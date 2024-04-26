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Если Китай хочет наладить хорошие отношения с Западом, ему нужно перестать поддерживать Россию, - Столтенберг

столтенберг

Для России "жизненно важна" помощь от Китая, чтобы продолжать вести войну против Украины. В прошлом году РФ импортировала из Китая 90% своей микроэлектроники, которая используется для производства ракет, танков и самолетов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Китай также работает над тем, чтобы обеспечить Россию лучшими спутниковыми возможностями. Пекин говорит, что стремится к хорошим отношениям с Западом, и одновременно продолжает раздувать крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Они не могут делать одновременно одно и второе", - сказал Столтенберг.

Он призвал западные страны избегать зависимости от Китая, как раньше зависели от России.

"В прошлом мы совершили ошибку, став зависимыми от российской нефти и газа. Мы не должны повторять эту ошибку с Китаем. Зависимость от его денег, его сырья, его технологий делает нас уязвимыми", - резюмировал генсек Альянса.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил союзникам, что шансы Украины на победу в войне, которую против нее ведет Россия, зависят от скорости военной поддержки Киева. Однако отметил, что в последние месяцы "союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали" Киеву.

Читайте также: Поддерживая Украину, мы помогаем ей уничтожать боевые возможности РФ, которые могут быть угрозой для НАТО, - Столтенберг.

Автор: 

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Торгівля Заходу з Китаєм не зупинялась - чим він иого лякає
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26.04.2024 07:26 Ответить
Капитан очевидность
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26.04.2024 08:25 Ответить
Китай вже давно налагодив. Ви самі радо будували там заводи, бо дешева робоча сила. Тепер економіка всього світу залежить від китаю. Тому китай в ср#ці мав ваші пусті заяви.
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26.04.2024 08:41 Ответить
"піднебесна" вирішила замінити інтеграцію в світову економіку інтеграцією засраші в Китай
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26.04.2024 09:16 Ответить
"Большая часть иностранных электронных компонентов, используемых в российских ракетах, произведены в США (81%), в Швейцарии (8%) и по 3,5% - в Германии и Японии.Согласно распоряжению, по меньшей мере 53 типа электронной компонентной базы (микросхемы, чипы) - иностранного производства. Речь идет о компонентах таких компаний, как STMicroelectronics (Швейцария), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) и Cypress Semiconductor (США) ."

"В российских ракетах, которым враг бьет по Украине, находят иностранные компоненты. При этом 70% деталей приходится на американские компании."
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26.04.2024 10:11 Ответить
 
 