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Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ

Россия высылает 20 чешских дипломатов

Двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата и должны до конца дня 19 апреля покинуть территорию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД РФ.

В сообщении говорится, что 18 апреля посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька был вызван в МИД России.

"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В.Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия рассекретит материалы о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году, в причастности к которому подозревают агентов РФ, - премьер Бабиш

Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.

Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.

Также читайте: Агенты ГРУ Чепига и Мишкин, подозреваемые в подрыве складов во Врбетице, хотели взорвать покупателей оружия, - чешские СМИ

Автор: 

МИД РФ (1674) нон грата (408) россия (96279) Чехия (1743)


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Топ комментарии
+37
Наконец то люди с ссылки домой вернутся.
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18.04.2021 22:26 Ответить
+33
прозвучало требование от премьера Эстонии запретить кацапам вьезд в Европу, медлить нельзя, кацапы в европе хуже зверей диких.
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18.04.2021 22:29 Ответить
+32
"в связи с недружественным актом властей Чехии"
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3047
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18.04.2021 22:22 Ответить
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"в связи с недружественным актом властей Чехии"
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3047
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18.04.2021 22:22 Ответить
как посмели вяликих которые ходят пол жизни пьными и обоссаными посмели выслать за шпионскую деятельность и подрыв складов-спесь и высокомерие стрельнули феерверком.:выслать 20 а лучше 100 но где набрать
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19.04.2021 09:06 Ответить
Могли ещё потребовать и "чучело на унитазе".
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18.04.2021 22:24 Ответить
Сжечь?!!
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19.04.2021 00:36 Ответить
А Земан так лизал...неблагодарные засранцы.
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18.04.2021 22:24 Ответить
Наконец то люди с ссылки домой вернутся.
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18.04.2021 22:26 Ответить
Если точнее, на биржу труда...
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18.04.2021 22:33 Ответить
Чехи своих нормально устроят, а вот 19 кгбистов ***** расстреляет за провал)))
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18.04.2021 22:38 Ответить
І не кажи. Без російської гостинності смороду б ялини тільки капусту та зітхання, бо навіть на підлогу кухля чеського пива у них нема сечі заробити грошей.
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18.04.2021 23:05 Ответить
лілую!!
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18.04.2021 23:33 Ответить
Причем наконец-то вернутся в Европу из козлостана..
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18.04.2021 22:49 Ответить
Пивка нормального попьют.
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19.04.2021 00:37 Ответить
Быдло Мавзолейное пересралось со всем Миром..быдло Шариковское...
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18.04.2021 22:26 Ответить
Ну почему же со всем Миром....вот хезболла в мААскве представительство открывает
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18.04.2021 22:29 Ответить
Именно это и собирался черкнуть... многохо-до-вчик пересрался со всем белым светом. И вата ЭТОМУ рада. Жуть, что в бОшках этих обезьян...
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18.04.2021 23:31 Ответить
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1988
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18.04.2021 22:27 Ответить
кстати...а где наш окурок чумадано носитель отец Вселенной крыса межпланетная так забилась в бункере что и не пищит даже....
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18.04.2021 22:30 Ответить
Пересадка органа прошла успешно...
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18.04.2021 23:06 Ответить
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 2929 страна баранов рабов и уродов...
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18.04.2021 22:28 Ответить
Самое интересное, что россии и этот скандал сойдет с рук, через время все забудут что кто то там взрывал склады, я не слышу уже ничего про отравление в Солсбери. Абсолютно всё сходит с рук и это еще больше развязывает эти самые руки..
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18.04.2021 22:28 Ответить
прозвучало требование от премьера Эстонии запретить кацапам вьезд в Европу, медлить нельзя, кацапы в европе хуже зверей диких.
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18.04.2021 22:29 Ответить
Они не звери, они - твари.
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18.04.2021 23:07 Ответить
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 907
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18.04.2021 22:29 Ответить
жри меньше кацапского дерьма... рыгать не придется.
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18.04.2021 22:33 Ответить
Фотография рисунка 15-ти летней художницы из г. Кременная Луганской области, на которой наглядно изображено отношение подростков к РФ..

