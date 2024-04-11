Європарламент оштрафував латвійську депутатку Жданок, яку звинувачували у зв’язках з Кремлем

Європарламент визнав латвійку Тетяну Жданок порушницею кодексу поведінки депутатів та запровадив проти неї санкції. Раніше ЗМІ писали, що Жданок шпигує для Москви, а латвійська спецслужба відкрила проти неї кримінальну справу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Politico.

Європарламент провів власне адміністративне розслідування щодо Жданок. Його результати оголосила голова Європарламенту Роберта Мецола.

"Жданок, яка є членкинею Європарламенту з 2004 року, порушила частини кодексу, що стосуються декларування приватних інтересів та отримання подарунків", - сказала вона, не надавши більш детальної інформації.

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Санкції включатимуть штраф у розмірі її добових за п'ять днів, що становить €1750, також їй буде заборонено виконувати певні представницькі функції до кінця депутатського мандату в липні, після чого вона більше не буде депутаткою Європарламенту.

Апеляцію Жданок не подавала.

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Нагадаємо, у січні газета журналістських розслідувань The Insider повідомила, що Жданок роками працювала на російську Федеральну службу безпеки (ФСБ), яка є правонаступницею КДБ радянських часів. Представниця Російського Союзу Латвії як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність перед співробітниками Федеральної служби безпеки Росії, просила у них кошти на проведення заходів.