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Новости
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Следствие в Чехии подтвердило причастность спецслужб РФ к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице

врбетица

В Чехии официально завершено расследование дела о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице. Правоохранители подтвердили версию, что за взрывами 2014 года стояли агенты российской военной разведки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

Как отмечается, чешские следователи установили, что главной целью агентов российской военной разведки был срыв доставки оружия и боеприпасов в Украину и Сирию.

В чешском Центре борьбы с организованной преступностью имен исполнителей не уточнили, но ранее следователи называли ответственными Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. 

О том, что эти офицеры ГРУ причастны к взрывам, говорил также и глава чешской Службы безопасности и информации Михал Куделка.

Читайте: Полиция Чехии подозревает супружескую пару россиян в шпионаже по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице, - СМИ

По его словам, контрразведке Чехии известны и другие причастные россияне, но главными организаторами считаются Чепига и Мишкин.

Однако полиция Чехии была вынуждена закрыть дело, поскольку Россия отказалась каким-либо образом содействовать в расследовании и сотрудничать с чешскими следователями.

"Возможности получения дополнительных доказательств в Чешской Республике или в странах, которые удовлетворили чешские запросы о правовой помощи, были исчерпаны. Это не дало органам полиции получить дополнительную информацию, которая бы обеспечила возможность начать уголовное преследование, и поэтому они решили отложить дело", - отметил директор Центра борьбы с организованной преступностью Иржи Мазанек.

Взрывы на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году

Напомним, власти Чехии в апреле 2021 года объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014-м.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

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В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. В частности, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

25 апреля 2021 года президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасами во Врбетице, не серьезны, а "доказательств их вины нет".

Автор: 

боеприпасы (2330) взрыв (6726) россия (95361) Чехия (1701)


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Топ комментарии
+11
Та ні! То все Порошенко! особисто! Сам Зеленський то говорив!
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29.04.2024 15:17
+10
Не може бути! А як же Порошенко?! 🥺
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29.04.2024 15:39
+8
100% Порошенко, сам Зеленський бачив але нічого не міг зробити він кордон допомагав двигати.
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29.04.2024 15:29
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Та ні! То все Порошенко! особисто! Сам Зеленський то говорив!
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29.04.2024 15:17 Ответить
100% Порошенко, сам Зеленський бачив але нічого не міг зробити він кордон допомагав двигати.
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29.04.2024 15:29 Ответить
ну то що? ще є питання хто і як підривав склади в Україні при Пороху ?
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29.04.2024 15:34 Ответить
А хіба преЗЕдент коли-небуть брехав?...
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29.04.2024 15:51 Ответить
**** рот, а были сомнения?
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29.04.2024 15:25 Ответить
ахіба не Порошенко ?
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29.04.2024 15:35 Ответить
Не-е, Порох брата придушил и конфеты с кровью, а склады - то на Полтораке повисли.
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29.04.2024 15:42 Ответить
Впевнений, що це відмінна нагода, аби рішуче висловити з цього приводу серйозну стурбованість та занепокоєння.
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29.04.2024 15:31 Ответить
Не може бути! А як же Порошенко?! 🥺
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29.04.2024 15:39 Ответить
Що після цього робити "зеленим" баранам і вівцям 73%, які цілими днями кричали " А ваш Порошенко пвідірвав 4 склади"? Як їм тепер буде важко жити серез нормальних людей, бо кидаючи какашки проти вітру, вимастили свою одежу, руки, морди і ходять смердячи серед суспільства, якому доказували цю нісенітницю.
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29.04.2024 16:31 Ответить
Барани і вівці вже запрограмовані проти Пороха аж поки не виздихають, невиліковні.
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29.04.2024 17:55 Ответить
 
 