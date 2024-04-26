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Російські шпигуни не завадять підтримці України, - Столтенберг

Столтенберг: Російські шпигуни не завадять підтримці України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 26 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Столтенберг закликав членів НАТО зберігати пильність у зв’язку з прихованою діяльністю Росії по всьому Альянсу.

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"Минулого тижня Німеччина заарештувала осіб, звинувачених у шпигунстві і диверсіях. А сьогодні у Великій Британії п’ятьом були висунуті звинувачення у зв'язку з ворожою державною діяльністю на користь Росії", – нагадав він.

Генсек запевнив, що члени НАТО "повністю солідарні" з Німеччиною та Британією.

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"Такі дії є небезпечними і неприйнятними. Вони не зупинять нас від надання підтримки Україні. І ми тісно координуємо наші дії у відповідь на будь-які ворожі дії проти членів НАТО", – підкреслив він.

Автор: 

шпигунство (984) Столтенберг Єнс (1595)


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і навіть привладні?
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26.04.2024 22:01 Відповісти
Ледве не подумай, що не завадять вступу до НАТО. Факір був п'яний і перед виборами фокус з вступом до НАТО не вдався і не допоміг. Закріплюй, не закріплюй, все одно НАТО не бачити.
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26.04.2024 22:02 Відповісти
шановне панство, нас в 19му в такий бродячий цирк занесло,
шо вишкрябуватися з цього кловунярського броньований дніщя - ногті зітремо до пліч.
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26.04.2024 22:06 Відповісти
КРАСАВА )))
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26.04.2024 22:08 Відповісти
Гарно сказав. Проте знову сьогодні. Нам розкручують тези : йде допомога, міст знищимо, готуємо контрнаступ - це все для тих, кому з 2019 року вішають локшину з відеозвітів Боневтіка. Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: татар або поляків. Бо армії були за розміром непорівнянні. Як і сьогодні. Та ще й перевага кацапів в озброєні. Хто не вчив історію, той вірить у Леопарди або Абрамси, Ф-16 або Таурси. Це ЗНАВ ЗАЛУЖНИЙ, але не сказав. Не міг він такого сказати - його вже .... прибирали. Він лише озвучив про зупинку наступу ЗСУ. Що Зеленському вкрай не сподобалось. Ну як казати про НЕЗДАТНІСТЬ наших ЗСУ самостійно розгромити московію, коли народ чекає чудо ? Наші політики повинні про це заявити увесь голос на світ, на Європу ! Україна повинна це сказати чесно. Франція заявила про Легіон, то хапайтесь за соломинку, а не з надутими щоками відмахуватись від шансу. Не має закону - зробіть вночі. А вранці французи мають бути в Одесі ! Легіон зайде, тоді потягнуться інші країни, які бачать зовсім не те що їм малює Зеленський. "за нас ніхто не буде воювати!" Вау, а хто ж тоді воює ! Як я бачу перемогу ? Ми з союзниками женемо кацапів до кордонів 1991 року. Іншого не буде. Хоч плач.
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26.04.2024 22:20 Відповісти
ЗСУ вже чудо сотворили - утримали сарану.
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26.04.2024 22:34 Відповісти
Це чудово. Але сьогодні цього замало. Щоб було завтра !
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26.04.2024 22:47 Відповісти
Необхідно тісніше та ще більш скоординованіше координувати , очевидно. Менше з тим,... що й казати.
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26.04.2024 22:38 Відповісти
Достатньо одного Зеленського...
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27.04.2024 10:13 Відповісти
 
 