Розвідка Швейцарії: Найбільша загроза шпигунства наразі походить від російських спецслужб

У Федеральній розвідувальній службі (FIS) Швейцарії заявили, що найбільша загроза шпигунства походить від російських спецслужб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Swiss Info, про це повідомила речниця FIS Соня Маргеліст.

Як стверджує швейцарська розвідка, крім кібершпигунства, значна частина збору інформації в Швейцарії здійснюється за допомогою людських джерел.

"Найбільша загроза з боку шпигунства походить від російських спецслужб", - сказала Маргеліст.

За її словами, для цієї діяльності використовуються, зокрема, російські дипломатичні представництва.

Також читайте: Росія відновила шпигунську війну із Заходом, мережа шпигунів більша, ніж у часи холодної війни, - FT

Попри те, що кількість російських дипломатів, акредитованих у Швейцарії, залишається стабільною з початку війни в Україні – 218, щонайменше третина цих співробітників працює на російські спецслужби.

Колишній російський дипломат Борис Бондарев підтверджує це: "Женева є одним із найважливіших центрів для російських спецслужб", і додав, що багато шпигунів відправляють до Швейцарії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ завербувала латвійську євродепутатку Жданок, - розслідування ЗМІ. ФОТО

А колись по іншому було?
показати весь коментар
10.03.2024 20:44 Відповісти
Сидіть собі нейтрально, і не звиздіть
показати весь коментар
10.03.2024 20:46 Відповісти
швейцарія заробила величезну купу бабла на вбитих, нацистами євреях. на самих нацистах, на всіх навколо себе, коли вся європа захлиналась у крові.
тепер, заробить на кацапських рахунках.
красаучики.
показати весь коментар
10.03.2024 20:49 Відповісти
Та невже?...Прокинулись?
показати весь коментар
10.03.2024 21:01 Відповісти
Це вже всім давно зрозуміло, у раісі посольств не існує взагалі, любе російське посольство влбій країні світу це філіал розвідки.
показати весь коментар
10.03.2024 21:15 Відповісти
Штірліц з пастором Шлагом віддихають...
показати весь коментар
11.03.2024 06:23 Відповісти
 
 