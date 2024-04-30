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Російські шпигуни-нелегали Шапошнікови допомогли ГРУ підірвати склади боєприпасів у Врбетіце, - ЗМІ

Російські шпигуни Микола Шапошников та його дружина Олена

Серію вибухів і отруєнь у Європі, організованих військовою частиною ГРУ РФ, координували за допомогою сім’ї російських шпигунів-нелегалів із чеським громадянством. Подружжя Микола та Олена Шапошнікови оселилися в Чехії під виглядом політичних емігрантів, потім купили віллу в Греції, яку надавали в користування вбивцям із російського ГРУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні The Insider.

Що відомо про подружжя російських шпигунів

Шапошнікови - громадяни Чехії, які переїхали туди на початку 1990-х років.

За інформацією видання, Олена Шапошнікова має паспорт із номером із діапазону, зарезервованого для співробітників російської розвідки. Влада Чехії підозрює Шапошникових у причетності до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце 2014 року.

Микола Шапошников і його дружина Олена

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Микола Шапошніков - випускник інженерного факультету Бакинського військового командного училища.

Упродовж трьох років він воював в Афганістані. У 1987 році Шапошнікова направили до Чехословаччини, де він служив командиром мотострілецької роти. У лютому 1989 року його виключили з КПРС через "неодноразові розкрадання бензину та акумуляторів з армії", а потім звільнили зі служби.

У 1985 році він одружився з уродженкою Києва Оленою, теж "дочкою радянського офіцера", яка працювала в Бакинському фізичному інституті.

Незабаром після того, як радянські війська залишили Чехословаччину, Шапошніков повернувся в країну і попросив там політичного притулку, пред'явивши своє виключення з партії.

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У серпні 1991 року він отримав політичний притулок, а за кілька місяців такий самий статус отримала його дружина Олена, яка мешкала в Києві, і двоє їхніх маленьких дітей.

У 1999 році після кількох відмов Микола отримав громадянство Чехії, Олена отримала чеський паспорт у 2004 році.

Шапошнікови працювали на ГРУ Росії

У 2000-х Шапошніков почав працювати в групі Imex, яка продавала зброю радянських часів в інші країни. Його дружина офіційно займалася імпортом чавуну з колишніх радянських республік, але насправді, як пізніше з’ясували в чеській поліції, була "повністю залучена до діяльності Imex… [і] активно керувала діями свого чоловіка" в координації з генералом ГРУ Андрієм Авер’яновим, главою військової частини 29155.

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Її керівник - Петр Бернатик, колишній "таємний інформатор" Служби державної безпеки Чехословаччини. У публікації йдеться, що Шапошников шукав для компанії нових клієнтів. Компанія Imex була орендарем складів у Врбетіце, де в жовтні 2014 року сталися вибухи.

У травні 2022 року чеське видання Respekt повідомило, що стосовно Миколи та Олени Шапошникових порушено кримінальне провадження про шпигунство.

Подружжя Шапошнікових

Причетність до вибухів у Чехії

Поліція Чехії отримала доступ до листування між Шапошниковими та головою військової частини ГРУ № 29155 генерала Андрія Авер'янова. "Змістом електронних листів була конфіденційна інформація про збройні склади, наприклад, про переміщення військової техніки", - стверджувало джерело видання.

Дочка Шапошникових підтвердила журналістам, що сім'я зустрічалася з Авер'яновим. Це сталося на початку жовтня 2014 року в Лісабоні. Вибух на складі боєприпасів у селі Врбетіце в Чехії стався 16 жовтня.

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The Insider пише, що 2009 року Шапошникови купили віллу на півострові Халкідікі в Греції за 275 тисяч євро. Олена Шапошникова розповідала слідчим, що купівлю вілли профінансувала "грошима своїх батьків". Видання зазначає, батьки Шапошникової пенсіонери, які живуть у Києві.

The Insider називає віллу в Греції "явочною квартирою" для членів підрозділу 29155 ГРУ, які, як стверджується, стали "регулярно" літати в місто Салоніки, що розташоване за годину їзди від вілли, щойно Шапошникови там влаштувалися.

