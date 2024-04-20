Гражданин Латвии обвиняется в планировании диверсий в Украине
В Латвии прокуратура предъявила обвинение гражданину страны по подозрению в том, что он отправился в Украину для диверсий.
Обвиняемым является Иван Тарабанов, а рассмотрение его дела в Рижском городском суде назначено на 7 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Мужчину обвиняют в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте и поездке в целях терроризма. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
Как отмечено, в январе 2022 года обвиняемый отправился для участия в войне на территории Украины, нарушив латвийское законодательство.
Мужчина получил от точно не установленного в уголовном процессе лица - "Александра" - задачу провести диверсию с использованием элементов поджога на территории Украины.
Позже мужчина отправился в Украину, чтобы реализовать задуманное. Более подробную информацию в прокуратуре не раскрывают.
Перед тем как дело было направлено в прокуратуру, ее расследованием занималась Служба госбезопасности Латвии.
В настоящее время ведомство проверяет информацию о возможном незаконном участии нескольких граждан Латвии в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.
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