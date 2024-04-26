Если Китай хочет наладить хорошие отношения с Западом, ему нужно перестать поддерживать Россию, - Столтенберг
Для России "жизненно важна" помощь от Китая, чтобы продолжать вести войну против Украины. В прошлом году РФ импортировала из Китая 90% своей микроэлектроники, которая используется для производства ракет, танков и самолетов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Китай также работает над тем, чтобы обеспечить Россию лучшими спутниковыми возможностями. Пекин говорит, что стремится к хорошим отношениям с Западом, и одновременно продолжает раздувать крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Они не могут делать одновременно одно и второе", - сказал Столтенберг.
Он призвал западные страны избегать зависимости от Китая, как раньше зависели от России.
"В прошлом мы совершили ошибку, став зависимыми от российской нефти и газа. Мы не должны повторять эту ошибку с Китаем. Зависимость от его денег, его сырья, его технологий делает нас уязвимыми", - резюмировал генсек Альянса.
Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил союзникам, что шансы Украины на победу в войне, которую против нее ведет Россия, зависят от скорости военной поддержки Киева. Однако отметил, что в последние месяцы "союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали" Киеву.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"В российских ракетах, которым враг бьет по Украине, находят иностранные компоненты. При этом 70% деталей приходится на американские компании."