Пара причетна до отруєння болгарського зброяра Омеляна Гебрева

Видання також зазначає, що 25 квітня 2014 року в Салоніки за дипломатичним паспортом прилетів співробітник ГРУ Олексій Капінос. Шапошников назвав його чеським слідчим "другом сім'ї". За день до цього троє членів військової частини ГРУ 29155 прикриття прибули до Болгарії, де буде отруєний місцевий підприємець Омелян Гебрев.

Сам бізнесмен розповів The Insider, що Шапошникови познайомилися з ним ще 2012 року й "активно нав'язували спілкування".

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На момент отруєння Гебрев вважався постачальником боєприпасів для української армії. Два джерела, які займалися в той час закупівлями зброї в Україні, розповіли виданню, що після отруєння Гебрева Микола Шапошников запропонував "українським урядовим покупцям надійну заміну" Гебрева. Україна не стала закуповувати боєприпаси у запропонованого постачальника через незадовільну якість товару.

Олена допомогала ГРУ РФ

За версією чеської поліції, Олена Шапошникова передавала генералу Авер'янову електронною поштою інформацію про майбутні угоди з продажу зброї, виявлені її чоловіком під час роботи в Imex.

Вважається, що ГРУ використовувало цю інформацію для диверсійних операцій, якщо ці поставки шкодили військовим інтересам Росії. Слідство вважає, що Шапошникови щонайменше у трьох випадках надали фізичний доступ до сховищ, керованих Imex, щоб співробітники ГРУ могли встановити там детонатори з дистанційним управлінням.

Водночас розслідувачі виявили, що Олена Шапошнікова таємно отримала російський паспорт із номером, зарезервованим для членів підрозділу 29155. За даними The Insider, у 2015 році Шапошнікова за цим паспортом їздила до Москви на два дні в той період, коли російський диктатор Путін надав їй звання "героя Росії". Приблизно в той самий час "героя" отримали інші причетні до вибухів на складах і отруєння Гебрева з 29155.

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Російські шпигуни відкидали звинувачення

Олена і Микола Шапошникови відмовилися приїжджати на допит до Чехії, тому з ними спілкувалися представники грецької та болгарської влади. Вони стверджували, що всі їхні зв'язки з членами ГРУ були "особистими" або обумовлені діловими інтересами Imex.

За їхніми словами, вони не знали, що Капіно й Авер'янов - співробітники російської розвідки, і стверджували, що свідомо не допомагали ГРУ в жодній із диверсійних операцій.

У лютому 2024 року Микола Шапошников помер. Причина смерті невідома, при цьому The Insider стверджує, що Шапошников нібито почав зловживати алкоголем після того, як став фігурантом розслідування чеської поліції. Олена Шапошникова живе в Греції.

Вона продовжує звинувачувати чеську владу в "переслідуванні". Країна незабаром має ухвалити рішення, чи будуть її екстрадувати в Чехію.

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Вибухи на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році

Нагадаємо, влада Чехії у квітні 2021 року оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014-му.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

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У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

25 квітня 2021 року президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мішкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".

Автор: 

росія (64923) Чехія (1606) шпигунство (984) диверсія (345)


