В Румынии, среди беженцев из Украины, обнаружили российских шпионов, - СМИ

Вместе с украинскими беженцами в Румынию попали российские шпионы.

Об этом пишет местное издание Digi24 со ссылкой на отчет Высшего совета обороны Румынии (CSAT), передает Цензор.НЕТ.

В отчете говорится, что Румыния стала мишенью нескольких шпионов, которые смогли проникнуть в страну, поскольку властям "было трудно разобраться, кто убегает от войны, а кто имеет другие цели".

Среди целей шпионов было получение информации об обороне и безопасности Румынии. Также они стремились получить "чрезвычайно важные данные" о помощи, которую государство предлагает Украине. Кроме того, они искали информацию о военных учениях и дислокации войска.

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Также CSAT пишет в отчете о дезинформации о румынской армии и лидерах страны, чтобы дестабилизировать мнение граждан.

Кроме того, Совет обороны Румынии рассказал об уязвимостях, которые Румыния испытала в результате шпионской операции. Речь идет об усилении военных инцидентов, российских кибератаках и саботаже поставок помощи Украине.