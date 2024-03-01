Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против РФ
Власти Швейцарии объявили о решении присоединиться к 13-му пакету санкций Евросоюза против России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета Швейцарии.
"Министерство экономики, образования и науки Швейцарии, отвечающее за санкции, приняло решение о введении дальнейших санкций против России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского Союза", - говорится в заявлении.
В частности, Швейцария расширила санкционные списки, включив в них еще 106 физических и 88 юридических лиц.
Кроме того, Швейцария ввела дополнительные торговые санкции, "чтобы еще больше помешать России покупать важные для промышленности товары и технологии для российских вооруженных сил".
Список товаров, подпадающих под запрет на экспорт, также расширился: например, Швейцария, согласно 13-му пакету санкций, запретила продажу и экспорт в Россию компонентов, используемых при проектировании и производстве БПЛА.
Как отмечается, санкционные меры вступают в силу в 18:00 1 марта.
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