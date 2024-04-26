Российские шпионы не помешают поддержке Украины, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разоблаченные в последние дни случаи шпионажа в пользу России в государствах-членах Альянса не помешают оказанию военной помощи Украине.

Об этом он сказал во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине 26 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Столтенберг призвал членов НАТО сохранять бдительность в связи со скрытой деятельностью России по всему Альянсу.

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"На прошлой неделе Германия арестовала лиц, обвиняемых в шпионаже и диверсиях. А сегодня в Великобритании пятерым были выдвинуты обвинения в связи с враждебной государственной деятельностью в пользу России", - напомнил он.

Генсек заверил, что члены НАТО "полностью солидарны" с Германией и Британией.

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"Такие действия являются опасными и неприемлемыми. Они не остановят нас от оказания поддержки Украине. И мы тесно координируем наши действия в ответ на любые враждебные действия против членов НАТО", - подчеркнул он.