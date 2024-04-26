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Якщо Китай хоче налагодити добрі стосунки з Заходом, то йому потрібно припинити підтримувати Росію, - Столтенберг

столтенберг

Для Росії "життєво важлива" допомога від Китаю, щоб продовжувати вести війну проти України. Торік РФ імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Китай також працює над тим, аби забезпечити Росію кращими супутниковими спроможностями. Пекін каже, що прагне добрих відносин із Заходом, і водночас продовжує роздмухувати найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни. Вони не можуть робити одночасно одне та друге", - сказав Столтенберг.

Він закликав західні країни уникати залежності від Китаю, як раніше залежали від Росії.

"У минулому ми зробили помилку, ставши залежними від російської нафти та газу. Ми не повинні повторювати цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, його сировини, його технологій робить нас уразливими", – резюмував генсек Альянсу.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив союзникам, що шанси України на перемогу у війні, яку проти неї веде Росія, залежить від швидкості військової підтримки Києва. Проте зазначив, що  в останні місяці "союзники по НАТО не надали підтримку, яку обіцяли" Києву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримуючи Україну, ми допомагаємо їй знищувати бойові можливості РФ, які можуть бути загрозою для НАТО, - Столтенберг

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Китай (4501) росія (64911) Столтенберг Єнс (1595)


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Торгівля Заходу з Китаєм не зупинялась - чим він иого лякає
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26.04.2024 07:26 Відповісти
Капитан очевидность
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26.04.2024 08:25 Відповісти
Китай вже давно налагодив. Ви самі радо будували там заводи, бо дешева робоча сила. Тепер економіка всього світу залежить від китаю. Тому китай в ср#ці мав ваші пусті заяви.
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26.04.2024 08:41 Відповісти
"піднебесна" вирішила замінити інтеграцію в світову економіку інтеграцією засраші в Китай
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26.04.2024 09:16 Відповісти
"Большая часть иностранных электронных компонентов, используемых в российских ракетах, произведены в США (81%), в Швейцарии (8%) и по 3,5% - в Германии и Японии.Согласно распоряжению, по меньшей мере 53 типа электронной компонентной базы (микросхемы, чипы) - иностранного производства. Речь идет о компонентах таких компаний, как STMicroelectronics (Швейцария), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) и Cypress Semiconductor (США) ."

"В российских ракетах, которым враг бьет по Украине, находят иностранные компоненты. При этом 70% деталей приходится на американские компании."
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26.04.2024 10:11 Відповісти
 
 