сейчас Россия, кажется, чувствует себя комфортно, проводя операции на европейской земле «с высоким потенциалом ущерба», заявил он на конференции по безопасности, организованной в прошлом месяце Федеральным ведомством по защите Конституции.

Один из представителей разведки заявил, что диверсионные усилия Москвы не следует рассматривать отдельно от других операций, заявив, что усиление активности отражает стремление России оказать максимальное давление «по всем направлениям».

За последние месяцы в Европе произошло несколько инцидентов, которые трудно назвать случайностями. Так, в прошлую пятницу на заводе в Берлине, принадлежащем оружейной компании Diehl, снабжающей своей продукцией в том числе и Украину, произошел сильный пожар.

В конце апреля в Великобритании двум мужчинам были предъявлены обвинения в поджоге склада с грузами гуманитарной помощи для Украины. Английские прокуроры обвиняют их в работе на российское правительство, https://www.afr.com/world/europe/russia-plotting-sabotage-across-europe-intelligence-agencies-warn-20240505-p5fp1k пишет Financial Review. Перечисляются и другие акты сабботажа, виновником которых считают Россию.

Сообщается, что службы безопасности Швеции расследуют серию недавних железнодорожных крушений, которые, как они подозревают, могли быть устроены другим государством. В прошлом месяце СМИ цитировали заявление министра транспорта Чехии о том, что Россия попыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах. Служба внутренней безопасности Эстонии заявила, что нападение на машину министра внутренних дел и журналистов в феврале совершили сотрудники российской разведки. Министерство обороны Франции также предупредило в этом году о возможных диверсионных атаках России на военные объекты.
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05.05.2024 19:13 Відповісти
ОТ ШО ЗНАЧИТЬ ПРЕЗИДЕНТ ГНГЕРАЛ, А НЕ ШУТ - ПЯСЮАНИСТ.
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05.05.2024 19:18 Відповісти
ба більш з бойовим досвідом і це немаловажно бо в нас хенералів за часів овоча та леонидича плодили як тарганів роздаючи за бабки ті звання
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05.05.2024 20:41 Відповісти
Нє прошло і трі года..
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05.05.2024 19:22 Відповісти
на мацковії посла Чехії немає з початку відкритої агресії капів проти України !!! читайте трохи статтю, а не лише заголовки ...
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05.05.2024 19:56 Відповісти
Читала. І що?
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05.05.2024 21:00 Відповісти
... і дура
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05.05.2024 21:27 Відповісти
Самокритично.
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05.05.2024 21:33 Відповісти
Нехай наостанок насцить в рота захаровій.
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05.05.2024 19:25 Відповісти
В неї рот вже повний - туди лавров по-великому сходив ...
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05.05.2024 19:33 Відповісти
Конячою дозою на пару відер.
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05.05.2024 21:17 Відповісти
ну, нарешті! почалося.
петр павел найкращій!
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05.05.2024 19:33 Відповісти
До московитів дійде коли зникне чеське пиво.
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05.05.2024 19:59 Відповісти
Хтось мені в уха заливав що воєнний при владі це дуже погано. Мова йшла за можливе президентство Залужного. Так от ще раз нагадую що - імператор Наполеон, генерали Шарль де Голль, Чан Кай Ші, Піночет, єфрейтор адольф шіккельгрубер, генерал Франко, генерал Зія уль Хак, Петр Павел та багато інших були кадровими воєнними. І хто зі мною буде сперечатися що їх керівництво своїми країнами було неефективним???
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05.05.2024 20:00 Відповісти
Справжні військові - найперші державники.
А не популісти.
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05.05.2024 20:35 Відповісти
це . Йому більше подобається .
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05.05.2024 20:40 Відповісти
Можна клована на військового змінити?

Доречі, моя думка така- при воєнному стані - керувати повинні військові.
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05.05.2024 21:03 Відповісти
Я тільки «ЗА», і чим скоріше тім краще. Тільки армійський військовий (тільки не кгбешнік як куйло) який не повʼязаний с олігархатом, так званими бізнесменами-олігархами, маланськими коррупціонерами, крадіями та дуполізами-політиками і всякими іншими партійцями, буде у змозі навести хоча б якийсь порядок у країні. Слава ЗСУ!!!
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05.05.2024 21:52 Відповісти
Аплодую. Ви озвучили те, про що я мрію.
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05.05.2024 21:59 Відповісти
You welcome!
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05.05.2024 22:01 Відповісти
Чехія відкликала свого посла з Росії, при цьому з 2022 року він фактично перебував у Празі

Звичайний просторовий парадокс, жоден фізик не здивується.
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05.05.2024 20:08 Відповісти
Ну, чехи думали, що за 3 днi. А тут воно як...
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05.05.2024 20:15 Відповісти
Парадокса зовсім нема.Вчинок схожий на природні науки.
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05.05.2024 22:16 Відповісти
Ну що ж, може чеху започаткували добру традицію. Хто зна...
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05.05.2024 20:37 Відповісти
Лучше бы еще и устроили эвакуацию посольств что бы московская элита немного очканула.
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05.05.2024 21:05 Відповісти
Пощастило послу - нарешті повернеться до цивілізації з заслання у те жалюгідне болото.
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05.05.2024 21:05 Відповісти
Чехии респект!
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05.05.2024 22:07 Відповісти
У деяких країн є вироби майстра Фаберже)
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05.05.2024 23:42 Відповісти
 
 