РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4908 посетителей онлайн
Новости
1 641 6

Европарламент оштрафовал латвийского депутата Жданок, обвиняемую в связях с Кремлем

тетяна,жданок

Европарламент признал латвийку Татьяну Жданок нарушительницей кодекса поведения депутатов и ввел против нее санкции. Ранее СМИ писали, что Жданок шпионит для Москвы, а латвийская спецслужба возбудила против нее уголовное дело.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Европарламент провел собственное административное расследование в отношении Жданок. Его результаты объявила глава Европарламента Роберта Мецолла.

"Жданок, являющаяся членом Европарламента с 2004 года, нарушила части кодекса, касающиеся декларирования частных интересов и получения подарков", - сказала она, не предоставив более подробной информации.

Также читайте: Медведчук обвиняется в проведении операции российского влияния в ЕС, - Financial Times

Санкции будут включать штраф в размере суточных за пять дней, что составляет €1750, также ей будет запрещено выполнять определенные представительские функции до конца депутатского мандата в июле, после чего она больше не будет депутатом Европарламента.

Апелляцию Жданок не подавала.

Также читайте: Латвия может депортировать 800 россиян

Напомним, в январе газета журналистских расследований The Insider сообщила, что Жданок годами работала на российскую Федеральную службу безопасности (ФСБ), являющуюся правопреемницей КГБ советских времен. Представительница Российского Союза Латвии, как минимум, с 2005 года отчитывалась о своей деятельности перед сотрудниками Федеральной службы безопасности России, просила у них средства на проведение мероприятий.

Автор: 

Европарламент (1799) Латвия (1331) россия (95420) шпионаж (1382)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жданок-дуже промовисте призвище...
показать весь комментарий
11.04.2024 09:10 Ответить
А у ВРУ так і сидить, ціла купа їздунів-ригоАНАЛІВ на московію для отримання інструктажів від прутіна, що мають вони робити для знищення України!!!
І вони, так і сьогодні, сидять собі у ВРУ….
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев!!!
показать весь комментарий
11.04.2024 09:11 Ответить
штраф у розмірі її добових за п'ять днів, що становить €1750
І все? Тоді ***** купить всіх латвійських депутатів за добову виручку від продажу нафти, ще й решти чимало залишиться.
показать весь комментарий
11.04.2024 09:13 Ответить
Довічне за державну зраду цій сволоті
показать весь комментарий
11.04.2024 09:26 Ответить
Надо было не суточные отнимать а гнать ссанными тряпками в Мордор. При этом приказать Брюсселю выплатить Латвии компенсацию за последствия вредной деятельности этой дамы с 1997 года. Потому что, вступая в ЕС, мы были вынуждены пустить её в политику.
показать весь комментарий
11.04.2024 11:55 Ответить
Вы на рожу этой членкини посмотрите: там же вся суть руцкава мира: кажется, бабенка сейчас запоет «и Ленин такой молодой…
показать весь комментарий
17.04.2024 02:05 Ответить
 
 