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Європарламент оштрафував латвійську депутатку Жданок, яку звинувачували у зв’язках з Кремлем

тетяна,жданок

Європарламент визнав латвійку Тетяну Жданок порушницею кодексу поведінки депутатів та запровадив проти неї санкції. Раніше ЗМІ писали, що Жданок шпигує для Москви, а латвійська спецслужба відкрила проти неї кримінальну справу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Politico.

Європарламент провів власне адміністративне розслідування щодо Жданок. Його результати оголосила голова Європарламенту Роберта Мецола.

"Жданок, яка є членкинею Європарламенту з 2004 року, порушила частини кодексу, що стосуються декларування приватних інтересів та отримання подарунків", - сказала вона, не надавши більш детальної інформації.

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Санкції включатимуть штраф у розмірі її добових за п'ять днів, що становить €1750, також їй буде заборонено виконувати певні представницькі функції до кінця депутатського мандату в липні, після чого вона більше не буде депутаткою Європарламенту.

Апеляцію Жданок не подавала.

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Нагадаємо, у січні газета журналістських розслідувань The Insider повідомила, що Жданок роками працювала на російську Федеральну службу безпеки (ФСБ), яка є правонаступницею КДБ радянських часів. Представниця Російського Союзу Латвії як мінімум з 2005 року звітувала про свою діяльність перед співробітниками Федеральної служби безпеки Росії, просила у них кошти на проведення заходів.

Автор: 

Європарламент (1045) Латвія (1347) росія (65122) шпигунство (990)


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Жданок-дуже промовисте призвище...
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11.04.2024 09:10 Відповісти
А у ВРУ так і сидить, ціла купа їздунів-ригоАНАЛІВ на московію для отримання інструктажів від прутіна, що мають вони робити для знищення України!!!
І вони, так і сьогодні, сидять собі у ВРУ….
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев!!!
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11.04.2024 09:11 Відповісти
штраф у розмірі її добових за п'ять днів, що становить €1750
І все? Тоді ***** купить всіх латвійських депутатів за добову виручку від продажу нафти, ще й решти чимало залишиться.
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11.04.2024 09:13 Відповісти
Довічне за державну зраду цій сволоті
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11.04.2024 09:26 Відповісти
Надо было не суточные отнимать а гнать ссанными тряпками в Мордор. При этом приказать Брюсселю выплатить Латвии компенсацию за последствия вредной деятельности этой дамы с 1997 года. Потому что, вступая в ЕС, мы были вынуждены пустить её в политику.
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11.04.2024 11:55 Відповісти
Вы на рожу этой членкини посмотрите: там же вся суть руцкава мира: кажется, бабенка сейчас запоет «и Ленин такой молодой…
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17.04.2024 02:05 Відповісти
 
 