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Новости Помощь Украине
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Российские шпионы не помешают поддержке Украины, - Столтенберг

Столтенберг: Російські шпигуни не завадять підтримці України

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают оказанию военной помощи Украине.

Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине 26 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Столтенберг призвал членов НАТО сохранять бдительность в связи со скрытой деятельностью России по всему Альянсу.

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"На прошлой неделе Германия арестовала лиц, обвиняемых в шпионаже и диверсиях. А сегодня в Великобритании пятерым были выдвинуты обвинения в связи с враждебной государственной деятельностью в пользу России", - напомнил он.

Генсек заверил, что члены НАТО "полностью солидарны" с Германией и Британией.

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"Такие действия являются опасными и неприемлемыми. Они не остановят нас от оказания поддержки Украине. И мы тесно координируем наши действия в ответ на любые враждебные действия против членов НАТО", - подчеркнул он.

Автор: 

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і навіть привладні?
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26.04.2024 22:01 Ответить
Ледве не подумай, що не завадять вступу до НАТО. Факір був п'яний і перед виборами фокус з вступом до НАТО не вдався і не допоміг. Закріплюй, не закріплюй, все одно НАТО не бачити.
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26.04.2024 22:02 Ответить
шановне панство, нас в 19му в такий бродячий цирк занесло,
шо вишкрябуватися з цього кловунярського броньований дніщя - ногті зітремо до пліч.
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26.04.2024 22:06 Ответить
КРАСАВА )))
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26.04.2024 22:08 Ответить
Гарно сказав. Проте знову сьогодні. Нам розкручують тези : йде допомога, міст знищимо, готуємо контрнаступ - це все для тих, кому з 2019 року вішають локшину з відеозвітів Боневтіка. Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: татар або поляків. Бо армії були за розміром непорівнянні. Як і сьогодні. Та ще й перевага кацапів в озброєні. Хто не вчив історію, той вірить у Леопарди або Абрамси, Ф-16 або Таурси. Це ЗНАВ ЗАЛУЖНИЙ, але не сказав. Не міг він такого сказати - його вже .... прибирали. Він лише озвучив про зупинку наступу ЗСУ. Що Зеленському вкрай не сподобалось. Ну як казати про НЕЗДАТНІСТЬ наших ЗСУ самостійно розгромити московію, коли народ чекає чудо ? Наші політики повинні про це заявити увесь голос на світ, на Європу ! Україна повинна це сказати чесно. Франція заявила про Легіон, то хапайтесь за соломинку, а не з надутими щоками відмахуватись від шансу. Не має закону - зробіть вночі. А вранці французи мають бути в Одесі ! Легіон зайде, тоді потягнуться інші країни, які бачать зовсім не те що їм малює Зеленський. "за нас ніхто не буде воювати!" Вау, а хто ж тоді воює ! Як я бачу перемогу ? Ми з союзниками женемо кацапів до кордонів 1991 року. Іншого не буде. Хоч плач.
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26.04.2024 22:20 Ответить
ЗСУ вже чудо сотворили - утримали сарану.
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26.04.2024 22:34 Ответить
Це чудово. Але сьогодні цього замало. Щоб було завтра !
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26.04.2024 22:47 Ответить
Необхідно тісніше та ще більш скоординованіше координувати , очевидно. Менше з тим,... що й казати.
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26.04.2024 22:38 Ответить
Достатньо одного Зеленського...
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27.04.2024 10:13 Ответить
 
 