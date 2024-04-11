Європарламент оштрафував латвійську депутатку Жданок, яку звинувачували у зв’язках з Кремлем
Європарламент визнав латвійку Тетяну Жданок порушницею кодексу поведінки депутатів та запровадив проти неї санкції. Раніше ЗМІ писали, що Жданок шпигує для Москви, а латвійська спецслужба відкрила проти неї кримінальну справу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Politico.
Європарламент провів власне адміністративне розслідування щодо Жданок. Його результати оголосила голова Європарламенту Роберта Мецола.
"Жданок, яка є членкинею Європарламенту з 2004 року, порушила частини кодексу, що стосуються декларування приватних інтересів та отримання подарунків", - сказала вона, не надавши більш детальної інформації.
Санкції включатимуть штраф у розмірі її добових за п'ять днів, що становить €1750, також їй буде заборонено виконувати певні представницькі функції до кінця депутатського мандату в липні, після чого вона більше не буде депутаткою Європарламенту.
Апеляцію Жданок не подавала.
Нагадаємо, у січні газета журналістських розслідувань The Insider повідомила, що Жданок роками працювала на російську Федеральну службу безпеки (ФСБ), яка є правонаступницею КДБ радянських часів. Представниця Російського Союзу Латвії як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність перед співробітниками Федеральної служби безпеки Росії, просила у них кошти на проведення заходів.
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І вони, так і сьогодні, сидять собі у ВРУ….
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев!!!
І все? Тоді ***** купить всіх латвійських депутатів за добову виручку від продажу нафти, ще й решти чимало залишиться.