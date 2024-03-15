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Новини
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Латвія може депортувати 800 росіян

латвія

Влада Латвії може депортувати 800 росіян, які не мають права на перебування у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявила представниця управління з питань міграції Латвії Мадара Пуке.

"На цей час 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання...

Ми передали інформацію про цих осіб Державній прикордонній службі для подальшої перевірки. У найближчі тижні буде зрозуміло, чи ці люди ще перебувають у Латвії. Якщо вони є, то будуть видані накази про виїзд на 30 днів", наголосила Пуке.

Вона зазначила, що ті хто не склав екзамен зі знання латвійської мови могли подати заяву на тимчасову посвідку на тимчасове проживання на два роки, після чого їх знання латиської мови знову перевірять із загрозою депортації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Латвія висилає 985 громадян РФ, які не виконали вимоги закону про імміграцію

Автор: 

депортація (729) Латвія (1360)


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Топ коментарі
+7
"Кацапа звідусіль жени -
Хай здохне в ямі при дорозі...
Ти подаєш йому води -
А він вже сере на порозі!"

Кацапа нужно просто *******...
Везде всегда и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"тут срал мой дед! И я не прочь!"

Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение этого народа на наших землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
Сказано про інший народ: але чим це відрізняється від опису "русских"?!!!
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15.03.2024 06:39
+5
Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские плясать...

экстремист Некрасов Н. А. - «Наконец из Кенигсберга»
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15.03.2024 08:02
+4
Ключове слово«може».
Їх там вже більше як латишів.
Вже починають репетувать
«ето ісконно рюскіє зємлі»
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15.03.2024 07:09
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"Кацапа звідусіль жени -
Хай здохне в ямі при дорозі...
Ти подаєш йому води -
А він вже сере на порозі!"

Кацапа нужно просто *******...
Везде всегда и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"тут срал мой дед! И я не прочь!"

Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение этого народа на наших землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
Сказано про інший народ: але чим це відрізняється від опису "русских"?!!!
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15.03.2024 06:39 Відповісти
Ключове слово«може».
Їх там вже більше як латишів.
Вже починають репетувать
«ето ісконно рюскіє зємлі»
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15.03.2024 07:09 Відповісти
Знаєш - звідкіля взялися "румуни" і чому вони говорять (згідно з висновком лінгвістів) "вульгаризованою латиною"? Все дуже просто: на тій території жили племена "даків" Вони були незалежним народом та говорили мовою, яка була споріднена з слов"янськими мовами племен Карпатського регіону
У свій час Рим завоював Дакію Політика Риму в ті часи полягала в колонізації підкорених земель шляхом надання земельних наділів та грошової допомоги колишнім легіонерам Ті створювали на них "латифундії" та ставали "панівним класом" - під охороною римських гарнізонів За десятки років служби в римській армії різноплеменні найманці переходили на спілкування "солдатським жаргоном" - на основі латини І цього ж вимагали від своїх слуг та рабів Романізована дакська знать старалася наслідувать завойовників і теж переходила на цей "жаргон" В результаті, мало-помалу, дакська мова забулася Точно те саме було і в процесі "русифікації" підкорених Московією народів Саме тому у країнах "постсовка" весь час "каламутиться" так званий "вапрос русскаязичних"! Подивися на білорусів - вони вже в одному кроці від остаточної "русифікації"! Білоруська мова частіше вже звучить у якості діалектизмів на території українсько-білоруського прикордоння (з нашого боку) - ніж у самій Білорусі! Основна маса білорусів сприймає свою рідну мову, як "инастранную", і говорить лише російською Доходить до того, що з жителів українського прикордоння білоруси насміхаються за те, що вони говорять українсько-білоруським "суржиком"!
І саме цього кацапня добивається там, де вона поселилася та живе компактно! Були спроби зробить подібне навіть у Німеччині! Знайомий був завербований в кінці 90-х у німецьку поліцію - для роботи у "русскаязичних" районах міста Єдина вимога - знання німецької мови для спілкування з колегами А по роботі він використовував російську - для спілкування з "новими німцями", які не знали німецької мови: німцями-колоністами з Сибіру, Казахстану та Поволжя та росіянами, які емігрували до Німеччини
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15.03.2024 07:59 Відповісти
Нє, ну про Німеччину ти загнув. Його найняли для роботи з люмпеном, який не хоче вчити німецьку мову. Рано чи пізно їм доведеться складати іспит інакше- нах Руссланд. Я, наприклад , знаю одну турчиню, яка вже пʼять років живе у Франції і ні в зуб ногою.
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15.03.2024 08:26 Відповісти
Так саме про таких я й писав! Серед "русских немцев" повно таких! Вони "выехали из Рассии", але забули "Рассию из себя вывезти"!
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15.03.2024 08:28 Відповісти
а чого починають, вони усю війну в Україні то роблять.
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15.03.2024 21:39 Відповісти
А що забули в Европі козломорду репожери? Як кукурікав знаменитий єфіопський поєт Пушкін для кацапні : и дим отечества нам сладок і пріятен. Так що кацапня, вйо пад радния бярезки.
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15.03.2024 07:37 Відповісти
Наконец из Кенигсберга
Я приблизился к стране,
Где не любят Гуттенберга
И находят вкус в говне.
Выпил русского настою,
Услыхал "***** мать",
И пошли передо мною
Рожи русские плясать...

экстремист Некрасов Н. А. - «Наконец из Кенигсберга»
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15.03.2024 08:02 Відповісти
Кацап останется кацапом,

Хоть ты пусти ЕГО в Европу.

Где надо действовать умом,

Он напрягает только жопу.

И потому-то на Руси

Завещано аж Мономахом:

" Связаться Боже упаси!

С тремя - жидом, кацапами и ляхом. "

***

Коварен жид, хотя и слеп ;

Кичливый лях - похуже бл ** и,

кацап же - съест с тобою хлеб,

И тут же в суп тебе нагадит" (с).
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15.03.2024 08:44 Відповісти
ти там обережно з останнім реченням: одна ве там анекдоб розказала про євреїв - крар"єра здохла. а тобу у Європі світитиме іск. такі вірші - тільки у вузькому колі зараз.
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15.03.2024 21:41 Відповісти
за порєбрік ватанів!!
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15.03.2024 08:30 Відповісти
Молодці балтійські країни.
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15.03.2024 08:31 Відповісти
Прекрасно. Мені подобається рівень їхньої русофобії. Вони вже давно в авангарді цього процесу.
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15.03.2024 08:40 Відповісти
Если бы могла - давно бы вышвырнула.
А так - надеются, что сами уползут.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы глисты сами уползали? Только от словесных угроз?
Тут тоже самое.
Руских глистов нужно не уговаривать, а вышвыривать, выводить глистогонными средствами.
Ещё вчера...
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15.03.2024 09:01 Відповісти
може вони вже звалили, раз не подали документи.
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15.03.2024 21:43 Відповісти
 
 