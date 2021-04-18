РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11690 посетителей онлайн
Новости
10 405 48

Высылка Чехией российских дипломатов - серьезный удар по двусторонним отношениям. Последуют ответные меры, - Слуцкий

Высылка Чехией российских дипломатов - серьезный удар по двусторонним отношениям. Последуют ответные меры, - Слуцкий

Решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Высылка 18 сотрудников дипмиссии - серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией", - сказал Слуцкий журналистам в субботу.

По его словам, "основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года".

"Реальных причин для такого шага, уверен, не было", - отметил глава комитета.

Слуцкий подчеркнул, что "как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют".

Читайте также: Россия рекомендует послу США в Москве Салливану отправиться "домой, на консультации", - Лавров

Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Автор: 

россия (96246) Чехия (1742) дипломаты (639) Слуцкий Леонид (18)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Весь так называемый мид лаптестана ПНХ!
показать весь комментарий
18.04.2021 09:04 Ответить
+30
Со всех сторон миролюбивую росиюшку ущемляют. На каждом шагу русофобия.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:06 Ответить
+22
у кацапов есть еще много "ответных мер", к примеру,запретят гражданам Чехии посещать общественные туалеты в мухосранске и пиз..плюевке.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Весь так называемый мид лаптестана ПНХ!
показать весь комментарий
18.04.2021 09:04 Ответить
который месяц нет воронежцам житья от тех кремлядских фрицев ))
показать весь комментарий
18.04.2021 09:06 Ответить
Со всех сторон миролюбивую росиюшку ущемляют. На каждом шагу русофобия.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:06 Ответить
конюшню под названием "мид рф" чмырить нужно каждый день.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:07 Ответить
Шо, рашисты опять помидоры в отместку давить будут?
показать весь комментарий
18.04.2021 09:08 Ответить
пиво виливати будуть...
показать весь комментарий
18.04.2021 09:30 Ответить
Та Земана на парад 9 травня в Москву не запросять!
показать весь комментарий
18.04.2021 10:38 Ответить
мордору міжнародне право до дупи, - казала головна плешива моль. Виконуйте мовчки.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:10 Ответить
"Ответные меры"........*********** везде уже так обосрались,что скоро высылать будет некого!
показать весь комментарий
18.04.2021 09:11 Ответить
у кацапов есть еще много "ответных мер", к примеру,запретят гражданам Чехии посещать общественные туалеты в мухосранске и пиз..плюевке.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:17 Ответить
та заборонили би взагалі всім іноземцям перетинати кордони...
показать весь комментарий
18.04.2021 09:26 Ответить
Та то не можна. Хто ж тоді працювати буде замість рукожопих росіян?
показать весь комментарий
18.04.2021 09:32 Ответить
😂🤧
показать весь комментарий
18.04.2021 09:40 Ответить
Дебилы ватные с пронюханными кокосом мозгами не понимают как работает удав удав не стреляет и не бомбит он удавливает и проглатывает ...
показать весь комментарий
18.04.2021 09:14 Ответить
а шо не лошадь?
Чехия тока слуцкого заслуживает? по кацапски так?
показать весь комментарий
18.04.2021 09:17 Ответить
кацапы не желают ехать в обхазию ?
показать весь комментарий
18.04.2021 09:19 Ответить
c кацапских санкций можна книгу писать - настолько мощные и ударяющие....
показать весь комментарий
18.04.2021 09:21 Ответить
кацы вас еще наура не пнула? а так вроде уже все....
показать весь комментарий
18.04.2021 09:26 Ответить
Гонят кацапов отрвсюду ссаными тряпками,а они лезут и лезут. Тараканы. Паразиты.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:27 Ответить
Судя по той тенденции что происходит сейчас. Раше нужно будет отправлять всех иностранных дипломатов стран Европы и Сев. Америки и принимать обратно высланных своих. ( каждый новый день только и сообщений что какая то из стран высылает очередных рашен "дипломатов" Это коснулось даже лояльной Болгарии, не говоря скажем о США и Польше.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:30 Ответить
алиоша под горой стоял не над ней - разве шо в кацапии изменилось и алиоша вознесся
показать весь комментарий
18.04.2021 09:42 Ответить
принимаетца.
показать весь комментарий
18.04.2021 10:03 Ответить
шпили-вили голубятня фсбешная...
показать весь комментарий
18.04.2021 09:40 Ответить
