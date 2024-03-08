РУС
Латвия начала выселение россиян со своей территории

Латвийские власти приказали первым россиянам, у которых истек срок действия вида на жительство, покинуть территорию страны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Миграционное ведомство в Риге сообщает, что сообщения о выселении уже получили шестеро российских граждан. Двое из них уже покинули страну, сообщила глава ведомства Майра Розе. Остальные четверо должны сделать это в течение 30 дней.

Напомним, что в латвийское миграционное законодательство осенью 2022 года были введены изменения из-за российской агрессии России против Украины.

Читайте также: Латвия первой из стран ЕС вводит ограничения на ввоз аграрной продукции из России и Беларуси

Теперь каждый, кто хочет легально жить в Латвии с российским паспортом, должен подать заявку на получение статуса постоянного жителя и – за редким исключением – подтвердить знание латышского языка, пригодного для повседневного использования, на языковом экзамене.

Теперь лица, не предоставившие соответствующие документы и не получившие вид на жительство в Латвии, должны покинуть страну.

По информации латвийской миграционной службы, сегодня в стране проживают около 1000 россиян, но половина из них уже покинула балтийскую страну через границу с другими европейскими странами.

Читайте также: Массового выдворения граждан РФ из Латвии, скорее всего, не будет, - глава МВД Козловскис

