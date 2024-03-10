Разведка Швейцарии: Наибольшая угроза шпионажа происходит от российских спецслужб

В Федеральной разведывательной службе (FIS) Швейцарии заявили, что самая большая угроза шпионажа происходит от российских спецслужб.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Swiss Info, об этом сообщила спикер FIS Соня Маргелист.

Как утверждает швейцарская разведка, кроме кибершпионажа, значительная часть сбора информации в Швейцарии осуществляется с помощью человеческих источников.

"Наибольшая угроза в отношении шпионажа происходит от российских спецслужб", - сказала Маргелист.

По ее словам, для этой деятельности используются, в частности, российские дипломатические представительства.

Несмотря на то, что количество российских дипломатов, аккредитованных в Швейцарии, остается стабильным с начала войны в Украине – 218, по меньшей мере, треть этих сотрудников работает на российские спецслужбы.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев подтверждает это: "Женева является одним из важнейших центров для российских спецслужб", и добавил, что многие шпионы отправляются в Швейцарию.

