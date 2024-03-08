Латвія почала виселення росіян зі своєї території

Латвійська влада наказала першим росіянам, у яких закінчився термін дії посвідки, покинути територію країни.

Міграційне відомство в Ризі повідомляє, що повідомлення про виселення вже отримали шість російських громадян. Двоє з них уже покинули країну, повідомила глава відомства Майра Розе. Решта четверо мають зробити це протягом 30 днів.

Нагадаємо, що у латвійське міграційне законодавство восени 2022 року було запроваджено зміни через російську агресію Росії проти України.

Тепер кожен, хто хоче легально жити в Латвії з російським паспортом, має подати заявку на отримання статусу постійного жителя і - за рідкісним винятком - підтвердити знання латиської мови, придатної для повсякденного використання, на мовному іспиті.

Тепер особи, які не надали відповідні документи і не отримали посвідку про проживання в Латвії, повинні покинути країну.

За інформацією латвійської міграційної служби, сьогодні у країні проживає близько 1000 росіян, але половина з них уже покинула балтійську країну через кордон з іншими європейськими країнами.

