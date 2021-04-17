Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в Праге

Глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов.

Об этом сообщили вечером субботы премьер республики Андрей Бабиш и его заместитель, министр внутренних дел Ян Гамачек, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Гамачек, который сейчас временно исполняет функции министра иностранных дел, сообщил, что вызвал российского посла Александра Змеевского и сообщил ему о том, что "решил выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были четко идентифицированы спецслужбами ЧР как офицеры российских спецслужб СВР и ГРУ".

"В течение 48 часов территорию Чешской республики должны покинуть 18 сотрудников российского посольства", - сказал Гамачек. (Всего в посольстве РФ в Праге работают до 130 сотрудников).

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Согласно с выводами чешских сил безопасности, члены российских спецслужб причастны к взрыву комплекса боеприпасов в Врбетицах, сообщил Андрей Бабиш. Полиция разыскивает двух мужчин с российскими паспортами, находившихся в Праге и Моравии в октябре 2014 года. Согласно фотографиями, именно этих мужчин подозревают в отравлении Скрипалей в Великобритании (Чепига и Мишкин).

"На основании четких доказательств, полученных в ходе расследования силами безопасности, я вынужден отметить, что существует обоснованное подозрение о причастности офицеров российской спецслужбы ГРУ, подразделения 29155, к взрыву складов боеприпасов на комплексе Врбетице в 2014 году", - отметил глава правительства.

По его словам, взрыв нанес огромный материальный ущерб, повлиял на жизнь многих местных жителей. Но главное - при взрыве погибли двое граждан Чехии.

Склад №16 во Врбетицах взорвался 16 октября 2014 года, второй состав № 12 - 3 декабря того же года.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Позже стало известно, что настоящее имя Руслана Боширова - Анатолий Чепига, а фамилия Александра Петрова - Мишкин.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

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