https://dr-kott.livejournal.com/334762.html
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18.04.2021 23:01 Ответить
кацапское дерьмо - кацапские фильмы, кацапскые песни, кацапское ТВ, кацапская лжекультура... и т. д....
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18.04.2021 23:04 Ответить
девчонка сформировала отношение к Рашке и "русскаму миру".. и выразила его в рисунке..
это плюс к её карме!..
много лет назад, со мной произошло тоже самое..
каждый из нас в своё время делает свой эволюционный шаг к Украине..
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18.04.2021 23:14 Ответить
відношення бразильців
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 3601
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18.04.2021 23:19 Ответить
Нарыгала?)
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18.04.2021 22:57 Ответить
...кацапоимпрессионизм.
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18.04.2021 23:00 Ответить
Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 487 истинная рожа идиота...
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18.04.2021 22:30 Ответить
Пошла коса на камень.
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18.04.2021 22:38 Ответить
Самолет сбитый на шотландским Локкерби изучали 17 лет кажись...и доказади.лайнер сбил Мухомор Каддафи...
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18.04.2021 22:39 Ответить
Перевелись в Британии Шерлоки Голмсы...
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18.04.2021 22:41 Ответить
Германия заявила решительный осуждам-с против действий РАБссии...,капец мавзолейному быдлу...
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18.04.2021 22:45 Ответить

Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 5627
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18.04.2021 22:45 Ответить
Флаг Барбадоса

Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1246
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18.04.2021 23:30 Ответить
Красиво!
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18.04.2021 23:40 Ответить
А іспанською мовою взагалі феєрично - Bandera de Barbados
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19.04.2021 00:30 Ответить
Папугобандерівець!
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19.04.2021 00:28 Ответить
Жовто-блакитний півник
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19.04.2021 00:40 Ответить
Смотрю, потихоньку глазки открываться стали у Запида... Чехи, Макарон вон аж бедняга пятнами покрылся... Глядишь, и Дойчи перестанут фантазировать, что они полноправные партнеры Х.йла
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18.04.2021 22:48 Ответить
Может до них дошло, что их благополучие прикрывает Украина смертями своих Воинов в освободительной войне против кацапов.
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18.04.2021 23:10 Ответить
в первую очередь Украина под контролем кремлядей это
будет плацдарм для русского тероризма
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19.04.2021 01:29 Ответить
Российских агентов, которых обвиняют в отравлении в Солсбери, на месте взрыва помогли выявить кадры с камер видеонаблюдения
Источник: https://censor.net/ru/n3260451