"не" Приятно познакомиться.. А то " тир- пятнадцать", так бы сразу и написали.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:42 Ответить
ты не первый "над горой" - спеши дальше...
показать весь комментарий
18.04.2021 09:46 Ответить
Чехия позволила кацапам расселиться по стране.
Карловы Вары вообще скуплены кацапами .
Вот чехи и пожинают свою ошибку.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:38 Ответить
Що ЧНР ? Раися - введи ...???
показать весь комментарий
18.04.2021 09:39 Ответить
Як я розумію, крембль приготував собі аварійний вихід заявою Шойги що це навчання, які будуть відбуватись 3 тижні. Щоб потім відкотитись, сказавши шо вже всьо, навчання закінчились і не "потєрять літсо".
показать весь комментарий
18.04.2021 09:40 Ответить
Якби з Чехії вислали "на историческую родину" всіх руцьких взагалі свято.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:43 Ответить
Допоки звіряток не відправлять в родную говень... Це продовжуватиметься - завжди... Вони вже маючи по 30ть років громадянства інших країн - гавари па русски и путен введи... це має бути світовиий підхід до вирішення....
показать весь комментарий
18.04.2021 09:43 Ответить
Чехи свого часу розпродали кацапами і свої підприємства, і курорти. Зокрема славнозвісну "Бехеровку". На відміну від поляків, які вважають кацапів ворогами, чехи поряд із сербами є либонь найбільші серед слов'ян кпмради для кацапів. Якщо із сербами все зрозуміло - це такі собі кацапи Балкан, то щодо чехів ситуація дивна. Єдине, що приходить на думку - це зараження чехів ідеями кауапського большевизму у 1915-1922 роках, коли десятки тисяч чехів перебували на території кацапії, як полонені австро-угорської армії і багато з них приймали участь у кацапські громадянській війні. Всім відомо про чеський військовий корпус, який захопив Колчака і видав його большевикам.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:47 Ответить
Чехі розпродали кацапам не більше, чим інші країни Європи та Україна. А щодо,,любові" чехів до кацапів, то не згоден. 68-рік пам'ятає ще багото людей.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:57 Ответить
Тій мацковській наволочі даже воду продавати гріх, не то що різні підприємства і дозволяти кпувати нерухомість...
показать весь комментарий
18.04.2021 10:07 Ответить
Тому обирають президентом москвофілів Земана. Стокгольмський синдром - незрозуміла дружба жертви із злочинцем.
показать весь комментарий
18.04.2021 11:29 Ответить
Так земана вибирали не за те, що він с кацапами товаришує, а того що бачили в ньму ,,свого хлопця", пив, курив,молов якусь муйню, але плебсу це подобалось.
показать весь комментарий
18.04.2021 12:00 Ответить
удар по отношениям не высылка кацапов, удар по отношениям кацапские подрывные действия, Чехия чхала на отношения с кацапами.
показать весь комментарий
18.04.2021 09:57 Ответить
заметили движуху дипломатов ? 1941 год дипломат Германии свалил с СССР в акурат перед началом ВМВ
показать весь комментарий
18.04.2021 09:57 Ответить
Якщо кацапи видворять 18 чеських дипломатів, це буде означати закриття чеського посольства в раші. Ну і добре, можливо меньше буде чути в Празі мань - вань.
показать весь комментарий
18.04.2021 10:02 Ответить
Невже і Угорщина також нанесе "удар в спину"? Це б було "**********".
показать весь комментарий
18.04.2021 10:42 Ответить
https://www.interfax.ru/russia/676607 В научном центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
https://www.interfax.ru/russia/676607 "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS),
https://www.interfax.ru/russia/676607
показать весь комментарий
18.04.2021 11:03 Ответить
Молодці чехи! Вислали кацапське бидло нах ! А ми досі соплі жуємо. Бо обережні...
показать весь комментарий
18.04.2021 11:08 Ответить
А диверсия на военных складах это акт укрепления отношений?
показать весь комментарий
18.04.2021 12:32 Ответить
РФія впевнена, що всі її злочини не матимуть покарання? Крах СССР у 1991 році, настав у результаті єдності найбільш розвинутих країн світу. Вільна частина якого піднялася на боротьбу з "руським міром", а саме: - брехнею, підлістю, підкупом, зрадою, моральною деградацією керівників у всі часи, тероризмом ... - що завжди було присутнім в арсеналі КГБістського карлика.
показать весь комментарий
18.04.2021 13:35 Ответить
А що окрім відіслати чеських дипломатів може РФ ? Це ж труси , вони ж з мінометів не стануть стріляти по Європі , чи по Туреччині, США ! Ця мерзота вміє стріляти лише по більш меньшому супротивнику... духу не стане стріляти по європейським країнам НАТО ! Труси...
показать весь комментарий
18.04.2021 14:02 Ответить
насыпите соли на заднее место, россияне???
показать весь комментарий
18.04.2021 16:08 Ответить
 
 