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Новини
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У Німеччині затримали двох агентів РФ, які хотіли влаштувати диверсію та зірвати військову допомогу Україні, - Spiegel

шпигун

У Баварії (Німеччина) заарештували двох агентів, які працювали на російські спецслужби. Вони планували диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб зірвати постачання військової допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише німецьке видання Spiegel.

Зазначається, що федеральний генеральний прокурор Єнс Роммель заарештував двох підозрюваних, які планували диверсійні операції в Німеччині за замовленням російської спецслужби.

Поліція затримала підозрюваних у Байройті. Головний обвинувачений – 39-річний Дітер С. російсько-німецького походження з Баварії.

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Що відомо про підозрюваних

Слідчі переконані, що Дітер С. з жовтня 2023 року спілкувався з контактними особами із російських спецслужб щодо диверсійних операцій у Німеччині. Стверджують, що він погодився здійснити підпали та підриви військової інфраструктури, збройових заводів і промислових об’єктів.

Зокрема, його цікавили транспортні шляхи, які використовують для перевезення вантажів військового призначення. Метою запланованих атак було підірвати німецьку підтримку України.

Видання зазначає, що спільником Дітера С. був 37-річний Александер Й., теж російсько-німецького походження, якого федеральна прокуратура звинувачує у тому, що він є агентом російської розвідки.

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За даними видання, один з об'єктів, за якими шпигували затримані, розташований у Графенвері в Баварії. Там, серед іншого, є важливий військовий полігон, де армія США тренує українських військових, наприклад, на основних бойових танках Abrams.

Дітер С. вже знайомий німецьким органам безпеки. Між 2014 і 2016 роками він належав до бойовиків так званої "ДНР". У Німеччині "ДНР" класифікується правосуддям як терористична організація, тому Дітера С. також звинувачують у членстві в терористичній організації за кордоном.

Оскільки він володів вогнепальною зброєю, федеральна прокуратура також порушила проти нього розслідування за підозрою в підготовці насильницького акту, який загрожує державі.

Агентів взяли під варту

Згідно з інформацією Spiegel, Дітер С. і Александер Й. були доставлені в Карлсруе в середу і постали перед суддями Федерального суду. Обох взяли під варту.

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Автор: 

Німеччина (7317) росія (64895) шпигунство (984) диверсія (345)


