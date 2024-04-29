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Новини
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Слідство в Чехії підтвердило причетність спецслужб РФ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетіце

врбетица

У Чехії офіційно завершено розслідування справи про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце. Правоохоронці підтвердили версію, що за вибухами 2014 року стояли агенти російської військової розвідки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Бабель.

Як зазначається, чеські слідчі встановили, що головною метою агентів російської військової розвідки був зрив доставки зброї та боєприпасів в Україну та Сирію.

У чеському Центрі боротьби з організованою злочинністю імен виконавців не уточнили, але раніше слідчі називали відповідальними Анатолія Чепігу та Олександра Мішкіна.

Про те, що ці офіцери ГРУ причетні до вибухів, говорив також і голова чеської Служби безпеки та інформації Міхал Куделка.

Читайте: Поліція Чехії підозрює подружжя росіян у шпигунстві у справі про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце, - ЗМІ

За його словами, контррозвідці Чехії відомі й інші причетні росіяни, але головними організаторами вважаються Чепіга та Мішкін.

Проте поліція Чехії була змушена закрити справу, оскільки Росія відмовилася будь-яким чином сприяти в розслідуванні і співпрацювати з чеськими слідчими.

"Можливості отримання додаткових доказів у Чеській Республіці або в країнах, які задовольнили чеські запити про правову допомогу, були вичерпані. Це не дало органам поліції отримати додаткову інформацію, яка б забезпечила змогу розпочати кримінальне переслідування, і тому вони вирішили відкласти справу", - зазначив директор Центру боротьби з організованою злочинністю Їржі Мазанек.

Вибухи на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році

Нагадаємо, влада Чехії у квітні 2021 року оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014-му.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чехія звинуватила Росію в підриві складу боєприпасів і вбивстві двох громадян в 2014-му. ФОТО

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

25 квітня 2021 року президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мішкіна і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів у Врбетіце, несерйозні, а "доказів їхньої вини немає".

Автор: 

боєприпаси (2262) вибух (4438) росія (64923) Чехія (1606)


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Топ коментарі
+11
Та ні! То все Порошенко! особисто! Сам Зеленський то говорив!
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29.04.2024 15:17
+10
Не може бути! А як же Порошенко?! 🥺
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29.04.2024 15:39
+8
100% Порошенко, сам Зеленський бачив але нічого не міг зробити він кордон допомагав двигати.
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29.04.2024 15:29
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Та ні! То все Порошенко! особисто! Сам Зеленський то говорив!
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29.04.2024 15:17 Відповісти
100% Порошенко, сам Зеленський бачив але нічого не міг зробити він кордон допомагав двигати.
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29.04.2024 15:29 Відповісти
ну то що? ще є питання хто і як підривав склади в Україні при Пороху ?
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29.04.2024 15:34 Відповісти
А хіба преЗЕдент коли-небуть брехав?...
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29.04.2024 15:51 Відповісти
**** рот, а были сомнения?
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29.04.2024 15:25 Відповісти
ахіба не Порошенко ?
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29.04.2024 15:35 Відповісти
Не-е, Порох брата придушил и конфеты с кровью, а склады - то на Полтораке повисли.
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29.04.2024 15:42 Відповісти
Впевнений, що це відмінна нагода, аби рішуче висловити з цього приводу серйозну стурбованість та занепокоєння.
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29.04.2024 15:31 Відповісти
Не може бути! А як же Порошенко?! 🥺
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29.04.2024 15:39 Відповісти
Що після цього робити "зеленим" баранам і вівцям 73%, які цілими днями кричали " А ваш Порошенко пвідірвав 4 склади"? Як їм тепер буде важко жити серез нормальних людей, бо кидаючи какашки проти вітру, вимастили свою одежу, руки, морди і ходять смердячи серед суспільства, якому доказували цю нісенітницю.
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29.04.2024 16:31 Відповісти
Барани і вівці вже запрограмовані проти Пороха аж поки не виздихають, невиліковні.
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29.04.2024 17:55 Відповісти
 
 