Латвия может депортировать 800 россиян

Власти Латвии могут депортировать 800 россиян, не имеющих права на пребывание в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила представитель управления по миграции Латвии Мадара Пуке.

"В настоящее время 800 человек не получили права на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание...

Мы передали информацию об этих лицах Государственной пограничной службе для дальнейшей проверки. В ближайшие недели будет понятно, находятся ли эти люди в Латвии. Если они есть, то будут изданы приказы о выезде на 30 дней", - подчеркнула Пуке.

Она отметила, что те, кто не сдал экзамен по знанию латвийского языка, могли подать заявление на временный вид на временное проживание на два года, после чего их знание латышского языка снова проверят с угрозой депортации.

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