Чехія офіційно відкликала свого посла з РФ

Чехія відкликала свого посла з Росії, при цьому з 2022 року він фактично перебував у Празі.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в ефірі телеканалу TV NOVA, передає Цензор.НЕТ.

Ліпавський підтвердив, що уряд відкликав посла Чехії в Росії Вітезслава Півоньку.

Офіційно Півонька обійматиме посаду посла до кінця травня. В Москві він працював з 2018 року, але останні понад 2 роки фактично перебував у Празі.

Крім того, Чехія не має наміру відправляти свого представника на "інавгурацію" Володимира Путіна.

"Нинішні відносини Чехії з Росією не відповідають тому, щоби наш тимчасовий повірений Ян Ондржейка брав участь у такій церемонії", - підкреслив очільник МЗС.

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Вибухи на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році

Нагадаємо, влада Чехії у квітні 2021 року оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014-му.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські шпигуни-нелегали Шапошнікови допомогли ГРУ підірвати склади боєприпасів у Врбетіце, - ЗМІ

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

25 квітня 2021 року президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мішкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".