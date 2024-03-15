Латвія може депортувати 800 росіян
Влада Латвії може депортувати 800 росіян, які не мають права на перебування у країні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила представниця управління з питань міграції Латвії Мадара Пуке.
"На цей час 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання...
Ми передали інформацію про цих осіб Державній прикордонній службі для подальшої перевірки. У найближчі тижні буде зрозуміло, чи ці люди ще перебувають у Латвії. Якщо вони є, то будуть видані накази про виїзд на 30 днів", наголосила Пуке.
Вона зазначила, що ті хто не склав екзамен зі знання латвійської мови могли подати заяву на тимчасову посвідку на тимчасове проживання на два роки, після чого їх знання латиської мови знову перевірять із загрозою депортації.
Будь ласка, зачекайте...
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Хай здохне в ямі при дорозі...
Ти подаєш йому води -
А він вже сере на порозі!"
Кацапа нужно просто *******...
Везде всегда и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"тут срал мой дед! И я не прочь!"
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение этого народа на наших землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
Сказано про інший народ: але чим це відрізняється від опису "русских"?!!!
Їх там вже більше як латишів.
Вже починають репетувать
«ето ісконно рюскіє зємлі»
У свій час Рим завоював Дакію Політика Риму в ті часи полягала в колонізації підкорених земель шляхом надання земельних наділів та грошової допомоги колишнім легіонерам Ті створювали на них "латифундії" та ставали "панівним класом" - під охороною римських гарнізонів За десятки років служби в римській армії різноплеменні найманці переходили на спілкування "солдатським жаргоном" - на основі латини І цього ж вимагали від своїх слуг та рабів Романізована дакська знать старалася наслідувать завойовників і теж переходила на цей "жаргон" В результаті, мало-помалу, дакська мова забулася Точно те саме було і в процесі "русифікації" підкорених Московією народів Саме тому у країнах "постсовка" весь час "каламутиться" так званий "вапрос русскаязичних"! Подивися на білорусів - вони вже в одному кроці від остаточної "русифікації"! Білоруська мова частіше вже звучить у якості діалектизмів на території українсько-білоруського прикордоння (з нашого боку) - ніж у самій Білорусі! Основна маса білорусів сприймає свою рідну мову, як "инастранную", і говорить лише російською Доходить до того, що з жителів українського прикордоння білоруси насміхаються за те, що вони говорять українсько-білоруським "суржиком"!
І саме цього кацапня добивається там, де вона поселилася та живе компактно! Були спроби зробить подібне навіть у Німеччині! Знайомий був завербований в кінці 90-х у німецьку поліцію - для роботи у "русскаязичних" районах міста Єдина вимога - знання німецької мови для спілкування з колегами А по роботі він використовував російську - для спілкування з "новими німцями", які не знали німецької мови: німцями-колоністами з Сибіру, Казахстану та Поволжя та росіянами, які емігрували до Німеччини
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские плясать...
экстремист Некрасов Н. А. - «Наконец из Кенигсберга»
Хоть ты пусти ЕГО в Европу.
Где надо действовать умом,
Он напрягает только жопу.
И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
" Связаться Боже упаси!
С тремя - жидом, кацапами и ляхом. "
***
Коварен жид, хотя и слеп ;
Кичливый лях - похуже бл ** и,
кацап же - съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит" (с).
А так - надеются, что сами уползут.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы глисты сами уползали? Только от словесных угроз?
Тут тоже самое.
Руских глистов нужно не уговаривать, а вышвыривать, выводить глистогонными средствами.
Ещё вчера...