Зачем удалять комментарий. Почему они семь лет изучали записи с камер наблюдения.
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18.04.2021 22:49 Ответить
Український потенціал у сфері радіотехнічної розвідки (РТР) https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_potentsial_u_sferi_rtr_novi_chasi_novi_pidhodi-3420.html
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18.04.2021 22:49 Ответить
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2787 бошировы петровы ездят не только в Британию и Чехию
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18.04.2021 22:53 Ответить
какцап, что с целым миром срьотца -
в свойом дирьме и захлебнётца
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18.04.2021 22:54 Ответить
Обиделись на ***** на золотом толчке?
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18.04.2021 22:55 Ответить
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 1850
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18.04.2021 22:56 Ответить
Денег у вас не будет, но вы там держитесь, крысчане !
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18.04.2021 23:03 Ответить
То ли ещё будет, крымдыбилы! Скоро камни с неба падать начнут!) Вот тогда и поговорим !)))
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18.04.2021 23:04 Ответить
нуууу, вот началось... а чего ватник ждал??? Х-ло хоть раз сказал им правду? Да, он обещал, что ничего не будут возвращать.... но забыл добавить - Украине. А вот раше (купившей за гроши эти долги) - таки придётся. ХХх-хахааа... они ещё не раз всплакнут о доброй Украине, идиоты
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18.04.2021 23:41 Ответить
повезло людям, вернутся в нормальную страну.
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18.04.2021 23:00 Ответить
Та отож... Повернулися до рашкі. Тепер хочаб їхні могилки родичам розшукати...(
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18.04.2021 23:09 Ответить
Слів бракує від того , як москальня по - хамськи відниситься до чехів !
Спочатку напакостили в Чехіі , а наразі вони розгнівались тільки за те , що бандитські дії москальні розкрили і намагаються
їх покарати !
Горіть у пеклі , кляті москалі !
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18.04.2021 23:01 Ответить
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 6883 эти гниды засветились и в Украине...
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18.04.2021 23:02 Ответить
Останніми роками в мене складається ось така думка про зовнішню політику московії:
Ми сильні, а хто з цим не згоден - фашист і ми його знищим. Якщо знищити не можна, то ми спробуємо його дискредетувати. Якщо нашу брехню розкрили, то ми спробуємо купити впливових людей, якщо і це не проходить, то "проти лому намає прийому" - вмикаємо прямі атаки, кібератаки, отруєння, вбивства. При цьому всі московитськи дипломати починають мантру "іхтамнєт" з посиленням на вірші "тонеми" або "намценевигідно"...
Як були людожерами до приходу Орди, так ними і лишилися...
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18.04.2021 23:05 Ответить
Не исключено что боширов и петров убили грузинского гражданина Хангошвили в Берлине в 2019 году..
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18.04.2021 23:07 Ответить
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 473
-они гражданские ?
-конечно гражданские
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18.04.2021 23:19 Ответить
Если проанализировать движухи кремлевской банды, то увидим похожее поведение у гопников и мелких опг, которые нападают на слабых, плохо защищенных обьектов, ну если бы на месте Украины были Штаты или Китай, или хотя бы Турция, как вы думаете, путлер бы пристегнулся, ответ очевидный, сразу бы схлопотал по рылу, это низкое, трусливое животное, и цель всех его наездов, сохранять в мире напряжение, нестабильность, чтобы избежать Гаагского трибунала, пока он не сдохнет, или его грохнут.
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18.04.2021 23:19 Ответить
Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9698
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18.04.2021 23:25 Ответить
No f-ing way! Really???
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18.04.2021 23:31 Ответить
*банутая россия.
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18.04.2021 23:48 Ответить
Интересно, когда они на ***** молиться начнут? Или таки уже?
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18.04.2021 23:49 Ответить
Уже пройденный этап...
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18.04.2021 23:52 Ответить
Давно вже.

Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 2624
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19.04.2021 00:35 Ответить
Не світлинокрамниця: ікона Сталіна на кацапському мітингу православних комуністів.

Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 65
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19.04.2021 00:43 Ответить
І ось таке:

Росія висилає 20 чеських дипломатів "у зв'язку з недружнім актом влади Чехії", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 9266
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19.04.2021 00:45 Ответить
выглали кацапов с их обоцаными тряпками
https://twitter.com/i/status/1383501318430498817
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18.04.2021 23:44 Ответить
С такими темпами у России могут закончится дипломаты! Придется студентов подключать до этой работы.
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19.04.2021 00:04 Ответить
В посольстве мордвы в Чехии более 120 работников.Выгонять и выгонять.А Украина -сопли жует.мордвинские морды из шпиенских консульств Харькова,Львова Одессы изгнать из Украины и Ауффидерзеен в 23 веке.
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19.04.2021 00:14 Ответить
Ну Чехии повезло что они хотя бы не имеют общей границы с лаптестаном
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19.04.2021 00:44 Ответить
Абсолютно правильная мысль!
Четвёртый Президент Эстонии (с 2006 по 2016), Тоомас Хендрик Ильвес, призвал запретить въезд в Европейский Союз всем гражданам Российской *********, кроме экстренных семейных случаев 😊
"Вероятно, нужен временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах, - написал он в Twitter.
До вторжения в Крым, эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом.
Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье.
На кону - безопасность Европы. Хватит!».

На фоне того, как Россия себя ведет, это неизбежно. Она сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?
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19.04.2021 00:51 Ответить
Оце дуже правільне рішення!
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19.04.2021 01:42 Ответить
это как с концлагеря домой вернуться. поздравляю дипломатов чешских
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19.04.2021 01:41 Ответить
Заметьте Раша системно высылает больше дипломатов чем другая сторона. Польша выслала троих, Раша в ответ 5, Чехия 18, Раша 20. В таких случаях подразумевается паритет. Так принято в дипломатических отношениях. Своими такими " математическими" решениями Раша показывает что она де пуп земли, а остальные так пыль под сапогами. Поэтому странам нужно " довысылать" недостающее число дипломатов Раши по отношению к высланным своим. Иначе это просто не уважение к самим себе. и подыгрывание Кремлю.
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19.04.2021 08:41 Ответить
 
 