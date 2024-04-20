Громадянина Латвії звинувачують у плануванні диверсій в Україні

У Латвії прокуратура висунула обвинувачення громадянину країни за підозрою в тому, що він вирушив в Україну для здійснення диверсій.

Обвинуваченим є Іван Тарабанов, а розгляд його справи в Ризькому міському суді призначено на 7 червня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Чоловіка обвинувачують у спробі незаконної участі у збройному конфлікті та поїздці з метою тероризму. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

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Як зазначено, у січні 2022 року обвинувачений вирушив для участі у війні території України, порушивши латвійське законодавство.

Чоловік отримав від достеменно не встановленої в кримінальному процесі особи – "Олександра" завдання провести диверсію з використанням елементів підпалу на території України.

Пізніше чоловік вирушив в Україну, щоб реалізувати задумане. Більш детальну інформацію в прокуратурі не розкривають.

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Перед тим, як справу було скеровано до прокуратури, її розслідуванням займалася Служба держбезпеки Латвії.

Наразі відомство перевіряє інформацію про можливу незаконну участь кількох громадян Латвії у війні в Україні на боці російських збройних сил.