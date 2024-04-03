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Німецькі ультраправі опитають своїх депутатів, яких підозрюють у зв’язках з РФ

для,німеччини,afd,альтернатива

Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" планує опитати двох своїх депутатів щодо їхніх ймовірних зв’язків із проросійською мережею впливу, яку викрили минулого тижня в Європі.

Про це повідомив речник партії Даніель Тапп, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Після великодніх канікул керівництво політсили поговорить з Максиміліаном Кра, головним кандидатом від партії на червневих виборах до Європейського парламенту, і депутатом Бундестагу Петром Бистронем.

За словами речника "АдН", і Кра, і Бистронь заперечують свою провину.

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Минулого тижня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що розслідування щодо мережі впливу завдало "важливого удару" по російській дезінформації.

Той факт, що провідні політики "АдН" неодноразово з'являлися на сайті Voice of Europe, свідчить про те, що "друзі Путіна неодноразово дозволяли зробити себе частиною російського пропагандистського апарату", сказала Фезер.

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Нагадаємо, раніше журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу. Сам Бистронь вирішив оскаржити в суді ці звинувачення.

Автор: 

Німеччина (7316) росія (64871) шпигунство (984)


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- Найн шпійонен! Даст іст фантастіш!
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03.04.2024 09:31 Відповісти
- Шпіон?.. - Найн!.. - Ну, нічого, посидь ще трошки, - може пригадаєш...
P.S. На Меркельшу дещо схожа. )))

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03.04.2024 09:43 Відповісти
Німецькі ультраправі які гарні люди, які гарні їх думки і дії. Хай Бог дасть їм здоров'я
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03.04.2024 09:31 Відповісти
afd,альтернатива

Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" це ті за яких голосують виключено кацапи і які навіть Крим вважають російським а Україну нациською державою.
Для кого цей цирк???
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03.04.2024 09:42 Відповісти
Самі себе опитають?
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03.04.2024 09:32 Відповісти
Давайте саджати до в'язниці лише на основі визнання злочинцем факту скоєння злочину.
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03.04.2024 09:33 Відповісти
охота на ведьм.
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03.04.2024 10:25 Відповісти
АДН то тіпа нашої "свободи" - назвете гарну ціну і ми продамося .
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03.04.2024 10:34 Відповісти
 
 