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Топ коментарі
+19
Це прекрасно.
Бувший бойовик денере живе в Германії, володіє вогнепальною зброєю і раптом виявився диверсантом.
Як так вийшло х/з...
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18.04.2024 11:07
+8
це ліше початок..
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18.04.2024 11:07
+8
Такого сруська- німецького лайна в 90х завезено десятки тисяч з казахстану, дерьмастану,з сибіру ї! Всі 100% вата !!
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18.04.2024 11:15
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це ліше початок..
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18.04.2024 11:07 Відповісти
Тут 90% переселенців із пострадянського простору - вата. Та й ще багато німців передивилися рос каналів.
Садити не пересадити
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18.04.2024 13:27 Відповісти
Це прекрасно.
Бувший бойовик денере живе в Германії, володіє вогнепальною зброєю і раптом виявився диверсантом.
Як так вийшло х/з...
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18.04.2024 11:07 Відповісти
Ну а кто бы мог подумать?
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18.04.2024 11:09 Відповісти
Це ті, яким мав доплачувати мертвечук ….
Таким, московським лайном, загажена уся Європа!!
Як тільки почув узькогаворящих, так одразу і прикопати їх…
Воно тільки гадить де живе, або повернути їх, на болота, до оренбургу чи тюмені, там комарів буде по весні… Вода спаде, от і буде для них забава…. З берьозкамі і кустом ракіти, над рекой…
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18.04.2024 11:11 Відповісти
розсадник терористів по всьому світу - кремль ,кдб, фсб, гру.
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18.04.2024 11:12 Відповісти
Такого сруська- німецького лайна в 90х завезено десятки тисяч з казахстану, дерьмастану,з сибіру ї! Всі 100% вата !!
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18.04.2024 11:15 Відповісти
ві дуже поміляетесь стосовно десятків тісяч.так званіх "русскіх немцев" на сйогодні в Німеччіні 2,5-3 мілліона
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18.04.2024 11:26 Відповісти
Я не розумію собачу мову !
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18.04.2024 11:33 Відповісти
Здається мені - статтю писав "недоганяючий" "Російсько-німецьке походження" означає що ці "тіла" - емігранти з колишнього СРСР (або їх діти) В 90-ті тікали з Росії та Казахстану й інших республік "аж бігом" Але (як сказав мій колишній співслужбовець - такий самий емігрант) - "Немца из России вывезти легко! А вот Россию из немца - очень трудно!" Багато хто з цих "нових німецьких громадян" так і не зміг себе "знайти" в Німеччині - бо вони так і залишилися в душі "русскими"
А "ДНР" їхня - це не наша "псевдореспубліка" а саме "організація осіб що підтримують "Русский мир"
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18.04.2024 11:24 Відповісти
до речі ,мі залішілісь едінім репрессованім народом,якому не була дана можлівость повернутся на свою землю ....
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18.04.2024 11:38 Відповісти
Це ти про кого?
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18.04.2024 11:49 Відповісти
це я про нас,німцев поволжья
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18.04.2024 11:51 Відповісти
Ясно! Скажу тобі одне: там уже нема нічого від "німців Поволжя" (Так само як нема і "німців Таврії) Я служив у Поволжі (в тому числі й в Енгельсі) І бачив німецькі села в Казахстані (куди їх виселили) В Поволжі від них залишилися тільки назви населених пунктів та будинки (ще довоєнні) А решта стало "Кацапією"
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18.04.2024 12:00 Відповісти
Це я знаю,тобто как для русні це було би дуже крінжово відновіть Республіку Німцев Поволжья с такою свяшенною тваріною як волгограт(незабаром сталінград) в свойому складі....
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18.04.2024 12:16 Відповісти
А в Криму назви знищили ще зразу. Але ще до сьогодні залишились будинки німецької архітектури по тим селам які раніше мали назви Найдорф чи там Розенталь. В одному з таких жили бабця з дідом моєї дружини. Не знаю, хто і коли їм його дав. Бо вони хоч і народились в Криму ще до 2 світової але не німці, а звичайні українці.Потім,вже при вільній Україні,в ці села поверталися німці з різних заслань. Але всі тільки транзитом. Вони там надовго не затримувались, а згодом їхали до Німеччини.
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18.04.2024 12:22 Відповісти
Не найшли себе ті, хто шукав Бояришник в Німеччині. Трудяги з Казахстану знайшли все, що треба звичайній людині: роботу, дім та добробут сім'ї.
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18.04.2024 12:03 Відповісти
Таким дегенератам Зеленський дозволив без іспитів поступати в українські ВИШі.
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18.04.2024 11:50 Відповісти
Хароше прізвище Роммель - надихає
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18.04.2024 11:55 Відповісти
Трясця, треба засилати своїх .... в Китай та Корею. Щоб готували операції і клієнтів для операцій. Іран сам себе з'їсть - не треба перейматись.
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18.04.2024 12:01 Відповісти
https://youtu.be/lmz_x8SkvbM?si=mZ0VCk4Q_zayPDWx ...

Допомога від USA буде миттєвою...
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18.04.2024 12:07 Відповісти
Диверсию в Британии Мавзолейные уже сделали.... взрыв на заводе в Уэльсе... мрази Краснопузые Шизофреники чекисты коммунисты фашисты нацисты 💥
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18.04.2024 12:10 Відповісти
Опа , а що такое? А шо , оказывается трьетья мировая уже идет, а шольц все еще не хочет эскалации? Вас уже , дорогие немцы, эскалируют во всех позах так, что вы давно уже просто эскалатор дя рфии. Пора уже набраться смелости для Таурус и расставить все знаки над Й в слове иксигрекло
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18.04.2024 12:15 Відповісти
 
 