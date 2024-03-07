РУС
Парламент Швейцарии поддержал использование российских активов для финансирования Украины

Парламент Швейцарії

Совет кантонов парламента Швейцарии 7 марта одобрил предложение, которое может позволить использование замороженных в стране суверенных российских активов для финансирования военных репараций в Украине.

За поиск механизма использования российских активов проголосовал 21 член верхней палаты парламента Швейцарии, против высказались 19, еще три – воздержались во время голосования. Нижняя палата швейцарского парламента приняла эти предложения в прошлом году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Теперь Федеральный совет (правительство) страны теперь может работать над созданием международно-правовой базы для использования замороженных активов государства-агрессора для выплаты репараций странам, подвергшимся нападению.

Такой механизм будет предусматривать, что замороженные средства центрального банка страны-агрессора или активы ее государственных компаний могут быть легально переведены в страну, на которую совершено нападение.

"Факты действительно очень четкие: Россия серьезно нарушила международное право. Поэтому она должна возместить нанесенный ущерб. Сейчас ведутся международные дискуссии относительно механизмов компенсации, и Швейцария принимает в них участие, используя свои знания, навыки и весь свой опыт в этой сфере", – прокомментировал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

сподіваюсь їм вистарчить мозгів не давати єрмаку і зеленському гроші, тільки товари і зброю, хоча гниди і че чудово розкрадуть і знищать
07.03.2024 19:53 Ответить
Vielen Dank!
07.03.2024 20:06 Ответить
вау! навіть швейцарські гноми відморозились !
07.03.2024 20:34 Ответить
Несподівано, не чекав такої "ескалації" від завжди нейтральної Швейцарії. Тепер наступний крок - отримати зброю від Ватикану.
07.03.2024 21:13 Ответить
нє дождьотєсь ! у ватикану, як відомо, немає дивізій.
але у ватикану є "Банк Ватикану" із рашиським баблішком
07.03.2024 23:03 Ответить
Ось на ці гроші хай закуплять зброю для нас.
07.03.2024 23:05 Ответить
Потяг трохи зрушив ...
08.03.2024 06:27 Ответить
 
 