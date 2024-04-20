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Гражданин Латвии обвиняется в планировании диверсий в Украине

Латвія

В Латвии прокуратура предъявила обвинение гражданину страны по подозрению в том, что он отправился в Украину для диверсий.

Обвиняемым является Иван Тарабанов, а рассмотрение его дела в Рижском городском суде назначено на 7 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Мужчину обвиняют в попытке незаконного участия в вооруженном конфликте и поездке в целях терроризма. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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Как отмечено, в январе 2022 года обвиняемый отправился для участия в войне на территории Украины, нарушив латвийское законодательство.

Мужчина получил от точно не установленного в уголовном процессе лица - "Александра" - задачу провести диверсию с использованием элементов поджога на территории Украины.

Позже мужчина отправился в Украину, чтобы реализовать задуманное. Более подробную информацию в прокуратуре не раскрывают.

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Перед тем как дело было направлено в прокуратуру, ее расследованием занималась Служба госбезопасности Латвии.

В настоящее время ведомство проверяет информацию о возможном незаконном участии нескольких граждан Латвии в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил.

Автор: 

задержание (6673) Латвия (1329) диверсия (294)


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Прочитавши тільки заголовок, я подумав, кацап. Відкриваю, читаю, точно кацап
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20.04.2024 19:07 Ответить
Їх у Латвії як тарганів!
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20.04.2024 19:14 Ответить
Ця мразота заполонила всю Європу. Цей, зрозуміло, з радянської спадщини. Але за три десятка останніх років росія масово експортувала своїх вишкребків до країн Заходу. Тому зараз маємо в цих країнах антиукраїнські виступи, заходи, навіть поступки їхніх урядів. Бо вони вже к громадяни впливають на західне суспільство. Цей Троянський кінь має бути спалений.
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20.04.2024 19:19 Ответить
типове латвійське імя та прізвище.
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20.04.2024 19:17 Ответить
ну чистокровний латиш. та й ім*я в нього таке латишське: ваня та ще й тарабанов. Органам державної безпеки Латвії велика подяка.
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20.04.2024 19:21 Ответить
❗️ В автівці причетних до вбиства поліцейського знайшли **********, - керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони

За його словами, віськові батько і син на прізвище Васілаке можуть сісти за ґрати з 9 до 15 років або довічно.
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20.04.2024 19:55 Ответить
Мудак, який вбив 6 військовослужбовців які повернулися з АТО - на свободі, а тут за убивство поліцейського - довічно. Цирк
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20.04.2024 20:10 Ответить
 
 