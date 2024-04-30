Російські шпигуни-нелегали Шапошнікови допомогли ГРУ підірвати склади боєприпасів у Врбетіце, - ЗМІ

Серію вибухів і отруєнь у Європі, організованих військовою частиною ГРУ РФ, координували за допомогою сім’ї російських шпигунів-нелегалів із чеським громадянством. Подружжя Микола та Олена Шапошнікови оселилися в Чехії під виглядом політичних емігрантів, потім купили віллу в Греції, яку надавали в користування вбивцям із російського ГРУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні The Insider.

Що відомо про подружжя російських шпигунів

Шапошнікови - громадяни Чехії, які переїхали туди на початку 1990-х років.

За інформацією видання, Олена Шапошнікова має паспорт із номером із діапазону, зарезервованого для співробітників російської розвідки. Влада Чехії підозрює Шапошникових у причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце 2014 року.

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Микола Шапошніков - випускник інженерного факультету Бакинського військового командного училища.

Упродовж трьох років він воював в Афганістані. У 1987 році Шапошнікова направили до Чехословаччини, де він служив командиром мотострілецької роти. У лютому 1989 року його виключили з КПРС через "неодноразові розкрадання бензину та акумуляторів з армії", а потім звільнили зі служби.

У 1985 році він одружився з уродженкою Києва Оленою, теж "дочкою радянського офіцера", яка працювала в Бакинському фізичному інституті.

Незабаром після того, як радянські війська залишили Чехословаччину, Шапошніков повернувся в країну і попросив там політичного притулку, пред'явивши своє виключення з партії.

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У серпні 1991 року він отримав політичний притулок, а за кілька місяців такий самий статус отримала його дружина Олена, яка мешкала в Києві, і двоє їхніх маленьких дітей.

У 1999 році після кількох відмов Микола отримав громадянство Чехії, Олена отримала чеський паспорт у 2004 році.

Шапошнікови працювали на ГРУ Росії

У 2000-х Шапошніков почав працювати в групі Imex, яка продавала зброю радянських часів в інші країни. Його дружина офіційно займалася імпортом чавуну з колишніх радянських республік, але насправді, як пізніше з’ясували в чеській поліції, була "повністю залучена до діяльності Imex… [і] активно керувала діями свого чоловіка" в координації з генералом ГРУ Андрієм Авер’яновим, главою військової частини 29155.

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Її керівник - Петр Бернатик, колишній "таємний інформатор" Служби державної безпеки Чехословаччини. У публікації йдеться, що Шапошников шукав для компанії нових клієнтів. Компанія Imex була орендарем складів у Врбетіце, де в жовтні 2014 року сталися вибухи.

У травні 2022 року чеське видання Respekt повідомило, що стосовно Миколи та Олени Шапошникових порушено кримінальне провадження про шпигунство.

Причетність до вибухів у Чехії

Поліція Чехії отримала доступ до листування між Шапошниковими та головою військової частини ГРУ № 29155 генерала Андрія Авер'янова. "Змістом електронних листів була конфіденційна інформація про збройні склади, наприклад, про переміщення військової техніки", - стверджувало джерело видання.

Дочка Шапошникових підтвердила журналістам, що сім'я зустрічалася з Авер'яновим. Це сталося на початку жовтня 2014 року в Лісабоні. Вибух на складі боєприпасів у селі Врбетіце в Чехії стався 16 жовтня.

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The Insider пише, що 2009 року Шапошникови купили віллу на півострові Халкідікі в Греції за 275 тисяч євро. Олена Шапошникова розповідала слідчим, що купівлю вілли профінансувала "грошима своїх батьків". Видання зазначає, батьки Шапошникової пенсіонери, які живуть у Києві.

The Insider називає віллу в Греції "явочною квартирою" для членів підрозділу 29155 ГРУ, які, як стверджується, стали "регулярно" літати в місто Салоніки, що розташоване за годину їзди від вілли, щойно Шапошникови там влаштувалися.

Пара причетна до отруєння болгарського зброяра Омеляна Гебрева

Видання також зазначає, що 25 квітня 2014 року в Салоніки за дипломатичним паспортом прилетів співробітник ГРУ Олексій Капінос. Шапошников назвав його чеським слідчим "другом сім'ї". За день до цього троє членів військової частини ГРУ 29155 прикриття прибули до Болгарії, де буде отруєний місцевий підприємець Омелян Гебрев.

Сам бізнесмен розповів The Insider, що Шапошникови познайомилися з ним ще 2012 року й "активно нав'язували спілкування".

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На момент отруєння Гебрев вважався постачальником боєприпасів для української армії. Два джерела, які займалися в той час закупівлями зброї в Україні, розповіли виданню, що після отруєння Гебрева Микола Шапошников запропонував "українським урядовим покупцям надійну заміну" Гебрева. Україна не стала закуповувати боєприпаси у запропонованого постачальника через незадовільну якість товару.

Олена допомогала ГРУ РФ

За версією чеської поліції, Олена Шапошникова передавала генералу Авер'янову електронною поштою інформацію про майбутні угоди з продажу зброї, виявлені її чоловіком під час роботи в Imex.

Вважається, що ГРУ використовувало цю інформацію для диверсійних операцій, якщо ці поставки шкодили військовим інтересам Росії. Слідство вважає, що Шапошникови щонайменше у трьох випадках надали фізичний доступ до сховищ, керованих Imex, щоб співробітники ГРУ могли встановити там детонатори з дистанційним управлінням.

Водночас розслідувачі виявили, що Олена Шапошнікова таємно отримала російський паспорт із номером, зарезервованим для членів підрозділу 29155. За даними The Insider, у 2015 році Шапошнікова за цим паспортом їздила до Москви на два дні в той період, коли російський диктатор Путін надав їй звання "героя Росії". Приблизно в той самий час "героя" отримали інші причетні до вибухів на складах і отруєння Гебрева з 29155.

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Російські шпигуни відкидали звинувачення

Олена і Микола Шапошникови відмовилися приїжджати на допит до Чехії, тому з ними спілкувалися представники грецької та болгарської влади. Вони стверджували, що всі їхні зв'язки з членами ГРУ були "особистими" або обумовлені діловими інтересами Imex.

За їхніми словами, вони не знали, що Капіно й Авер'янов - співробітники російської розвідки, і стверджували, що свідомо не допомагали ГРУ в жодній із диверсійних операцій.

У лютому 2024 року Микола Шапошников помер. Причина смерті невідома, при цьому The Insider стверджує, що Шапошников нібито почав зловживати алкоголем після того, як став фігурантом розслідування чеської поліції. Олена Шапошникова живе в Греції.

Вона продовжує звинувачувати чеську владу в "переслідуванні". Країна незабаром має ухвалити рішення, чи будуть її екстрадувати в Чехію.

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Вибухи на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році

Нагадаємо, влада Чехії у квітні 2021 року оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014-му.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

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У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

25 квітня 2021 року президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мішкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".