Чехія висилає 18 співробітників Посольства РФ у Празі

Глава МЗС Чехії Ян Гамачек прийняв рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів.

Про це повідомили у суботу ввечері прем'єр республіки Андрій Бабіш і його заступник, міністр внутрішніх справ Ян Гамачек, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Гамачек, який наразі тимчасово виконує функції міністра закордонних справ, поінформував, що викликав російського посла Змеєвського та повідомив йому про те, що "вирішив вислати всіх працівників російського посольства в Празі, які були чітко ідентифіковані спецслужбами ЧР як офіцери російських спецслужб СВР і ГРУ".

"Упродовж 48 годин територію Чеської республіки мають залишити 18 співробітників російського посольства", - сказав Гамачек. (Загалом у посольстві РФ у Празі працюють до 130 співробітників).

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Згідно з висновками чеських сил безпеки, члени російських спецслужб причетні до вибуху комплексу боєприпасів у Врбетіце, повідомив Андрій Бабіш. Поліція розшукує двох чоловіків із російськими паспортами, які перебували в Празі та Моравії в жовтні 2014 року. Згідно з фотографіями, саме цих чоловіків підозрюють в отруєнні Скрипалів у Великій Британії (Чепіга та Мішкін).

"На підставі чітких доказів, отриманих під час розслідування силами безпеки, я вимушений зазначити, що існує обґрунтована підозра щодо причетності офіцерів російської спецслужби ГРУ, підрозділу 29155, до вибуху складів боєприпасів на комплексі Врбетіце у 2014 році", - зазначив глава уряду.

За його словами, вибух завдав величезної матеріальної шкоди, вплинув на життя багатьох місцевих жителів. Але головне – під час вибуху загинули два громадяни Чехії.

Склад №16 у селищі Врбетіце вибухнув 16 жовтня 2014 року, другий склад №12 - 3 грудня того ж року.

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Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, і його дочка Юлія 5 березня 2018 року постраждали унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння у Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Також повідомлялось, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єрка Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Пізніше стало відомо, що справжнє ім'я Руслана Боширова - Анатолій Чепіга, а прізвище Олександра Петрова - Мішкін.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до переліку заборонених речовин.

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