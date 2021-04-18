Высылка Чехией российских дипломатов - серьезный удар по двусторонним отношениям. Последуют ответные меры, - Слуцкий

Решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Высылка 18 сотрудников дипмиссии - серьезный удар по двусторонним отношениям с Россией", - сказал Слуцкий журналистам в субботу.

По его словам, "основания не выдерживают критики, равно как и отсылки к событиям 2014 года".

"Реальных причин для такого шага, уверен, не было", - отметил глава комитета.

Слуцкий подчеркнул, что "как и принято в таких случаях, ответные меры с нашей стороны обязательно последуют".

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Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.