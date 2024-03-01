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Швейцарія долучилася до 13-го пакету санкцій ЄС проти РФ

швейцарія

Влада Швейцарії оголосила про рішення приєднатися до 13-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Федеральної ради Швейцарії.

"Міністерство економіки, освіти і науки Швейцарії, яке відповідає за санкції, ухвалило рішення про введення подальших санкцій проти Росії. Таким чином, Швейцарія приєднується до 13-го пакету санкцій Європейського Союзу", - йдеться в заяві.

Зокрема, Швейцарія розширила санкційні списки, включивши до них ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб.

Також читайте: Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти РФ

Крім того, Швейцарія запровадила додаткові торговельні санкції, "щоб ще більше перешкодити Росії купувати важливі для промисловості товари і технології для російських збройних сил".

Список товарів, що підпадають під заборону на експорт, також розширився: наприклад, Швейцарія, згідно з 13-м пакетом санкцій, заборонила продаж і експорт у Росію компонентів, які використовуються під час проєктування і виробництва БПЛА.

Як зазначається, санкційні заходи набувають чинності о 18:00 1 березня.

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Нє по тємє (бо про швейцарські ножі - нудно):

"Попередньо відомо, що на авіабазі Гвардійське біля Сімферополя противник пошкодив щонайменше три гелікрптери Ка-52. Уточнюється також стан одного винищувача. Поки що інформації небагато. У Севастополі був атакований військовий об'єкт безпосередньо в межах міста, проте йдеться про секретну локацію і навіть наші джерела на флоті не поширювалися. Натякнули лише, що були серйозні жертви серед офіцерів. У Сакському районі з ладу виведено один із радарів ППО. Попередньо було влучання дрона", - пише Кремлевская табакерка.
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01.03.2024 20:41 Відповісти
если эти присоединились, значит там совсем слабые санкции
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01.03.2024 21:59 Відповісти
Нужны санкции не в количествах а в качествах , каждая санкция как нокаут удар ,за ударом. Первая жесткая, вторая еще жоще, но не как 13-я , похоже на зарплату. Как то так.
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01.03.2024 22:06 Відповісти
 
 