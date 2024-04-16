В Румынии, среди беженцев из Украины, обнаружили российских шпионов, - СМИ
Вместе с украинскими беженцами в Румынию попали российские шпионы.
Об этом пишет местное издание Digi24 со ссылкой на отчет Высшего совета обороны Румынии (CSAT), передает Цензор.НЕТ.
В отчете говорится, что Румыния стала мишенью нескольких шпионов, которые смогли проникнуть в страну, поскольку властям "было трудно разобраться, кто убегает от войны, а кто имеет другие цели".
Среди целей шпионов было получение информации об обороне и безопасности Румынии. Также они стремились получить "чрезвычайно важные данные" о помощи, которую государство предлагает Украине. Кроме того, они искали информацию о военных учениях и дислокации войска.
Также CSAT пишет в отчете о дезинформации о румынской армии и лидерах страны, чтобы дестабилизировать мнение граждан.
Кроме того, Совет обороны Румынии рассказал об уязвимостях, которые Румыния испытала в результате шпионской операции. Речь идет об усилении военных инцидентов, российских кибератаках и саботаже поставок помощи Украине.
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Та й в Україні також. І навіть серед найвищих посадовців.
За 2 роки емігровали більше 2 млн. крисчан/бімбасчан.
Деякі з них не можуть надати жодного документа українською, жоден не знає мови, але вся ця шобла- жертви війни.
"НароТ нє должєн страдать! Єнта вайна путЕна!"
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