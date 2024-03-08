Латвія почала виселення росіян зі своєї території
Латвійська влада наказала першим росіянам, у яких закінчився термін дії посвідки, покинути територію країни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Міграційне відомство в Ризі повідомляє, що повідомлення про виселення вже отримали шість російських громадян. Двоє з них уже покинули країну, повідомила глава відомства Майра Розе. Решта четверо мають зробити це протягом 30 днів.
Нагадаємо, що у латвійське міграційне законодавство восени 2022 року було запроваджено зміни через російську агресію Росії проти України.
Тепер кожен, хто хоче легально жити в Латвії з російським паспортом, має подати заявку на отримання статусу постійного жителя і - за рідкісним винятком - підтвердити знання латиської мови, придатної для повсякденного використання, на мовному іспиті.
Тепер особи, які не надали відповідні документи і не отримали посвідку про проживання в Латвії, повинні покинути країну.
За інформацією латвійської міграційної служби, сьогодні у країні проживає близько 1000 росіян, але половина з них уже покинула балтійську країну через кордон з іншими європейськими країнами.
Женіть кацапів зі своєї території 🙁
На парасєї ж харашо, - путєн, скрєпи, лапті, щі - чого лізти в бездуховну гейропу?
Зате в нас усіляким приблудам громадянство роздають.
В українців вже є сумний досвід з цього приводу . Теж пригріли в себе за пазухою - змію , а вона й - віддячила .
Не повторюйте наших помилок , гоніть русню завчасно - нах зі своєї землі .
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
Так було перед другою світовою війною: німці Судет, які проживали в Чехословаччині, район Данціг в Польщі...
В наші часи Крим, ЛуганДон.
Хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаеш йому води
А він вже сере на порозі !!!"