Разведка Швейцарии: Наибольшая угроза шпионажа происходит от российских спецслужб

швейцарія

В Федеральной разведывательной службе (FIS) Швейцарии заявили, что самая большая угроза шпионажа происходит от российских спецслужб.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Swiss Info, об этом сообщила спикер FIS Соня Маргелист.

Как утверждает швейцарская разведка, кроме кибершпионажа, значительная часть сбора информации в Швейцарии осуществляется с помощью человеческих источников.

"Наибольшая угроза в отношении шпионажа происходит от российских спецслужб", - сказала Маргелист.

По ее словам, для этой деятельности используются, в частности, российские дипломатические представительства.

Также читайте: Парламент Швейцарии поддержал использование российских активов для финансирования Украины

Несмотря на то, что количество российских дипломатов, аккредитованных в Швейцарии, остается стабильным с начала войны в Украине – 218, по меньшей мере, треть этих сотрудников работает на российские спецслужбы.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев подтверждает это: "Женева является одним из важнейших центров для российских спецслужб", и добавил, что многие шпионы отправляются в Швейцарию.

Читайте также: Бельгия за последние месяцы депортировала десятки российских шпионов, - Де Кроо

Автор: 

Швейцария (628) шпионаж (1443)
А колись по іншому було?
10.03.2024 20:44 Ответить
Сидіть собі нейтрально, і не звиздіть
10.03.2024 20:46 Ответить
швейцарія заробила величезну купу бабла на вбитих, нацистами євреях. на самих нацистах, на всіх навколо себе, коли вся європа захлиналась у крові.
тепер, заробить на кацапських рахунках.
красаучики.
10.03.2024 20:49 Ответить
Та невже?...Прокинулись?
10.03.2024 21:01 Ответить
Це вже всім давно зрозуміло, у раісі посольств не існує взагалі, любе російське посольство влбій країні світу це філіал розвідки.
10.03.2024 21:15 Ответить
Штірліц з пастором Шлагом віддихають...
11.03.2024 06:23 Ответить
 
 