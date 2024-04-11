Европарламент оштрафовал латвийского депутата Жданок, обвиняемую в связях с Кремлем
Европарламент признал латвийку Татьяну Жданок нарушительницей кодекса поведения депутатов и ввел против нее санкции. Ранее СМИ писали, что Жданок шпионит для Москвы, а латвийская спецслужба возбудила против нее уголовное дело.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Европарламент провел собственное административное расследование в отношении Жданок. Его результаты объявила глава Европарламента Роберта Мецолла.
"Жданок, являющаяся членом Европарламента с 2004 года, нарушила части кодекса, касающиеся декларирования частных интересов и получения подарков", - сказала она, не предоставив более подробной информации.
Санкции будут включать штраф в размере суточных за пять дней, что составляет €1750, также ей будет запрещено выполнять определенные представительские функции до конца депутатского мандата в июле, после чего она больше не будет депутатом Европарламента.
Апелляцию Жданок не подавала.
Напомним, в январе газета журналистских расследований The Insider сообщила, что Жданок годами работала на российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ), являющуюся правопреемницей КГБ советских времен. Представительница Российского Союза Латвии, как минимум, с 2005 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками Федеральной службы безопасности России, просила у них средства на проведение мероприятий.
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І вони, так і сьогодні, сидять собі у ВРУ….
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев!!!
І все? Тоді ***** купить всіх латвійських депутатів за добову виручку від продажу нафти, ще й решти чимало залишиться.