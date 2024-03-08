Латвия начала выселение россиян со своей территории
Латвийские власти приказали первым россиянам, у которых истек срок действия вида на жительство, покинуть территорию страны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Миграционное ведомство в Риге сообщает, что сообщения о выселении уже получили шестеро российских граждан. Двое из них уже покинули страну, сообщила глава ведомства Майра Розе. Остальные четверо должны сделать это в течение 30 дней.
Напомним, что в латвийское миграционное законодательство осенью 2022 года были введены изменения из-за российской агрессии России против Украины.
Теперь каждый, кто хочет легально жить в Латвии с российским паспортом, должен подать заявку на получение статуса постоянного жителя и – за редким исключением – подтвердить знание латышского языка, пригодного для повседневного использования, на языковом экзамене.
Теперь лица, не предоставившие соответствующие документы и не получившие вид на жительство в Латвии, должны покинуть страну.
По информации латвийской миграционной службы, сегодня в стране проживают около 1000 россиян, но половина из них уже покинула балтийскую страну через границу с другими европейскими странами.
Женіть кацапів зі своєї території 🙁
На парасєї ж харашо, - путєн, скрєпи, лапті, щі - чого лізти в бездуховну гейропу?
Зате в нас усіляким приблудам громадянство роздають.
В українців вже є сумний досвід з цього приводу . Теж пригріли в себе за пазухою - змію , а вона й - віддячила .
Не повторюйте наших помилок , гоніть русню завчасно - нах зі своєї землі .
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
Так було перед другою світовою війною: німці Судет, які проживали в Чехословаччині, район Данціг в Польщі...
В наші часи Крим, ЛуганДон.
Хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаеш йому води
А він вже сере на порозі !!!"