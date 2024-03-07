Парламент Швейцарии поддержал использование российских активов для финансирования Украины

Совет кантонов парламента Швейцарии 7 марта одобрил предложение, которое может позволить использование замороженных в стране суверенных российских активов для финансирования военных репараций в Украине.

За поиск механизма использования российских активов проголосовал 21 член верхней палаты парламента Швейцарии, против высказались 19, еще три – воздержались во время голосования. Нижняя палата швейцарского парламента приняла эти предложения в прошлом году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Теперь Федеральный совет (правительство) страны теперь может работать над созданием международно-правовой базы для использования замороженных активов государства-агрессора для выплаты репараций странам, подвергшимся нападению.

Такой механизм будет предусматривать, что замороженные средства центрального банка страны-агрессора или активы ее государственных компаний могут быть легально переведены в страну, на которую совершено нападение.

"Факты действительно очень четкие: Россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить нанесенный ущерб. Сейчас ведутся международные дискуссии относительно механизмов компенсации, и Швейцария принимает в них участие, используя свои знания, навыки и весь свой опыт в этой сфере", – прокомментировал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

