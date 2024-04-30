Российские шпионы-нелегалы Шапошниковы помогли ГРУ подорвать склады боеприпасов во Врбетице, - СМИ

Серию взрывов и отравлений в Европе, организованных военной частью ГРУ РФ, координировали с помощью семьи российских шпионов-нелегалов с чешским гражданством. Супруги Николай и Елена Шапошниковы поселились в Чехии под видом политических эмигрантов, затем купили виллу в Греции, которую предоставляли в пользование убийцам из российского ГРУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании The Insider.

Что известно о супругах - российских шпионах

Шапошниковы - граждане Чехии, переехавшие туда в начале 1990-х годов.

По информации издания, Елена Шапошникова имеет паспорт с номером из диапазона, зарезервированного для сотрудников российской разведки. Власти Чехии подозревают Шапошниковых в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

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Николай Шапошников - выпускник инженерного факультета Бакинского военного командного училища.

В течение трех лет он воевал в Афганистане. В 1987 году Шапошникова направили в Чехословакию, где он служил командиром мотострелковой роты. В феврале 1989 года его исключили из КПСС за "неоднократные хищения бензина и аккумуляторов из армии", а затем уволили со службы.

В 1985 году он женился на уроженке Киева Елене, тоже "дочери советского офицера", которая работала в Бакинском физическом институте.

Вскоре после того, как советские войска покинули Чехословакию, Шапошников вернулся в страну и попросил там политического убежища, предъявив свое исключение из партии.

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В августе 1991 года он получил политическое убежище, а через несколько месяцев такой же статус получила его жена Елена, проживавшая в Киеве, и двое их маленьких детей.

В 1999 году после нескольких отказов Николай получил гражданство Чехии, Елена получила чешский паспорт в 2004 году.

Шапошниковы работали на ГРУ России

В 2000-х Шапошников начал работать в группе Imex, которая продавала оружие советских времен в другие страны. Его жена официально занималась импортом чугуна из бывших советских республик, но на самом деле, как позже выяснили в чешской полиции, была "полностью вовлечена в деятельность Imex... [и] активно руководила действиями своего мужа" в координации с генералом ГРУ Андреем Аверьяновым, главой воинской части 29155.

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Ее руководитель - Петр Бернатик, бывший "тайный информатор" Службы государственной безопасности Чехословакии. В публикации говорится, что Шапошников искал для компании новых клиентов. Компания Imex была арендатором складов во Врбетице, где в октябре 2014 года произошли взрывы.

В мае 2022 года чешское издание Respekt сообщило, что в отношении Николая и Елены Шапошниковых возбуждено уголовное производство о шпионаже.

Причастность к взрывам в Чехии

Полиция Чехии получила доступ к переписке между Шапошниковыми и главой воинской части ГРУ № 29155 генерала Андрея Аверьянова. "Содержанием электронных писем была конфиденциальная информация о вооруженных складах, например, о перемещении военной техники", - утверждал источник издания.

Дочь Шапошниковых подтвердила журналистам, что семья встречалась с Аверьяновым. Это произошло в начале октября 2014 года в Лиссабоне. Взрыв на складе боеприпасов в селе Врбетице в Чехии произошел 16 октября.

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The Insider пишет, что в 2009 году Шапошниковы купили виллу на полуострове Халкидики в Греции за 275 тысяч евро. Елена Шапошникова рассказывала следователям, что покупку виллы профинансировала "деньгами своих родителей". Издание отмечает, родители Шапошниковой пенсионеры, которые живут в Киеве.

The Insider называет виллу в Греции "явочной квартирой" для членов подразделения 29155 ГРУ, которые, как утверждается, стали "регулярно" летать в город Салоники, расположенный в часе езды от виллы, как только Шапошниковы там обосновались.

Пара причастна к отравлению болгарского оружейника Емельяна Гебрева

Издание также отмечает, что 25 апреля 2014 года в Салоники по дипломатическому паспорту прилетел сотрудник ГРУ Алексей Капинос. Шапошников назвал его чешским следователям "другом семьи". За день до этого трое членов воинской части ГРУ 29155 прикрытия прибыли в Болгарию, где будет отравлен местный предприниматель Емельян Гебрев.

Сам бизнесмен рассказал The Insider, что Шапошниковы познакомились с ним еще в 2012 году и "активно навязывали общение".

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На момент отравления Гебрев считался поставщиком боеприпасов для украинской армии. Два источника, которые занимались в то время закупками оружия в Украине, рассказали изданию, что после отравления Гебрева Николай Шапошников предложил "украинским правительственным покупателям надежную замену" Гебреву. Украина не стала закупать боеприпасы у предложенного поставщика из-за неудовлетворительного качества товара.

Елена помогала ГРУ РФ

По версии чешской полиции, Елена Шапошникова передавала генералу Аверьянову по электронной почте информацию о будущих сделках по продаже оружия, обнаруженные ее мужем во время работы в Imex.

Считается, что ГРУ использовало эту информацию для диверсионных операций, если эти поставки вредили военным интересам России. Следствие считает, что Шапошниковы, по меньшей мере, в трех случаях предоставили физический доступ к хранилищам, управляемым Imex, чтобы сотрудники ГРУ могли установить там детонаторы с дистанционным управлением.

В то же время расследователи обнаружили, что Елена Шапошникова тайно получила российский паспорт с номером, зарезервированным для членов подразделения 29155. По данным The Insider, в 2015 году Шапошникова по этому паспорту ездила в Москву на два дня в тот период, когда российский диктатор Путин присвоил ей звание "героя России". Примерно в то же время "героя" получили другие причастные к взрывам на складах и отравлению Гебрева из 29155.

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Российские шпионы отвергали обвинения

Елена и Николай Шапошниковы отказались приезжать на допрос в Чехию, поэтому с ними общались представители греческих и болгарских властей. Они утверждали, что все их связи с членами ГРУ были "личными" или обусловлены деловыми интересами Imex.

По их словам, они не знали, что Капинос и Аверьянов - сотрудники российской разведки, и утверждали, что сознательно не помогали ГРУ ни в одной из диверсионных операций.

В феврале 2024 года Николай Шапошников умер. Причина смерти неизвестна, при этом The Insider утверждает, что Шапошников якобы начал злоупотреблять алкоголем после того, как стал фигурантом расследования чешской полиции. Елена Шапошникова живет в Греции.

Она продолжает обвинять чешские власти в "преследовании". Страна вскоре должна принять решение, будут ли ее экстрадировать в Чехию.

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Взрывы на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014 году

Напомним, власти Чехии в апреле 2021 года объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в селе Врбетице в 2014-м.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрыпалей в Солсбери в Великобритании.

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В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. В частности, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

25 апреля 2021 года президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасами во Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".