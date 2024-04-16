У Румунії серед біженців з України виявили російських шпигунів, - ЗМІ

Разом з українськими біженцями до Румунії потрапили російські шпигуни.

Про це пише місцеве видання Digi24 з посиланням на звіт Вищої ради оборони Румунії (CSAT), передає Цензор.НЕТ.

У звіті йдеться, що Румунія стала мішенню кількох шпигунів, які змогли проникнути до країни, оскільки владі "було важко розібратися, хто тікає від війни, а хто має інші цілі".

Зазначається, що серед цілей шпигунів було отримання інформації про оборону та безпеку Румунії. Також вони прагнули здобути "надзвичайно важливі дані" про допомогу, яку держава пропонує Україні. Крім того, вони шукали інформацію про військові навчання та дислокацію війська.

Також CSAT пише у звіті, про дезінформацію щодо румунської армії та лідерів країни, щоб дестабілізувати думку громадян.

Крім того, Рада оборони Румунуії розповіла про вразливості, яких Румунія зазнала внаслідок шпигунської операції. Йдеться про посилення військових інцидентів, російські кібератаки та саботаж постачання допомоги Україні.

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