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Топ коментарі
+23
Класична схема натуралізації та укорінення осередку шпигунської мережі після розвалу соціалістичного блоку у Східній Європі Не здивуюся якщо виключення з партії було "організоване" тоді саме з цією метою
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30.04.2024 09:35
+12
Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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30.04.2024 09:33
+10
Тю, а в нас кажуть, що склади Порошенко повзривав...
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30.04.2024 09:59
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Какіє мєрзскіє атвратітєльниє рожи...
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30.04.2024 09:33 Відповісти
Видання The Insider часто публікує матеріали, скомпоновані російськими спецслужбами. Так би мовити "па-сєкрєту...".
Тож, не виключено, що й дана публікація має на меті відволікти увагу від діючої нині агентурної мережі рашистів в країнах ЄС, кинувши для преси інформаційну "кістку" з давно відпрацьованого матеріалу. Та ще й нагнати страху на європейські інституції і громадськість такою зловісною темою, що начебто російські шпигуни і диверсанти скрізь - або щось підірвуть або когось отруять.
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30.04.2024 10:08 Відповісти
відволікти увагу?
я читав - відірватися не міг - тут сценарій цілого шпіонського серіалу
діда Миколу - звичайно ліквудували
баба Олена - не жілец - але видно що потрібна ще живою - дійсно для відволікання
короче - "нитку" шпіонів зачепили чехи дуже сильно
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30.04.2024 11:36 Відповісти
Звичайно відволікають і брешуть. Склади в Чехії і в Україні підірвав особисто Порошенко. Не вірите? Запитайте у секти 73% і їх поводирів Херпіду, єлдака, татарова, абдристовича, фламідію, полодяка та решту шобловатої компашки.
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30.04.2024 12:03 Відповісти
Аудиторії «73%» - пох. А для мислячих людей із самого початку було зрозуміло, що всі вибухи на артилерійських складах в Україні, https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/chehiya-vybuhi-sklad-zbroya-diversiya-rosiya-ukraina-sbu-yagun/31209945.html Чехії і https://suspilne.media/126371-rosia-moze-stoati-za-vibuhami-na-vijskovih-skladah-bolgarii-de-zberigalisa-**********-dla-ukraini/ Болгарії - це справа рук рашистських диверсантів. Як і https://suspilne.media/10544-bolgaria-visunula-zvinuvacenna-cerez-otruenna-rosianami-biznesmena-gebreva/ отруєння Гебрева і його сина.
Всі ті історії висвітлювались в ЗМІ.
Тож, на даний момент важливо не бити по слідах від «хвоста змії», сподіваючись, що вона злякається і відповзе. А відсікти їй голову.
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30.04.2024 12:45 Відповісти
Пики не замилили тільки тому що західні видання не вдають з себе великих демократів я цензор.
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30.04.2024 11:25 Відповісти
Класична схема натуралізації та укорінення осередку шпигунської мережі після розвалу соціалістичного блоку у Східній Європі Не здивуюся якщо виключення з партії було "організоване" тоді саме з цією метою
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30.04.2024 09:35 Відповісти
Не потрібно гіперболізувати кгб - це міф.
кгб виявилося повним імпотентом, коли розвалювався совок - інакще чому кгб НІЧОГО не зробило (крім поносного гкчп) щоб їхня країна не розвалилася?
шапошнікових, звичайно пере-завербували уже "нові кгбісти" після розвалу
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30.04.2024 11:39 Відповісти
Я не "гіперболізую" - я показую приклад як можна розвалить країну коли "спецструктура" захоплює владу Колись Гуверу пропонували подать свою кандидатуру на посаду президента Він відповів десь так: "Якщо я стану президентом - я знищу Америку Надто багато я знаю і надто багато я можу І саме щоб запобігти злочину я знищу свободу в США!" КГБ захопило владу в Росії І до чого це привело?
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30.04.2024 19:31 Відповісти
Друже - це не пов'язане з кгб (розвал).
На речі потрібно дивитися ширше - але не мені тебе повчати.
По тій же причині розвалилася і російська імперія.
При заміні влади від царя до ссср - структура влади НЕ змінилася:
ЦАР це голова ЦК кпсс - далі презідєнт росії
ДВОРЯНЄ - це кгб - далі це фсб
ХОЛОПИ - це люди - це люди
----
змінилися лише методи ДВОРЯН утримати владу при царі
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01.05.2024 11:29 Відповісти
