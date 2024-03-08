УКР
Латвія почала виселення росіян зі своєї території

Латвійська влада наказала першим росіянам, у яких закінчився термін дії посвідки, покинути територію країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міграційне відомство в Ризі повідомляє, що повідомлення про виселення вже отримали шість російських громадян. Двоє з них уже покинули країну, повідомила глава відомства Майра Розе. Решта четверо мають зробити це протягом 30 днів.

Нагадаємо, що у латвійське міграційне законодавство восени 2022 року було запроваджено зміни через російську агресію Росії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд Латвії затвердив 5-річний план укріплення кордону з РФ та Білоруссю вартістю 303 млн євро

Тепер кожен, хто хоче легально жити в Латвії з російським паспортом, має подати заявку на отримання статусу постійного жителя і - за рідкісним винятком - підтвердити знання латиської мови, придатної для повсякденного використання, на мовному іспиті.

Тепер особи, які не надали відповідні документи і не отримали посвідку про проживання в Латвії, повинні покинути країну.

За інформацією латвійської міграційної служби, сьогодні у країні проживає близько 1000 росіян, але половина з них уже покинула балтійську країну через кордон з іншими європейськими країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія першою з країн ЄС запроваджує обмеження на ввезення аграрної продукції з Росії та Білорусі

+28
08.03.2024 12:55 Відповісти
+26
...в одних трусєлях і за порєбрік!
08.03.2024 12:47 Відповісти
+25
Молодці , латиші , так тримати !!

Женіть кацапів зі своєї території 🙁
08.03.2024 12:52 Відповісти
...в одних трусєлях і за порєбрік!
08.03.2024 12:47 Відповісти
Заодно і шпигунів позбудуться, молодці
08.03.2024 12:54 Відповісти
Так їх, так, ату, собак скаженних, копняками під срацю гнати, щоб аж синокацапське рило об уральські гори розквасили
08.03.2024 12:58 Відповісти
Окупантам немає місця серед цивілізованих людей. Нехай матюкаються па руське в себе вдома, на масковії
08.03.2024 13:38 Відповісти
В Ризі самі відбиті рашистські мерзоти.
08.03.2024 12:50 Відповісти
Нах@й - це тудии! ))
08.03.2024 12:50 Відповісти
Молодці , латиші , так тримати !!

Женіть кацапів зі своєї території 🙁
08.03.2024 12:52 Відповісти
Неясно чого вони там сиділи?
На парасєї ж харашо, - путєн, скрєпи, лапті, щі - чого лізти в бездуховну гейропу?
08.03.2024 12:53 Відповісти
Хватіт любіть родіну іздалєка.
08.03.2024 12:55 Відповісти
"половина з них уже покинула балтійську країну через кордон з іншими європейськими країнами"
08.03.2024 23:35 Відповісти
08.03.2024 12:55 Відповісти
08.03.2024 12:56 Відповісти
Жаль, нет подходящей гифки со свинособакой.
08.03.2024 12:57 Відповісти
Ну шо тепер х¥$ло має захопити Ригу чи обісцятись вкотре.
08.03.2024 12:57 Відповісти
звучить дуже гарно...
08.03.2024 12:57 Відповісти
Московиты должны быть рады, что возвращаются в родную говень.
08.03.2024 12:58 Відповісти
А як будуть раді російські "патріоти" поверненню своїх закордонних "колег".
08.03.2024 13:01 Відповісти
"половина з них уже покинула балтійську країну через кордон з іншими європейськими країнами"
08.03.2024 23:36 Відповісти
Початок є маємо надію що й далі так буде, в інших сусідів також
08.03.2024 12:58 Відповісти
Топіть москалів в Балтійську морі
08.03.2024 12:58 Відповісти
А шо з ними чикатись - до кордону підвезли -- за руки - ноги взяли - перекинули -- ділов то
08.03.2024 13:01 Відповісти
Кацапам не місце в цивілізованих країнах.
Зате в нас усіляким приблудам громадянство роздають.
08.03.2024 13:01 Відповісти
Шесть громадян. Потужно. Латыши сами, сознательно превратили свою страну в дачный поселок для кацапских богачей. Вряд ли они смогут от них легко отказаться.
08.03.2024 13:02 Відповісти
Швидше за бідняків
08.03.2024 13:18 Відповісти
Все вірно . ! Лучше перебдєть чєм недобдєть .
В українців вже є сумний досвід з цього приводу . Теж пригріли в себе за пазухою - змію , а вона й - віддячила .
Не повторюйте наших помилок , гоніть русню завчасно - нах зі своєї землі .
08.03.2024 13:03 Відповісти
Латиші, порада - женить їх накуй усіх, не пожалкуєте. Не дякуйте ...
08.03.2024 13:03 Відповісти
Невже вишлють головну раша комуністку Елену Лукьянову, праву руку Зюганова, дочку автора савєцкай конституции, яка намагалася через раша журналістів Муждабаєва в Україну внедритися ?
08.03.2024 13:04 Відповісти
І це правильне рішення, бо де кацапи, там їх "русский мир", "их земля", потім їх танки, піп і вчитель.
08.03.2024 13:05 Відповісти
"Кацапа нужно просто *******!
Везде, всегда, и кто, чем хошь!...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед! И я не прочь!..."
08.03.2024 14:06 Відповісти
в родниє *****
08.03.2024 13:06 Відповісти
Фашистські режими формують з громадян не титульної нація ворожі країні їх проживання співтовариства, які провокують на спротив і нарешті використовують як привід для втручання у внутрішні справи, агресії з метою "захисту угнєтаемих русскоязичних"...

Так було перед другою світовою війною: німці Судет, які проживали в Чехословаччині, район Данціг в Польщі...

В наші часи Крим, ЛуганДон.
08.03.2024 13:07 Відповісти
,,кацапа звідусіль жени
Хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаеш йому води
А він вже сере на порозі !!!"
08.03.2024 13:09 Відповісти
у Німеччину переїдуть. Зараз Німеччина приймає все кацапське лайно до себе.
08.03.2024 13:20 Відповісти
формально так, але німці вміють маніпулювати бірократськімі закавиками, а рашистів поза глаза вони не *******
08.03.2024 14:01 Відповісти
ну тому вони і їдуть з Латвії до Німеччини, бо у Латвії нема бюрократичних закавик - там все однозначно. А росіян в Латвії не ******* не поза очі, а прямо в очі.
08.03.2024 14:07 Відповісти
Нафуй з пляжа. Це якщо коротко...
08.03.2024 13:57 Відповісти
На фейсбуці читаю коментарі під різними статтями про Україну. Так ось, самі зашкварні від прибалтійської вати. Таке враження,що вони досі не прокинулись після розвалу совка. І саме більше їх до речі у Латвії. Так що все правильно уряд робить.
08.03.2024 14:46 Відповісти
А могли бы в банки из-под шпрот закатывать...
08.03.2024 14:46 Відповісти
Євросоюзу потрібно взяти приклад з Латвії так як в більшості заїхавших з рашки являються засланими агентурою ФСБ або пропагандонами,за приклад можна взяти Польщу де вже почалося розхитування стабільності руками самих поляків,те саме Угорщина та Словаччина..
08.03.2024 18:15 Відповісти
 
 