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Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против РФ

швейцарія

Власти Швейцарии объявили о решении присоединиться к 13-му пакету санкций Евросоюза против России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.

"Министерство экономики, образования и науки Швейцарии, отвечающее за санкции, приняло решение о введении дальнейших санкций против России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского Союза", - говорится в заявлении.

В частности, Швейцария расширила санкционные списки, включив в них еще 106 физических и 88 юридических лиц.

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Кроме того, Швейцария ввела дополнительные торговые санкции, "чтобы еще больше помешать России покупать важные для промышленности товары и технологии для российских вооруженных сил".

Список товаров, подпадающих под запрет на экспорт, также расширился: например, Швейцария, согласно 13-му пакету санкций, запретила продажу и экспорт в Россию компонентов, используемых при проектировании и производстве БПЛА.

Как отмечается, санкционные меры вступают в силу в 18:00 1 марта.

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Автор: 

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Нє по тємє (бо про швейцарські ножі - нудно):

"Попередньо відомо, що на авіабазі Гвардійське біля Сімферополя противник пошкодив щонайменше три гелікрптери Ка-52. Уточнюється також стан одного винищувача. Поки що інформації небагато. У Севастополі був атакований військовий об'єкт безпосередньо в межах міста, проте йдеться про секретну локацію і навіть наші джерела на флоті не поширювалися. Натякнули лише, що були серйозні жертви серед офіцерів. У Сакському районі з ладу виведено один із радарів ППО. Попередньо було влучання дрона", - пише Кремлевская табакерка.
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01.03.2024 20:41 Ответить
если эти присоединились, значит там совсем слабые санкции
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01.03.2024 21:59 Ответить
Нужны санкции не в количествах а в качествах , каждая санкция как нокаут удар ,за ударом. Первая жесткая, вторая еще жоще, но не как 13-я , похоже на зарплату. Как то так.
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01.03.2024 22:06 Ответить
 
 