Німецькі ультраправі опитають своїх депутатів, яких підозрюють у зв’язках з РФ
Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" планує опитати двох своїх депутатів щодо їхніх ймовірних зв’язків із проросійською мережею впливу, яку викрили минулого тижня в Європі.
Про це повідомив речник партії Даніель Тапп, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.
Після великодніх канікул керівництво політсили поговорить з Максиміліаном Кра, головним кандидатом від партії на червневих виборах до Європейського парламенту, і депутатом Бундестагу Петром Бистронем.
За словами речника "АдН", і Кра, і Бистронь заперечують свою провину.
Минулого тижня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що розслідування щодо мережі впливу завдало "важливого удару" по російській дезінформації.
Той факт, що провідні політики "АдН" неодноразово з'являлися на сайті Voice of Europe, свідчить про те, що "друзі Путіна неодноразово дозволяли зробити себе частиною російського пропагандистського апарату", сказала Фезер.
Нагадаємо, раніше журналістське розслідування виявило, що депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу. Сам Бистронь вирішив оскаржити в суді ці звинувачення.
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- Найн шпійонен! Даст іст фантастіш!
P.S. На Меркельшу дещо схожа. )))
Ультраправа німецька партія "Альтернатива для Німеччини" це ті за яких голосують виключено кацапи і які навіть Крим вважають російським а Україну нациською державою.
Для кого цей цирк???