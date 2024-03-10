Розвідка Швейцарії: Найбільша загроза шпигунства наразі походить від російських спецслужб

У Федеральній розвідувальній службі (FIS) Швейцарії заявили, що найбільша загроза шпигунства походить від російських спецслужб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Swiss Info, про це повідомила речниця FIS Соня Маргеліст.

Як стверджує швейцарська розвідка, крім кібершпигунства, значна частина збору інформації в Швейцарії здійснюється за допомогою людських джерел.

"Найбільша загроза з боку шпигунства походить від російських спецслужб", - сказала Маргеліст.

За її словами, для цієї діяльності використовуються, зокрема, російські дипломатичні представництва.

Попри те, що кількість російських дипломатів, акредитованих у Швейцарії, залишається стабільною з початку війни в Україні – 218, щонайменше третина цих співробітників працює на російські спецслужби.

Колишній російський дипломат Борис Бондарев підтверджує це: "Женева є одним із найважливіших центрів для російських спецслужб", і додав, що багато шпигунів відправляють до Швейцарії.

