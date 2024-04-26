Если Китай хочет наладить хорошие отношения с Западом, ему нужно перестать поддерживать Россию, - Столтенберг

Для России "жизненно важна" помощь от Китая, чтобы продолжать вести войну против Украины. В прошлом году РФ импортировала из Китая 90% своей микроэлектроники, которая используется для производства ракет, танков и самолетов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Китай также работает над тем, чтобы обеспечить Россию лучшими спутниковыми возможностями. Пекин говорит, что стремится к хорошим отношениям с Западом, и одновременно продолжает раздувать крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Они не могут делать одновременно одно и второе", - сказал Столтенберг.

Он призвал западные страны избегать зависимости от Китая, как раньше зависели от России.

"В прошлом мы совершили ошибку, став зависимыми от российской нефти и газа. Мы не должны повторять эту ошибку с Китаем. Зависимость от его денег, его сырья, его технологий делает нас уязвимыми", - резюмировал генсек Альянса.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил союзникам, что шансы Украины на победу в войне, которую против нее ведет Россия, зависят от скорости военной поддержки Киева. Однако отметил, что в последние месяцы "союзники по НАТО не оказали поддержку, которую обещали" Киеву.

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