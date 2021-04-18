Россия высылает 20 чешских дипломатов "в связи с недружественным актом властей Чехии", - МИД РФ
Двадцать сотрудников Посольства Чехии в Москве объявлены персонами нон грата и должны до конца дня 19 апреля покинуть территорию РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД РФ.
В сообщении говорится, что 18 апреля посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька был вызван в МИД России.
"Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом властей Чехии в отношении персонала российской дипмиссии в Праге. В.Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны.
Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии. Послу вручена соответствующая нота", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.
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https://dr-kott.livejournal.com/334762.html
это плюс к её карме!..
много лет назад, со мной произошло тоже самое..
каждый из нас в своё время делает свой эволюционный шаг к Украине..
будет плацдарм для русского тероризма
Источник: https://censor.net/ru/n3260451
Зачем удалять комментарий. Почему они семь лет изучали записи с камер наблюдения.
в свойом дирьме и захлебнётца
Спочатку напакостили в Чехіі , а наразі вони розгнівались тільки за те , що бандитські дії москальні розкрили і намагаються
їх покарати !
Горіть у пеклі , кляті москалі !
Ми сильні, а хто з цим не згоден - фашист і ми його знищим. Якщо знищити не можна, то ми спробуємо його дискредетувати. Якщо нашу брехню розкрили, то ми спробуємо купити впливових людей, якщо і це не проходить, то "проти лому намає прийому" - вмикаємо прямі атаки, кібератаки, отруєння, вбивства. При цьому всі московитськи дипломати починають мантру "іхтамнєт" з посиленням на вірші "тонеми" або "намценевигідно"...
Як були людожерами до приходу Орди, так ними і лишилися...
-они гражданские ?
-конечно гражданские
https://twitter.com/i/status/1383501318430498817
Четвёртый Президент Эстонии (с 2006 по 2016), Тоомас Хендрик Ильвес, призвал запретить въезд в Европейский Союз всем гражданам Российской *********, кроме экстренных семейных случаев 😊
"Вероятно, нужен временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах, - написал он в Twitter.
До вторжения в Крым, эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом.
Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье.
На кону - безопасность Европы. Хватит!».
На фоне того, как Россия себя ведет, это неизбежно. Она сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?