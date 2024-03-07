УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4120 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 124 7

Парламент Швейцарії підтримав використання російських активів для фінансування України

Парламент Швейцарії

Рада кантонів парламенту Швейцарії 7 березня схвалила пропозицію, яка може дозволити використання заморожених у країні суверенних російських активів для фінансування військових репарацій в Україні.

За пошук механізму використання російських активів проголосував 21 член верхньої палати парламенту Швейцарії, проти висловились 19, ще три – утримались під час голосування. Нижня палата швейцарського парламенту ухвалила ці пропозиції минулого року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Тепер Федеральна рада (уряд) країни тепер може працювати над створенням міжнародно-правової бази для використання заморожених активів держави-агресора для виплати репарацій країнам, що зазнали нападу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія долучилася до 13-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Такий механізм передбачатиме, що заморожені кошти центрального банку країни-агресора або активи її державних компаній можуть бути легально переведені в країну, на яку здійснено напад.

"Факти справді дуже чіткі: Росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдану шкоду. Зараз ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере в них участь, використовуючи свої знання, навички і весь свій досвід у цій сфері", – прокоментував міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про доступ до 300 млрд євро заморожених активів РФ: Україна має чіткий план

Автор: 

конфіскація (883) Швейцарія (883) заморожені активи (603)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сподіваюсь їм вистарчить мозгів не давати єрмаку і зеленському гроші, тільки товари і зброю, хоча гниди і че чудово розкрадуть і знищать
показати весь коментар
07.03.2024 19:53 Відповісти
Vielen Dank!
показати весь коментар
07.03.2024 20:06 Відповісти
вау! навіть швейцарські гноми відморозились !
показати весь коментар
07.03.2024 20:34 Відповісти
Несподівано, не чекав такої "ескалації" від завжди нейтральної Швейцарії. Тепер наступний крок - отримати зброю від Ватикану.
показати весь коментар
07.03.2024 21:13 Відповісти
нє дождьотєсь ! у ватикану, як відомо, немає дивізій.
але у ватикану є "Банк Ватикану" із рашиським баблішком
показати весь коментар
07.03.2024 23:03 Відповісти
Ось на ці гроші хай закуплять зброю для нас.
показати весь коментар
07.03.2024 23:05 Відповісти
Потяг трохи зрушив ...
показати весь коментар
08.03.2024 06:27 Відповісти
 
 