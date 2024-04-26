Якщо Китай хоче налагодити добрі стосунки з Заходом, то йому потрібно припинити підтримувати Росію, - Столтенберг

Для Росії "життєво важлива" допомога від Китаю, щоб продовжувати вести війну проти України. Торік РФ імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Китай також працює над тим, аби забезпечити Росію кращими супутниковими спроможностями. Пекін каже, що прагне добрих відносин із Заходом, і водночас продовжує роздмухувати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть робити одночасно одне та друге", - сказав Столтенберг.

Він закликав західні країни уникати залежності від Китаю, як раніше залежали від Росії.

"У минулому ми зробили помилку, ставши залежними від російської нафти та газу. Ми не повинні повторювати цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, його сировини, його технологій робить нас уразливими", – резюмував генсек Альянсу.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив союзникам, що шанси України на перемогу у війні, яку проти неї веде Росія, залежить від швидкості військової підтримки Києва. Проте зазначив, що в останні місяці "союзники по НАТО не надали підтримку, яку обіцяли" Києву.

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