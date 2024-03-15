Латвія може депортувати 800 росіян

Влада Латвії може депортувати 800 росіян, які не мають права на перебування у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила представниця управління з питань міграції Латвії Мадара Пуке.

"На цей час 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання...

Ми передали інформацію про цих осіб Державній прикордонній службі для подальшої перевірки. У найближчі тижні буде зрозуміло, чи ці люди ще перебувають у Латвії. Якщо вони є, то будуть видані накази про виїзд на 30 днів", наголосила Пуке.

Вона зазначила, що ті хто не склав екзамен зі знання латвійської мови могли подати заяву на тимчасову посвідку на тимчасове проживання на два роки, після чого їх знання латиської мови знову перевірять із загрозою депортації.

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