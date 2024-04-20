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Новини
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Громадянина Латвії звинувачують у плануванні диверсій в Україні

Латвія

У Латвії прокуратура висунула обвинувачення громадянину країни за підозрою в тому, що він вирушив в Україну для здійснення диверсій.

Обвинуваченим є Іван Тарабанов, а розгляд його справи в Ризькому міському суді призначено на 7 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Чоловіка обвинувачують у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці з метою тероризму. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

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Як зазначено, у січні 2022 року обвинувачений вирушив для участі у війні території України, порушивши латвійське законодавство.

Чоловік отримав від достеменно не встановленої в кримінальному процесі особи – "Олександра" завдання провести диверсію з використанням елементів підпалу на території України.

Пізніше чоловік вирушив в Україну, щоб реалізувати задумане. Більш детальну інформацію в прокуратурі не розкривають.

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Перед тим, як справу було скеровано до прокуратури, її розслідуванням займалася Служба держбезпеки Латвії.

Наразі відомство перевіряє інформацію про можливу незаконну участь кількох громадян Латвії у війні в Україні на боці російських збройних сил.

Автор: 

затримання (4339) Латвія (1345) диверсія (348)


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Прочитавши тільки заголовок, я подумав, кацап. Відкриваю, читаю, точно кацап
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20.04.2024 19:07 Відповісти
Їх у Латвії як тарганів!
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20.04.2024 19:14 Відповісти
Ця мразота заполонила всю Європу. Цей, зрозуміло, з радянської спадщини. Але за три десятка останніх років росія масово експортувала своїх вишкребків до країн Заходу. Тому зараз маємо в цих країнах антиукраїнські виступи, заходи, навіть поступки їхніх урядів. Бо вони вже к громадяни впливають на західне суспільство. Цей Троянський кінь має бути спалений.
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20.04.2024 19:19 Відповісти
типове латвійське імя та прізвище.
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20.04.2024 19:17 Відповісти
ну чистокровний латиш. та й ім*я в нього таке латишське: ваня та ще й тарабанов. Органам державної безпеки Латвії велика подяка.
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20.04.2024 19:21 Відповісти
❗️ В автівці причетних до вбиства поліцейського знайшли **********, - керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони

За його словами, віськові батько і син на прізвище Васілаке можуть сісти за ґрати з 9 до 15 років або довічно.
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20.04.2024 19:55 Відповісти
Мудак, який вбив 6 військовослужбовців які повернулися з АТО - на свободі, а тут за убивство поліцейського - довічно. Цирк
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20.04.2024 20:10 Відповісти
 
 