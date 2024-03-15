Латвия может депортировать 800 россиян
Власти Латвии могут депортировать 800 россиян, не имеющих права на пребывание в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила представитель управления по миграции Латвии Мадара Пуке.
"В настоящее время 800 человек не получили права на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание...
Мы передали информацию об этих лицах Государственной пограничной службе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели будет понятно, находятся ли эти люди в Латвии. Если они есть, то будут изданы приказы о выезде на 30 дней", - подчеркнула Пуке.
Она отметила, что те, кто не сдал экзамен по знанию латвийского языка, могли подать заявление на временный вид на временное проживание на два года, после чего их знание латышского языка снова проверят с угрозой депортации.
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Хай здохне в ямі при дорозі...
Ти подаєш йому води -
А він вже сере на порозі!"
Кацапа нужно просто *******...
Везде всегда и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"тут срал мой дед! И я не прочь!"
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение этого народа на наших землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
Сказано про інший народ: але чим це відрізняється від опису "русских"?!!!
Їх там вже більше як латишів.
Вже починають репетувать
«ето ісконно рюскіє зємлі»
У свій час Рим завоював Дакію Політика Риму в ті часи полягала в колонізації підкорених земель шляхом надання земельних наділів та грошової допомоги колишнім легіонерам Ті створювали на них "латифундії" та ставали "панівним класом" - під охороною римських гарнізонів За десятки років служби в римській армії різноплеменні найманці переходили на спілкування "солдатським жаргоном" - на основі латини І цього ж вимагали від своїх слуг та рабів Романізована дакська знать старалася наслідувать завойовників і теж переходила на цей "жаргон" В результаті, мало-помалу, дакська мова забулася Точно те саме було і в процесі "русифікації" підкорених Московією народів Саме тому у країнах "постсовка" весь час "каламутиться" так званий "вапрос русскаязичних"! Подивися на білорусів - вони вже в одному кроці від остаточної "русифікації"! Білоруська мова частіше вже звучить у якості діалектизмів на території українсько-білоруського прикордоння (з нашого боку) - ніж у самій Білорусі! Основна маса білорусів сприймає свою рідну мову, як "инастранную", і говорить лише російською Доходить до того, що з жителів українського прикордоння білоруси насміхаються за те, що вони говорять українсько-білоруським "суржиком"!
І саме цього кацапня добивається там, де вона поселилася та живе компактно! Були спроби зробить подібне навіть у Німеччині! Знайомий був завербований в кінці 90-х у німецьку поліцію - для роботи у "русскаязичних" районах міста Єдина вимога - знання німецької мови для спілкування з колегами А по роботі він використовував російську - для спілкування з "новими німцями", які не знали німецької мови: німцями-колоністами з Сибіру, Казахстану та Поволжя та росіянами, які емігрували до Німеччини
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские плясать...
экстремист Некрасов Н. А. - «Наконец из Кенигсберга»
Хоть ты пусти ЕГО в Европу.
Где надо действовать умом,
Он напрягает только жопу.
И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
" Связаться Боже упаси!
С тремя - жидом, кацапами и ляхом. "
***
Коварен жид, хотя и слеп ;
Кичливый лях - похуже бл ** и,
кацап же - съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит" (с).
А так - надеются, что сами уползут.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы глисты сами уползали? Только от словесных угроз?
Тут тоже самое.
Руских глистов нужно не уговаривать, а вышвыривать, выводить глистогонными средствами.
Ещё вчера...