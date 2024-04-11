Европарламент оштрафовал латвийского депутата Жданок, обвиняемую в связях с Кремлем

Европарламент признал латвийку Татьяну Жданок нарушительницей кодекса поведения депутатов и ввел против нее санкции. Ранее СМИ писали, что Жданок шпионит для Москвы, а латвийская спецслужба возбудила против нее уголовное дело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Европарламент провел собственное административное расследование в отношении Жданок. Его результаты объявила глава Европарламента Роберта Мецолла.

"Жданок, являющаяся членом Европарламента с 2004 года, нарушила части кодекса, касающиеся декларирования частных интересов и получения подарков", - сказала она, не предоставив более подробной информации.

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Санкции будут включать штраф в размере суточных за пять дней, что составляет €1750, также ей будет запрещено выполнять определенные представительские функции до конца депутатского мандата в июле, после чего она больше не будет депутатом Европарламента.

Апелляцию Жданок не подавала.

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Напомним, в январе газета журналистских расследований The Insider сообщила, что Жданок годами работала на российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ), являющуюся правопреемницей КГБ советских времен. Представительница Российского Союза Латвии, как минимум, с 2005 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками Федеральной службы безопасности России, просила у них средства на проведение мероприятий.