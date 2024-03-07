Парламент Швейцарії підтримав використання російських активів для фінансування України

Рада кантонів парламенту Швейцарії 7 березня схвалила пропозицію, яка може дозволити використання заморожених у країні суверенних російських активів для фінансування військових репарацій в Україні.

За пошук механізму використання російських активів проголосував 21 член верхньої палати парламенту Швейцарії, проти висловились 19, ще три – утримались під час голосування. Нижня палата швейцарського парламенту ухвалила ці пропозиції минулого року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Тепер Федеральна рада (уряд) країни тепер може працювати над створенням міжнародно-правової бази для використання заморожених активів держави-агресора для виплати репарацій країнам, що зазнали нападу.

Такий механізм передбачатиме, що заморожені кошти центрального банку країни-агресора або активи її державних компаній можуть бути легально переведені в країну, на яку здійснено напад.

"Факти справді дуже чіткі: Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдану шкоду. Зараз ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере в них участь, використовуючи свої знання, навички і весь свій досвід у цій сфері", – прокоментував міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс.

