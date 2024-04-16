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В Румынии, среди беженцев из Украины, обнаружили российских шпионов, - СМИ

румунія

Вместе с украинскими беженцами в Румынию попали российские шпионы.

Об этом пишет местное издание Digi24 со ссылкой на отчет Высшего совета обороны Румынии (CSAT), передает Цензор.НЕТ.

В отчете говорится, что Румыния стала мишенью нескольких шпионов, которые смогли проникнуть в страну, поскольку властям "было трудно разобраться, кто убегает от войны, а кто имеет другие цели".

Среди целей шпионов было получение информации об обороне и безопасности Румынии. Также они стремились получить "чрезвычайно важные данные" о помощи, которую государство предлагает Украине. Кроме того, они искали информацию о военных учениях и дислокации войска.

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Также CSAT пишет в отчете о дезинформации о румынской армии и лидерах страны, чтобы дестабилизировать мнение граждан.

Кроме того, Совет обороны Румынии рассказал об уязвимостях, которые Румыния испытала в результате шпионской операции. Речь идет об усилении военных инцидентов, российских кибератаках и саботаже поставок помощи Украине.

Автор: 

россия (95339) Румыния (1086) шпионаж (1379)


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Топ комментарии
+11
Хіба тільки в Румунії феесбешні агенти?
Та й в Україні також. І навіть серед найвищих посадовців.
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16.04.2024 22:55
+8
Нічого дивного кацапня скрізь. Дохлий кацап це вже не шпигун.
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16.04.2024 22:52
+5
Це свідчить, що Х**ло на Україні не зупиниться.
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16.04.2024 22:44
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Це свідчить, що Х**ло на Україні не зупиниться.
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16.04.2024 22:44 Ответить
а як ще до Берлiну добратись?
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16.04.2024 22:52 Ответить
завелика честь писати про пуцьверінька з великої букви. кацастан не вартий поваги до жодного, хто там проживає.
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16.04.2024 23:09 Ответить
та, тихо. дЕрмак - двойной огент.
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16.04.2024 22:50 Ответить
Нічого дивного кацапня скрізь. Дохлий кацап це вже не шпигун.
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16.04.2024 22:52 Ответить
Не факт. Краще спалити
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16.04.2024 23:24 Ответить
Краще, але й дорожче!
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16.04.2024 23:32 Ответить
І не дивно!
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16.04.2024 22:53 Ответить
Хіба тільки в Румунії феесбешні агенти?
Та й в Україні також. І навіть серед найвищих посадовців.
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16.04.2024 22:55 Ответить
Серед 11 млн. росіян України цих гнид десятки тисяч у верховній зраді, КМУ, секретаріаті президента, МВС, СБУ та в безлічі інших державних та недержавних установах. Лише вичікують своїх кацапур.
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16.04.2024 23:13 Ответить
Надіюсь і знаю , наїдяться мамалиги по самі не хочу, Румунія все ж таки. Добре повнять чаушевску
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16.04.2024 23:04 Ответить
Топіть їх нахер в Тисі ми скажемо що вони самі.Так набагато дешевше буде.
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16.04.2024 23:16 Ответить
Для цього румуни у вас є контррозвідка от і працюйте…. Хоча я думаю що рашистських агентів у вас і без війни в Україні безліч було, особливо відразу після того як ви в НАТО вступили.
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16.04.2024 23:22 Ответить
Ботоксный парень настойчивый, он увидел вашу слабость и будет давить пока сам не сдохнет или не сдохните вы.
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17.04.2024 00:24 Ответить
по укр паспортах розумна вата з Лугандона через Рашку чкурнула у ЄС майже миттево, коли почалась повномасштабка. І я впевнений що серед них кого тільки не були. Від кадроввих шпигунів до просто бидла по життю, яке зараз позорить справжніх українських біженців за кордоном
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17.04.2024 01:00 Ответить
Справжніми біженцями вважаються " біженці " Закарпаття?
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17.04.2024 01:25 Ответить
Румуни молодці - оперативно спрацювали, а ось в Польщі під×уйловики вже кордон окупували.
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17.04.2024 02:00 Ответить
Серед родичів, що виїхали закордон, у яких залишилися батьки, сестри, брати на окупованих територіях москальських кротів достатньо! І особлмво серед тих, що знаходяться в Україні.
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17.04.2024 07:36 Ответить
Оце так новина!
За 2 роки емігровали більше 2 млн. крисчан/бімбасчан.
Деякі з них не можуть надати жодного документа українською, жоден не знає мови, але вся ця шобла- жертви війни.
"НароТ нє должєн страдать! Єнта вайна путЕна!"
Догрались з лібєрастами?
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17.04.2024 07:42 Ответить
Здається, хтось розумний з'явився ...як перший переплив Тису, потрібно було кричати, що він кацапський шпійон
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17.04.2024 20:25 Ответить
 
 