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У Румунії серед біженців з України виявили російських шпигунів, - ЗМІ

румунія

Разом з українськими біженцями до Румунії потрапили російські шпигуни.

Про це пише місцеве видання Digi24 з посиланням на звіт Вищої ради оборони Румунії (CSAT), передає Цензор.НЕТ.

У звіті йдеться, що Румунія стала мішенню кількох шпигунів, які змогли проникнути до країни, оскільки владі "було важко розібратися, хто тікає від війни, а хто має інші цілі".

Зазначається, що серед цілей шпигунів було отримання інформації про оборону та безпеку Румунії. Також вони прагнули здобути "надзвичайно важливі дані" про допомогу, яку держава пропонує Україні. Крім того, вони шукали інформацію про військові навчання та дислокацію війська.

Також CSAT пише у звіті, про дезінформацію щодо румунської армії та лідерів країни, щоб дестабілізувати думку громадян.

Крім того, Рада оборони Румунуії розповіла про вразливості, яких Румунія зазнала внаслідок шпигунської операції. Йдеться про посилення військових інцидентів, російські кібератаки та саботаж постачання допомоги Україні.

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Автор: 

росія (65052) Румунія (1158) шпигунство (988)


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Топ коментарі
+11
Хіба тільки в Румунії феесбешні агенти?
Та й в Україні також. І навіть серед найвищих посадовців.
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16.04.2024 22:55
+8
Нічого дивного кацапня скрізь. Дохлий кацап це вже не шпигун.
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16.04.2024 22:52
+5
Це свідчить, що Х**ло на Україні не зупиниться.
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16.04.2024 22:44
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Це свідчить, що Х**ло на Україні не зупиниться.
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16.04.2024 22:44 Відповісти
а як ще до Берлiну добратись?
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16.04.2024 22:52 Відповісти
завелика честь писати про пуцьверінька з великої букви. кацастан не вартий поваги до жодного, хто там проживає.
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16.04.2024 23:09 Відповісти
та, тихо. дЕрмак - двойной огент.
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16.04.2024 22:50 Відповісти
Нічого дивного кацапня скрізь. Дохлий кацап це вже не шпигун.
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16.04.2024 22:52 Відповісти
Не факт. Краще спалити
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16.04.2024 23:24 Відповісти
Краще, але й дорожче!
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16.04.2024 23:32 Відповісти
І не дивно!
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16.04.2024 22:53 Відповісти
Хіба тільки в Румунії феесбешні агенти?
Та й в Україні також. І навіть серед найвищих посадовців.
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16.04.2024 22:55 Відповісти
Серед 11 млн. росіян України цих гнид десятки тисяч у верховній зраді, КМУ, секретаріаті президента, МВС, СБУ та в безлічі інших державних та недержавних установах. Лише вичікують своїх кацапур.
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16.04.2024 23:13 Відповісти
Надіюсь і знаю , наїдяться мамалиги по самі не хочу, Румунія все ж таки. Добре повнять чаушевску
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16.04.2024 23:04 Відповісти
Топіть їх нахер в Тисі ми скажемо що вони самі.Так набагато дешевше буде.
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16.04.2024 23:16 Відповісти
Для цього румуни у вас є контррозвідка от і працюйте…. Хоча я думаю що рашистських агентів у вас і без війни в Україні безліч було, особливо відразу після того як ви в НАТО вступили.
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16.04.2024 23:22 Відповісти
Ботоксный парень настойчивый, он увидел вашу слабость и будет давить пока сам не сдохнет или не сдохните вы.
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17.04.2024 00:24 Відповісти
по укр паспортах розумна вата з Лугандона через Рашку чкурнула у ЄС майже миттево, коли почалась повномасштабка. І я впевнений що серед них кого тільки не були. Від кадроввих шпигунів до просто бидла по життю, яке зараз позорить справжніх українських біженців за кордоном
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17.04.2024 01:00 Відповісти
Справжніми біженцями вважаються " біженці " Закарпаття?
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17.04.2024 01:25 Відповісти
Румуни молодці - оперативно спрацювали, а ось в Польщі під×уйловики вже кордон окупували.
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17.04.2024 02:00 Відповісти
Серед родичів, що виїхали закордон, у яких залишилися батьки, сестри, брати на окупованих територіях москальських кротів достатньо! І особлмво серед тих, що знаходяться в Україні.
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17.04.2024 07:36 Відповісти
Оце так новина!
За 2 роки емігровали більше 2 млн. крисчан/бімбасчан.
Деякі з них не можуть надати жодного документа українською, жоден не знає мови, але вся ця шобла- жертви війни.
"НароТ нє должєн страдать! Єнта вайна путЕна!"
Догрались з лібєрастами?
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17.04.2024 07:42 Відповісти
Здається, хтось розумний з'явився ...як перший переплив Тису, потрібно було кричати, що він кацапський шпійон
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17.04.2024 20:25 Відповісти
 
 