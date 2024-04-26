Російські шпигуни не завадять підтримці України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що викриті в останні дні випадки шпигунства на користь Росії в державах-членах Альянсу не завадять наданню військової допомоги Україні.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні 26 квітня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Столтенберг закликав членів НАТО зберігати пильність у зв’язку з прихованою діяльністю Росії по всьому Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Китай хоче налагодити добрі стосунки з Заходом, то йому потрібно припинити підтримувати Росію, - Столтенберг

"Минулого тижня Німеччина заарештувала осіб, звинувачених у шпигунстві і диверсіях. А сьогодні у Великій Британії п’ятьом були висунуті звинувачення у зв'язку з ворожою державною діяльністю на користь Росії", – нагадав він.

Генсек запевнив, що члени НАТО "повністю солідарні" з Німеччиною та Британією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для перемоги України ще не пізно, більша підтримка вже на підході, але союзники повинні прискоритись, - Столтенберг

"Такі дії є небезпечними і неприйнятними. Вони не зупинять нас від надання підтримки Україні. І ми тісно координуємо наші дії у відповідь на будь-які ворожі дії проти членів НАТО", – підкреслив він.