Згоден! Росія завжди "плелася у хвості" цивілізації І продовжує це робить навіть зараз!
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01.05.2024 11:36 Відповісти
ніКалай і альона! Пишите их имена правильно!!!
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30.04.2024 09:36 Відповісти
Єлєна. Альона білоруське ім'я.
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30.04.2024 10:28 Відповісти
Продажні зрадники та убивці оті, так званні шапошнікові, чоловіка московіти прибрали, а тьотку, треба екстадитувати в Чехію.
Вона знає багато різних епізодів, поки її московіти не кінчили…
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30.04.2024 09:37 Відповісти
Саша - якби єлена не була б потрібна кгб - її вже б новічком напоїли
Нас ждєт ВТОРАЯ серия
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30.04.2024 11:41 Відповісти
приютив московита , все відлік пішов
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30.04.2024 09:37 Відповісти
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30.04.2024 11:46 Відповісти
Кацапа тільки могила виправить
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30.04.2024 09:39 Відповісти
Тю, а в нас кажуть, що склади Порошенко повзривав...
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30.04.2024 09:59 Відповісти
Звичайно що Парашенко, Зеленський сам бачив.
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30.04.2024 11:03 Відповісти
Клин вибивають клином, всі ці вілли, явочні квартири треба підривати, разом з власниками (кацапами).
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30.04.2024 10:21 Відповісти
Да, приходится рвать кохти. Начальство приказало менять точку, пэрэбазироваться.
Вот так. Э… Хэ-хэ…
- У вас… ус отклеился…
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30.04.2024 10:34 Відповісти
А скільки ще таких "харошорусскіх" шапошнікових по ЄС - сила силенна, і євро-куколди жодної боротьби з ними не проводять, останнє вбивство українців в Мюнхені - доказ цьому. Ну ніяк облуда московська з очей не спаде.
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30.04.2024 10:35 Відповісти
Зналиб ви скільки їх таких в ЄС, чи Британії, а в США ... особливо у великих містах, Маямі, нью Йорк, Лос Анжелєс, і всі якісь спортсмени, тренери, артисти, митці, бізнесмени чи просто повії... і всі працюють на РОДІНУ!!! навіть церква в них там є своя...
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30.04.2024 10:50 Відповісти
Для цієї вати чеська тюрма не буде покаранням. Їх треба повернути в рашу. Для раші вони не такі вже й герої там такого г..на багато. . А от післся проживання в чехії біля 30 років їм буде з чим порівняти своє життя ,раша посміхнеться їм рано чи пізно своїм звіриним оскалом.
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30.04.2024 11:40 Відповісти
Не вірю!
Серії вибухів на складах озброєнь в Україні, Болгарії та Чехії це справа рук Порошенка. Клянусь мільярдом дерев та мільйоном БПЛА!
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30.04.2024 11:46 Відповісти
У 1999 році після кількох відмов Шапошніков отримав громадянство Чехії. На початку 2000-х років Шапошніков влаштувався працювати в компанію Imex, що займається торгівлею зброєю. Поки Європа спала, чекісти працювали, а українці взагалі були сліпі.
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30.04.2024 11:48 Відповісти
цікаво, скільки тут таких? а скільки типу біженців з України зараз працюють на ****@ в ЄС?
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30.04.2024 11:50 Відповісти
Система терору, відпрацьована 10 літтями. В 1941 році передова група абверу захопила архів агентури НКВД в Мінську. Вивчили,розпізнали і швидко в Парижі накрили крупну мережу НКВД. Агент Трет'яков, з якого все почалося, був завербований у 1921 році, під виглядом бізнесмена торгував хутром. В його будинку квартирував РОВС, а приміщення було нашпиговане апаратурою, яка через комутатор була під'єднана до посольства. Організував це все Ейтінгон, зам Судоплатова. Грошовою основою став гендель пушніною через відомого в Парижі психіатра, який був племінником Фрейда і 2 м братом Ейтінгона. Ейтінгон устиг утекти, а вся мережа почимчикувала в концтабори. Не вижив ніхто.
Раз у Коняри заявляють протест, значить на вірному напрямку чехи. Якщо видадуть, то можна буде прослідкувати як купувала ОПа повітря під виглядом зброї та *********** і яку зброю і кому продавали перед війною.
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30.04.2024 12:19 Відповісти
 
 